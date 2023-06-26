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Интервью Сергея Лаврова о последних событиях в России – видео
Интервью Сергея Лаврова о последних событиях в России – видео
Глава МИД России Сергей Лавров дал интервью о последних событиях в стране. Смотрите в видео, что заявил министр иностранных дел РФ. 26.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-26T16:45+0400
2023-06-26T16:45+0400
2023-06-26T17:10+0400
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В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" – это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.
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россия, сергей лавров, новости, видео, мультимедиа, видео
россия, сергей лавров, новости, видео, мультимедиа, видео
Интервью Сергея Лаврова о последних событиях в России – видео
16:45 26.06.2023 (обновлено: 17:10 26.06.2023)
Глава МИД России Сергей Лавров дал интервью о последних событиях в стране. Смотрите в видео, что заявил министр иностранных дел РФ.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" – это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.
На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.