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Итоги матчей 25 июня молодежного Евро-2023 по футболу

Итоги матчей 25 июня молодежного Евро-2023 по футболу

Завершился заключительный день 2 тура Евро U21, проходящего в Грузии и Румынии, матчи выдались по-настоящему красочными, как мы уже привыкли на этом... 26.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-26T07:32+0400

2023-06-26T07:32+0400

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Группа C Англия U21 2-0 Израиль U21 Матч проходил на стадионе им. Рамаза Шенгелия в Кутаиси. Англичане начали игру как и подобает фаворитам, на 15 минуте полузащитник Ноттингем Форест Морган Гиббс-Уайт отдал голевую передачу на Энтони Гордона, который открыл счет встречи 1-0. В середине второго тайма на 68 минуте Гиббс-Уайт вновь сделал голевой ассист, отличился полузащитник лондонского Арсенала Эмил Смит-Роу, установивший окончательный счет 0-2. Чехия U21 2-1 Германия U21 В Батуми на стадионе Аджарабет Арена зрители увидели главную сенсацию сегодняшнего игрового дня. На 33 минуте чехи вышли вперед, Васил Кушей отдал голевой пас, а Вацлав Сейк отправил мяч в сетку 1-0. Во втором тайме немцы отыгрались, на 70 минуте Ангело Штиллер полузащитник Хоффенхайма забил свой первый гол на турнире, 1-1. Но все-таки сборная Чехия сумела вырвать победу, на 87 минуте Мартин Витик принес своей стране заветные 3 очка. 2-1. Группа D Швейцария U21 2-3 Италия U21 На стадионе Клуж Арена в Румынии команды выдали футбольный спектакль. Итальянцы мощно начали встречу и уже на 6 минуте повели в счете, ассистировал Сандро Тонали, Лоренцо Пирола отличился, 0-1. Буквально в следующей атаке на 11 минуте сборная Италии удваивает преимущество, гол забил нападающий Лидса Уилфред Гнонто, 0-2. В добавленное арбитром время к первому тайму итальянцы доводят дело до разгрома, Фабиано Паризи записывает свою фамилию на табло, 0-3. Швейцария забила свой первый гол в начале второго тайма, на 47 минуте после передачи Симона Сома, голом отметился Кастриот Имери. Второй гол швейцарцев не заставил себя долго ждать, 52 минута Фабиан Ридер отдает голевую, а Зеки Амдуни возвращает интригу матчу, счет 2-3, но больше голов в этой игре зрители не увидели, Италия побеждает. Норвегия U21 0-1 Франция U21 Заключительная игра второго тура Евро U21 проходила в Румынии на стадионе им. Константина Рэдулеску. Матч получился не самым зрелищным. Первый тайм закончился нулевой ничьей. На 57 минуте французы забили, гол сотворили два лидера сборной, полузащитник "Байера" Амин Адли отдал пас, а прекрасный "Майкл Олисе" из Кристалл Пэлас отправил мяч в ворота, тем самым установив окончательный счет встречи 0-1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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