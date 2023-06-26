https://sputnik-georgia.ru/20230626/kak-gruziya-soblyudaet-sanktsii-poyasnenie-vitse-premera-278975419.html

Как Грузия соблюдает санкции: пояснение вице-премьера

Как Грузия соблюдает санкции: пояснение вице-премьера

Власти Грузии систематически заявляют, что соблюдают международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу 26.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-26T21:04+0400

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грузия

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политика

леван давиташвили

антироссийские санкции

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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Власти Грузии неоднократно предотвращали обход санкций через страну и сотрудничают в этом вопросе с международными партнерами, заявил вице-премьер, министр экономики Леван Давиташвили. Вопрос риска обхода санкций через Грузию стал актуален на фоне визита спецпредставителя ЕС по вопросам санкций Дэвида О'Салливана. Сообщается, что он обсудит с властями Грузии вопросы, представляющие взаимный интерес, в частности, санкции и их эффективное выполнение. При этом он отметил, что Грузия активно сотрудничает с международными партнерами в этом вопросе. Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом власти систематически заявляют, что соблюдают международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. До сегодняшнего дня ни одного из выдвинутых стране обвинений в обходе санкций не подтвердилось.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, леван давиташвили, антироссийские санкции