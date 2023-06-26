Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230626/kak-idet-torgovlya-mezhdu-gruziey-i-rossiey--novye-dannye-278942719.html
Как идет торговля между Грузией и Россией – новые данные
Как идет торговля между Грузией и Россией – новые данные
Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон 26.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-26T09:01+0400
2023-06-26T09:01+0400
грузия
россия
экономика
новости
статистика
национальная служба статистики грузии "сакстат"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24788/97/247889786_0:48:1000:611_1920x0_80_0_0_bf07d20ffed0e4105660d6dd67d72cc2.jpg
ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-мае 2023 года вырос на 38,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил почти 1,1 миллиарда долларов, а экспорт из Грузии в Россию вырос на 33,8%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат". Из Грузии в РФ за январь-май 2023 года вывезли почти 51 тысячу тонн минеральной и пресной воды, более 36 тысяч тонн ферросплавов, 33,9 тысячи тонн воды, в том числе минеральной и газированной, содержащей сахарные добавки, более 25 тысяч тонн натурального виноградного вина, а также 2,9 тысячи тонн легковых автомобилей и так далее. Из России также завезли 376,4 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, 319,6 тысячи тонн природного и попутного газов, 102,9 тысячи тонн угля и получаемые из него виды твердого топлива, более 72 тысяч тонн пшеничной муки, 40,8 тысячи тонн бутылок и стеклянных тар, и так далее. В 2022 году страны наторговали примерно на 2,5 миллиарда долларов, что на 52,3% больше по сравнению с 2021 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос 6,8%, а импорт из России в Грузию – на 79,4%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24788/97/247889786_87:0:975:666_1920x0_80_0_0_a6dbe76da476b56f0b364de2803920e9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, россия, экономика, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, россия, экономика, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"

Как идет торговля между Грузией и Россией – новые данные

09:01 26.06.2023
© photo: Sputnik / StringerОчередь грузовых автомобилей на Военно-Грузинской дороге.
Очередь грузовых автомобилей на Военно-Грузинской дороге. - Sputnik Грузия, 1920, 26.06.2023
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
НовостиTelegram
Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон
ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-мае 2023 года вырос на 38,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил почти 1,1 миллиарда долларов, а экспорт из Грузии в Россию вырос на 33,8%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
Внешнеторговый оборот Грузии и России январь-май 2023 года

Показатель

Объем, млн долларов

Рост, %

Экспорт

281,3

33,8

Импорт

778,6

40,2

Всего

1 059,9

38,4

Из Грузии в РФ за январь-май 2023 года вывезли почти 51 тысячу тонн минеральной и пресной воды, более 36 тысяч тонн ферросплавов, 33,9 тысячи тонн воды, в том числе минеральной и газированной, содержащей сахарные добавки, более 25 тысяч тонн натурального виноградного вина, а также 2,9 тысячи тонн легковых автомобилей и так далее.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии в России товаров за январь-май 2023 года

Товары

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Вино

69,1

49,9

Ферросплавы

45,4

-42,8

Легковые автомобили

41,4

458,5

Минеральные воды

27,6

62,6

Воды, содержащие сахарные добавки

25,6

190,2

Из России также завезли 376,4 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, 319,6 тысячи тонн природного и попутного газов, 102,9 тысячи тонн угля и получаемые из него виды твердого топлива, более 72 тысяч тонн пшеничной муки, 40,8 тысячи тонн бутылок и стеклянных тар, и так далее.
ТОП-5 импортируемых в Грузию из России товаров за январь-май 2023 года

Товары

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Нефтепродукты

263,6

111,8

Газ

82,8

112,7

Бутылки и стеклянная тара

22,1

151,2

Пшеничная мука

21,1

-6,1

Уголь

17,9

640,5

В 2022 году страны наторговали примерно на 2,5 миллиарда долларов, что на 52,3% больше по сравнению с 2021 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос 6,8%, а импорт из России в Грузию – на 79,4%.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0