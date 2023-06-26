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Как идет торговля между Грузией и Россией – новые данные
Как идет торговля между Грузией и Россией – новые данные
Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон 26.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-26T09:01+0400
2023-06-26T09:01+0400
2023-06-26T09:01+0400
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национальная служба статистики грузии "сакстат"
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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-мае 2023 года вырос на 38,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил почти 1,1 миллиарда долларов, а экспорт из Грузии в Россию вырос на 33,8%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат". Из Грузии в РФ за январь-май 2023 года вывезли почти 51 тысячу тонн минеральной и пресной воды, более 36 тысяч тонн ферросплавов, 33,9 тысячи тонн воды, в том числе минеральной и газированной, содержащей сахарные добавки, более 25 тысяч тонн натурального виноградного вина, а также 2,9 тысячи тонн легковых автомобилей и так далее. Из России также завезли 376,4 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, 319,6 тысячи тонн природного и попутного газов, 102,9 тысячи тонн угля и получаемые из него виды твердого топлива, более 72 тысяч тонн пшеничной муки, 40,8 тысячи тонн бутылок и стеклянных тар, и так далее. В 2022 году страны наторговали примерно на 2,5 миллиарда долларов, что на 52,3% больше по сравнению с 2021 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос 6,8%, а импорт из России в Грузию – на 79,4%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, россия, экономика, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, россия, экономика, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Как идет торговля между Грузией и Россией – новые данные
Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон
ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-мае 2023 года вырос на 38,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил почти 1,1 миллиарда долларов, а экспорт из Грузии в Россию вырос на 33,8%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
Внешнеторговый оборот Грузии и России
январь-май 2023 года
Показатель
Объем, млн долларов
Рост, %
Экспорт
281,3
33,8
Импорт
778,6
40,2
Всего
1 059,9
38,4
Из Грузии в РФ за январь-май 2023 года вывезли почти 51 тысячу тонн минеральной и пресной воды, более 36 тысяч тонн ферросплавов, 33,9 тысячи тонн воды, в том числе минеральной и газированной, содержащей сахарные добавки, более 25 тысяч тонн натурального виноградного вина, а также 2,9 тысячи тонн легковых автомобилей и так далее.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии в России товаров
за январь-май 2023 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Вино
69,1
49,9
Ферросплавы
45,4
-42,8
Легковые автомобили
41,4
458,5
Минеральные воды
27,6
62,6
Воды, содержащие сахарные добавки
25,6
190,2
Из России также завезли 376,4 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, 319,6 тысячи тонн природного и попутного газов, 102,9 тысячи тонн угля и получаемые из него виды твердого топлива, более 72 тысяч тонн пшеничной муки, 40,8 тысячи тонн бутылок и стеклянных тар, и так далее.
ТОП-5 импортируемых в Грузию из России товаров
за январь-май 2023 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Нефтепродукты
263,6
111,8
Газ
82,8
112,7
Бутылки и стеклянная тара
22,1
151,2
Пшеничная мука
21,1
-6,1
Уголь
17,9
640,5
В 2022 году страны наторговали примерно на 2,5 миллиарда долларов, что на 52,3% больше по сравнению с 2021 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос 6,8%, а импорт из России в Грузию – на 79,4%.