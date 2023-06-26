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Какая погода ждет жителей Грузии в ближайшие дни?
Какая погода ждет жителей Грузии в ближайшие дни?
В Тбилиси ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха прогреется до +30...+32 градусов 26.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-26T19:53+0400
2023-06-26T19:53+0400
2023-06-26T19:53+0400
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национальное агентство окружающей среды
прогноз погоды в грузии
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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Дождь с грозой и град на фоне жаркой погоды – в Грузии синоптики прогнозируют переменчивую погоду в течение ближайших дней, сообщается на сайте Национального агентства окружающей среды. До 30 июня в Грузии на фоне теплой погоды временами ожидаются кратковременные дожди, в некоторых местах с грозой. В восточной части страны, возможно, пойдет град. Температура воздуха прогреется до +27...+32 градусов тепла. В Тбилиси ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха прогреется до +30...+32 градусов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, погода, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
грузия, погода, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
Какая погода ждет жителей Грузии в ближайшие дни?
В Тбилиси ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха прогреется до +30...+32 градусов
ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Дождь с грозой и град на фоне жаркой погоды – в Грузии синоптики прогнозируют переменчивую погоду в течение ближайших дней, сообщается на сайте Национального агентства окружающей среды.
До 30 июня в Грузии на фоне теплой погоды временами ожидаются кратковременные дожди, в некоторых местах с грозой. В восточной части страны, возможно, пойдет град. Температура воздуха прогреется до +27...+32 градусов тепла.
В Тбилиси ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха прогреется до +30...+32 градусов.