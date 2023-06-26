https://sputnik-georgia.ru/20230626/kakaya-pogoda-zhdet-zhiteley-gruzii-v-blizhayshie-dni-278973472.html

Какая погода ждет жителей Грузии в ближайшие дни?

Какая погода ждет жителей Грузии в ближайшие дни?

В Тбилиси ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха прогреется до +30...+32 градусов 26.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-26T19:53+0400

2023-06-26T19:53+0400

2023-06-26T19:53+0400

грузия

погода

новости

национальное агентство окружающей среды

прогноз погоды в грузии

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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Дождь с грозой и град на фоне жаркой погоды – в Грузии синоптики прогнозируют переменчивую погоду в течение ближайших дней, сообщается на сайте Национального агентства окружающей среды. До 30 июня в Грузии на фоне теплой погоды временами ожидаются кратковременные дожди, в некоторых местах с грозой. В восточной части страны, возможно, пойдет град. Температура воздуха прогреется до +27...+32 градусов тепла. В Тбилиси ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха прогреется до +30...+32 градусов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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грузия, погода, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии