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https://sputnik-georgia.ru/20230626/kakaya-pogoda-zhdet-zhiteley-gruzii-v-blizhayshie-dni-278973472.html
Какая погода ждет жителей Грузии в ближайшие дни?
Какая погода ждет жителей Грузии в ближайшие дни?
В Тбилиси ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха прогреется до +30...+32 градусов 26.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-26T19:53+0400
2023-06-26T19:53+0400
грузия
погода
новости
национальное агентство окружающей среды
прогноз погоды в грузии
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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Дождь с грозой и град на фоне жаркой погоды – в Грузии синоптики прогнозируют переменчивую погоду в течение ближайших дней, сообщается на сайте Национального агентства окружающей среды. До 30 июня в Грузии на фоне теплой погоды временами ожидаются кратковременные дожди, в некоторых местах с грозой. В восточной части страны, возможно, пойдет град. Температура воздуха прогреется до +27...+32 градусов тепла. В Тбилиси ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха прогреется до +30...+32 градусов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, погода, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
грузия, погода, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии

Какая погода ждет жителей Грузии в ближайшие дни?

19:53 26.06.2023
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliОблака в небе над слиянием рек Арагви и Кура
Облака в небе над слиянием рек Арагви и Кура - Sputnik Грузия, 1920, 26.06.2023
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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В Тбилиси ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха прогреется до +30...+32 градусов
ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Дождь с грозой и град на фоне жаркой погоды – в Грузии синоптики прогнозируют переменчивую погоду в течение ближайших дней, сообщается на сайте Национального агентства окружающей среды.
До 30 июня в Грузии на фоне теплой погоды временами ожидаются кратковременные дожди, в некоторых местах с грозой. В восточной части страны, возможно, пойдет град. Температура воздуха прогреется до +27...+32 градусов тепла.
В Тбилиси ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха прогреется до +30...+32 градусов.
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