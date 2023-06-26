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Лучшие куриные блюда мира – в список вошли три грузинских рецепта
Лучшие куриные блюда мира – в список вошли три грузинских рецепта
В топ-3 рейтинга TasteAtlas вошли иранское, корейское и индийское блюдо 26.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-26T17:10+0400
2023-06-26T17:10+0400
2023-06-26T17:10+0400
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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Три грузинских блюда вошли в список лучших куриных блюд мира по версии популярного кулинарного путеводителя TasteAtlas. TasteAtlas – это энциклопедия вкусов, мировой атлас традиционных блюд со всего мира. В каталог уже внесены более 10 тысяч блюд и напитков. На шестом месте оказалось блюдо цыпленок табака, приготовление которого подробно описали на сайте портала. Автор рассказывает, что курица обжаривается особым способом на сковороде под грузом. На 16 месте оказалось блюда чахохбили – рагу из куриного мяса и овощей. Блюдо готовится из кусочков филе птицы, тушеных в томатном соусе, с добавлением специй и чеснока. Также во внимание TasteAtlas попало грузинское национальное блюдо шкмерули, которое оказалось на 39 месте. Это блюдо западно-грузинской кухни, представляющее собой жареную курицу в молочно-чесночном соусе. Что касается "победителей" рейтинга, то в топ-3 вошли иранское блюдо джудже-кебаб, корейское блюдо дак галби и индийское блюдо мург макхани. Грузинская кухня и раньше неоднократно попадала в рейтинг TasteAtlas.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, грузинская кухня
грузия, новости, общество, грузинская кухня
Лучшие куриные блюда мира – в список вошли три грузинских рецепта
В топ-3 рейтинга TasteAtlas вошли иранское, корейское и индийское блюдо
ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Три грузинских блюда вошли в список лучших куриных блюд мира по версии популярного кулинарного путеводителя TasteAtlas.
TasteAtlas – это энциклопедия вкусов, мировой атлас традиционных блюд со всего мира. В каталог уже внесены более 10 тысяч блюд и напитков.
На шестом месте оказалось блюдо цыпленок табака, приготовление которого подробно описали на сайте портала. Автор рассказывает, что курица обжаривается особым способом на сковороде под грузом.
"При правильном приготовлении курица должна быть хрустящей снаружи, но при этом сохранять нежность и влажность внутри", – говорится в описании, отмечая, что блюдо есть нужно с соусом ткемали.
На 16 месте оказалось блюда чахохбили – рагу из куриного мяса и овощей. Блюдо готовится из кусочков филе птицы, тушеных в томатном соусе, с добавлением специй и чеснока.
Также во внимание TasteAtlas попало грузинское национальное блюдо шкмерули, которое оказалось на 39 месте. Это блюдо западно-грузинской кухни, представляющее собой жареную курицу в молочно-чесночном соусе.
Что касается "победителей" рейтинга, то в топ-3 вошли иранское блюдо джудже-кебаб, корейское блюдо дак галби и индийское блюдо мург макхани.
Грузинская кухня и раньше неоднократно попадала в рейтинг TasteAtlas.