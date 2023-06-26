https://sputnik-georgia.ru/20230626/luchshie-kurinye-blyuda-mira--v-spisok-voshli-tri-gruzinskikh-retsepta-278955546.html

Лучшие куриные блюда мира – в список вошли три грузинских рецепта

Лучшие куриные блюда мира – в список вошли три грузинских рецепта

В топ-3 рейтинга TasteAtlas вошли иранское, корейское и индийское блюдо 26.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-26T17:10+0400

2023-06-26T17:10+0400

2023-06-26T17:10+0400

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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Три грузинских блюда вошли в список лучших куриных блюд мира по версии популярного кулинарного путеводителя TasteAtlas. TasteAtlas – это энциклопедия вкусов, мировой атлас традиционных блюд со всего мира. В каталог уже внесены более 10 тысяч блюд и напитков. На шестом месте оказалось блюдо цыпленок табака, приготовление которого подробно описали на сайте портала. Автор рассказывает, что курица обжаривается особым способом на сковороде под грузом. На 16 месте оказалось блюда чахохбили – рагу из куриного мяса и овощей. Блюдо готовится из кусочков филе птицы, тушеных в томатном соусе, с добавлением специй и чеснока. Также во внимание TasteAtlas попало грузинское национальное блюдо шкмерули, которое оказалось на 39 месте. Это блюдо западно-грузинской кухни, представляющее собой жареную курицу в молочно-чесночном соусе. Что касается "победителей" рейтинга, то в топ-3 вошли иранское блюдо джудже-кебаб, корейское блюдо дак галби и индийское блюдо мург макхани. Грузинская кухня и раньше неоднократно попадала в рейтинг TasteAtlas.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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