https://sputnik-georgia.ru/20230626/molodezhnyy-evro-2023-po-futbolu-pravila-povedeniya-na-stadionakh-278970312.html

Молодежный Евро-2023 по футболу: правила поведения на стадионах

Молодежный Евро-2023 по футболу: правила поведения на стадионах

Молодежный чемпионат Европы по футболу до 21 года проходит в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля 26.06.2023, Sputnik Грузия

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молодежный чемпионат европы по футболу

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Игры проходят в трех городах Грузии – Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Уже 8 июля "Батуми Арена" примет финальный матч чемпионата Европы. Федерация футбола Грузии опубликовала правила поведения на стадионах, которые вы узнаете в инфографике Sputnik Грузия. Примечательно, что матч молодежных сборных Грузии и Бельгии в Тбилиси на стадионе "Динамо Арена" им Б. Пайчадзе установил новый рекорд посещаемости в истории финальной стадии чемпионата Европы среди юношей до 21 года.Матч посетили 41 887 зрителей, что является лучшим показателем в истории финальной стадии турнира.В Тбилиси был улучшен рекорд, установленный во время матча между Италией и Испанией в Барселоне в 1996 году, на котором присутствовало 35 500 болельщиков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, молодежный чемпионат европы по футболу, инфографика, спорт, инфографика