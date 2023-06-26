https://sputnik-georgia.ru/20230626/neschastnyy-sluchay-na-zapade-gruzii--v-reke-utonul-podrostok-278950842.html

Несчастный случай на западе Грузии – в реке утонул подросток

Несчастный случай на западе Грузии – в реке утонул подросток

Подростка унесло течение реки Цкалцитела и спасти его не удалось 26.06.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Подросток утонул в реке Цкалцитела в Кутаиси (регион Имерети), сообщили в медиа-центре "Мтавари". По распространившейся информации, подростка унесло течением воды и спасти его не удалось. Остальные детали пока не сообщаются. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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