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Несчастный случай на западе Грузии – в реке утонул подросток
Несчастный случай на западе Грузии – в реке утонул подросток
Подростка унесло течение реки Цкалцитела и спасти его не удалось 26.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-26T11:27+0400
2023-06-26T11:27+0400
2023-06-26T11:39+0400
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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Подросток утонул в реке Цкалцитела в Кутаиси (регион Имерети), сообщили в медиа-центре "Мтавари". По распространившейся информации, подростка унесло течением воды и спасти его не удалось. Остальные детали пока не сообщаются. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, происшествия
Несчастный случай на западе Грузии – в реке утонул подросток
11:27 26.06.2023 (обновлено: 11:39 26.06.2023)
Подростка унесло течение реки Цкалцитела и спасти его не удалось
ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Подросток утонул в реке Цкалцитела в Кутаиси (регион Имерети), сообщили в медиа-центре "Мтавари".
По распространившейся информации, подростка унесло течением воды и спасти его не удалось.
Остальные детали пока не сообщаются.