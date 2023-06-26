https://sputnik-georgia.ru/20230626/pryamaya-translyatsiya-obraschenie-prezidenta-rossii-278977158.html
Прямая трансляция: обращение президента России
Прямая трансляция: обращение президента России
Президент России Владимир Путин делает обращение в прямом эфире в связи с ситуацией в стране. 26.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-26T22:30+0400
2023-06-26T22:30+0400
2023-06-26T22:27+0400
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2023
Новости
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Sputnik Грузия
видео, мультимедиа, владимир путин, россия
видео, мультимедиа, владимир путин, россия
Прямая трансляция: обращение президента России
© video: Sputnik
Президент России Владимир Путин делает обращение в прямом эфире в связи с ситуацией в стране.