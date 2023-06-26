https://sputnik-georgia.ru/20230626/putin-popytki-shantazha-rossii-obrecheny-na-proval-278979153.html

Путин: попытки шантажа России обречены на провал

Путин: попытки шантажа России обречены на провал

Президент РФ поблагодарил россиян за выдержку, сплоченность и патриотизм 26.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-26T23:57+0400

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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Последние события показали, что шантаж и попытки устроить внутреннюю смуту в России обречены на провал, заявил президент России Владимир Путин в обращении к россиянам. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах были установлены блокпосты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер", что опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.Он подчеркнул, что по его прямому поручению принимались решения, направленные на то, чтобы избежать крови."Благодарю тех солдат и командиров группы "Вагнер", кто не пошел на братоубийственную войну, остановились у черты. Вы сможете заключить контракт с МО РФ, вернуться к близким или уйти в Белоруссию", – сказал Путин, заверив, что данное им обещание вагнеровцам будет исполнено.Президент Беларуси Александр Лукашенко вечером 24 июня по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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