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Путин: попытки шантажа России обречены на провал
Путин: попытки шантажа России обречены на провал
Президент РФ поблагодарил россиян за выдержку, сплоченность и патриотизм 26.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-26T23:57+0400
2023-06-26T23:57+0400
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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Последние события показали, что шантаж и попытки устроить внутреннюю смуту в России обречены на провал, заявил президент России Владимир Путин в обращении к россиянам. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах были установлены блокпосты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер", что опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.Он подчеркнул, что по его прямому поручению принимались решения, направленные на то, чтобы избежать крови."Благодарю тех солдат и командиров группы "Вагнер", кто не пошел на братоубийственную войну, остановились у черты. Вы сможете заключить контракт с МО РФ, вернуться к близким или уйти в Белоруссию", – сказал Путин, заверив, что данное им обещание вагнеровцам будет исполнено.Президент Беларуси Александр Лукашенко вечером 24 июня по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, россия, новости, политика, владимир путин, беларусь, александр лукашенко, фсб
в мире, россия, новости, политика, владимир путин, беларусь, александр лукашенко, фсб
Путин: попытки шантажа России обречены на провал
23:57 26.06.2023 (обновлено: 00:07 27.06.2023)
Президент РФ поблагодарил россиян за выдержку, сплоченность и патриотизм
ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Последние события показали, что шантаж и попытки устроить внутреннюю смуту в России обречены на провал, заявил президент России Владимир Путин в обращении к россиянам.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах были установлены блокпосты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер", что опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.
"Враги России хотели, чтобы страна захлебнулась в кровавой междоусобице, они просчитались. Мужество и самопожертвование павших в ходе субботних событий героев-летчиков уберегли от ужасных последствий", – сказал Путин.
Он подчеркнул, что по его прямому поручению принимались решения, направленные на то, чтобы избежать крови.
"Благодарю тех солдат и командиров группы "Вагнер", кто не пошел на братоубийственную войну, остановились у черты. Вы сможете заключить контракт с МО РФ, вернуться к близким или уйти в Белоруссию", – сказал Путин, заверив, что данное им обещание вагнеровцам будет исполнено.
Президент РФ поблагодарил россиян за выдержку, сплоченность и патриотизм. Также он выразил благодарность президенту Беларуси Александру Лукашенко за усилия и вклад в мирное разрешение ситуации.
Президент Беларуси Александр Лукашенко вечером 24 июня по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.