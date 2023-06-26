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Сколько людей и автомобилей пересекли Верхний Ларс на прошлой неделе
Сколько людей и автомобилей пересекли Верхний Ларс на прошлой неделе
C 15 июня на пункте пропуска "Верхний Ларс" функционируют 39 полос 26.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-26T14:44+0400
2023-06-26T14:44+0400
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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Российско-грузинскую границу в обоих направлениях на прошлой неделе пересекло больше 28 тысяч автомобилей и более 75,5 тысячи человек, заявил вице-премьер республики Северная Осетия Ирбек Томаев, сообщает информационный портал "15-й регион".ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственный функционирующий на сегодняшний день пункт пропуска на сухопутной границе Грузии и России. C 15 июня на "Верхнем Ларсе" функционируют 39 полос: 12 – для грузового транспорта, две – для автобусов, одна – резервная, 24 – для легковых автомобилей.Между тем, очередь на проезд через "Верхний Ларс" в направлении Грузии составляет свыше 300 единиц транспорта, отметил он. После запуска 15 июня 2023 года дополнительных линий контроля для грузового транспорта (до 39 полос) ежесуточно погранпереход пропускает в среднем около 1,2 тысячи грузовых транспортных средств, в то время как до реконструкции – менее одной тысячи.По данным Федеральной таможенной службы России, в результате комплекса мер за последние пять лет пропускная способность "Верхнего Ларса" возросла на 50%: с 665 до 989 транспортных средств, а в связи с началом использования дополнительных линий – практически до 1 200 грузовых автомобилей в сутки. До реконструкции этот погранпереход был рассчитан на оформление всего 170 грузовых автомобилей ежесуточно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, верхний ларс, северная осетия
Сколько людей и автомобилей пересекли Верхний Ларс на прошлой неделе
14:44 26.06.2023 (обновлено: 14:47 26.06.2023)
C 15 июня на пункте пропуска "Верхний Ларс" функционируют 39 полос
ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Российско-грузинскую границу в обоих направлениях на прошлой неделе пересекло больше 28 тысяч автомобилей и более 75,5 тысячи человек, заявил вице-премьер республики Северная Осетия Ирбек Томаев, сообщает информационный портал "15-й регион".
ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственный функционирующий на сегодняшний день пункт пропуска на сухопутной границе Грузии и России. C 15 июня на "Верхнем Ларсе" функционируют 39 полос: 12 – для грузового транспорта, две – для автобусов, одна – резервная, 24 – для легковых автомобилей.
"За минувшую неделю государственную границу в обоих направлениях пересекло больше 28 тысяч автомобилей и более 75,5 тысячи человек", – заявил Томаев на аппаратном совещании в понедельник.
Между тем, очередь на проезд через "Верхний Ларс" в направлении Грузии составляет свыше 300 единиц транспорта, отметил он.
После запуска 15 июня 2023 года дополнительных линий контроля для грузового транспорта (до 39 полос) ежесуточно погранпереход пропускает в среднем около 1,2 тысячи грузовых транспортных средств, в то время как до реконструкции – менее одной тысячи.
По данным Федеральной таможенной службы России, в результате комплекса мер за последние пять лет пропускная способность "Верхнего Ларса" возросла на 50%: с 665 до 989 транспортных средств, а в связи с началом использования дополнительных линий – практически до 1 200 грузовых автомобилей в сутки. До реконструкции этот погранпереход был рассчитан на оформление всего 170 грузовых автомобилей ежесуточно.