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Тело мужчины нашли на кладбище в Тбилиси
Тело мужчины нашли на кладбище в Тбилиси
Мужчина прилетел 13 июня из Польши в Кутаиси и спустя несколько дней пропал в Тбилиси, такая информация распространилась в соцсети 26.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-26T15:50+0400
2023-06-26T15:50+0400
2023-06-26T15:50+0400
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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Тело мужчины найдено на кладбище Авчала на окраине Тбилиси, сообщает пресс-центр "Мтавари". По имеющейся информации, это 37-летний Темур Схиртладзе, которого искали в течение нескольких дней. На данном этапе причина смерти неизвестна. О других деталях не сообщается. Ранее в соцсети появилась информация, что Схиртладзе 13 июня прилетел из Польши в Международный аэропорт Кутаиси (регион Имерети), 14 и 15 июня его видели в районе Авчала и после этого не могли найти. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости
грузия, происшествия, новости
Тело мужчины нашли на кладбище в Тбилиси
Мужчина прилетел 13 июня из Польши в Кутаиси и спустя несколько дней пропал в Тбилиси, такая информация распространилась в соцсети
ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Тело мужчины найдено на кладбище Авчала на окраине Тбилиси, сообщает пресс-центр "Мтавари".
По имеющейся информации, это 37-летний Темур Схиртладзе, которого искали в течение нескольких дней.
На данном этапе причина смерти неизвестна. О других деталях не сообщается.
Ранее в соцсети появилась информация, что Схиртладзе 13 июня прилетел из Польши в Международный аэропорт Кутаиси (регион Имерети), 14 и 15 июня его видели в районе Авчала и после этого не могли найти.