https://sputnik-georgia.ru/20230626/telo-muzhchiny-nashli-na-kladbische-v-tbilisi-278964264.html

Тело мужчины нашли на кладбище в Тбилиси

Тело мужчины нашли на кладбище в Тбилиси

Мужчина прилетел 13 июня из Польши в Кутаиси и спустя несколько дней пропал в Тбилиси, такая информация распространилась в соцсети 26.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-26T15:50+0400

2023-06-26T15:50+0400

2023-06-26T15:50+0400

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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Тело мужчины найдено на кладбище Авчала на окраине Тбилиси, сообщает пресс-центр "Мтавари". По имеющейся информации, это 37-летний Темур Схиртладзе, которого искали в течение нескольких дней. На данном этапе причина смерти неизвестна. О других деталях не сообщается. Ранее в соцсети появилась информация, что Схиртладзе 13 июня прилетел из Польши в Международный аэропорт Кутаиси (регион Имерети), 14 и 15 июня его видели в районе Авчала и после этого не могли найти. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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