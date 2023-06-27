https://sputnik-georgia.ru/20230627/borba-s-vorovskim-mirom-v-gruzii-politsiya-presekla-popytku-reshit-spor-cherez-vorov-278993672.html

Борьба с воровским миром в Грузии: полиция пресекла попытку решить спор через воров

Борьба с воровским миром в Грузии: полиция пресекла попытку решить спор через воров

Задержанным, в случае подтверждения вины, грозит до 10 лет лишения свободы 27.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-27T12:39+0400

2023-06-27T12:39+0400

2023-06-27T12:39+0400

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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Сотрудники полиции по обвинению в членстве, поддержке и обращению к члену "воровского мира" задержали трех судимых в прошлом человек, говорится в сообщении МВД Грузии. Следствие установило, что один из обвиняемых для решения финансового спора со своим сотрудником обратился к члену "воровского мира". Тот, по данным расследования, устроил "воровскую разборку" вместе со сторонами и обвиняемым в поддержке "воровского мира", на которой было решено, что сотрудник обратившегося должен ежемесячно платить второй стороне определенную сумму, пока полностью ее не покроет. Обвиняемый в поддержке "воровского мира" поддержал решение криминального авторитета и позже систематически угрожал второй стороне. Следствие также установило, что задержанные активно решали свои личные конфликты и финансовые вопросы по "воровским правилам". В рамках расследования была произведена запись их разговоров, а сами мобильные телефоны изъяты в качестве улик. Теперь задержанным, в случае подтверждения вины, грозит до 10 лет лишения свободы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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воровское сообщество, вор в законе, происшествия, преступность в грузии, грузия, новости