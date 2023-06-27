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Борьба с воровским миром в Грузии: полиция пресекла попытку решить спор через воров
Борьба с воровским миром в Грузии: полиция пресекла попытку решить спор через воров
Задержанным, в случае подтверждения вины, грозит до 10 лет лишения свободы 27.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-27T12:39+0400
2023-06-27T12:39+0400
2023-06-27T12:39+0400
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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Сотрудники полиции по обвинению в членстве, поддержке и обращению к члену "воровского мира" задержали трех судимых в прошлом человек, говорится в сообщении МВД Грузии. Следствие установило, что один из обвиняемых для решения финансового спора со своим сотрудником обратился к члену "воровского мира". Тот, по данным расследования, устроил "воровскую разборку" вместе со сторонами и обвиняемым в поддержке "воровского мира", на которой было решено, что сотрудник обратившегося должен ежемесячно платить второй стороне определенную сумму, пока полностью ее не покроет. Обвиняемый в поддержке "воровского мира" поддержал решение криминального авторитета и позже систематически угрожал второй стороне. Следствие также установило, что задержанные активно решали свои личные конфликты и финансовые вопросы по "воровским правилам". В рамках расследования была произведена запись их разговоров, а сами мобильные телефоны изъяты в качестве улик. Теперь задержанным, в случае подтверждения вины, грозит до 10 лет лишения свободы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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воровское сообщество, вор в законе, происшествия, преступность в грузии, грузия, новости
воровское сообщество, вор в законе, происшествия, преступность в грузии, грузия, новости
Борьба с воровским миром в Грузии: полиция пресекла попытку решить спор через воров
Задержанным, в случае подтверждения вины, грозит до 10 лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Сотрудники полиции по обвинению в членстве, поддержке и обращению к члену "воровского мира" задержали трех судимых в прошлом человек, говорится в сообщении МВД Грузии.
Следствие установило
, что один из обвиняемых для решения финансового спора со своим сотрудником обратился к члену "воровского мира".
Тот, по данным расследования, устроил "воровскую разборку" вместе со сторонами и обвиняемым в поддержке "воровского мира", на которой было решено, что сотрудник обратившегося должен ежемесячно платить второй стороне определенную сумму, пока полностью ее не покроет.
Обвиняемый в поддержке "воровского мира" поддержал решение криминального авторитета и позже систематически угрожал второй стороне.
Следствие также установило, что задержанные активно решали свои личные конфликты и финансовые вопросы по "воровским правилам". В рамках расследования была произведена запись их разговоров, а сами мобильные телефоны изъяты в качестве улик.
Теперь задержанным, в случае подтверждения вины, грозит до 10 лет лишения свободы.