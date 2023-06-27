https://sputnik-georgia.ru/20230627/eto-bolshoe-dostizhenie--pravyaschaya-partiya-o-reytinge-gruzii-278979792.html

Это большое достижение – правящая партия о рейтинге Грузии

Это большое достижение – правящая партия о рейтинге Грузии

Грузия с 54 места в Индексе прозрачности правительства поднялась в 2023 году на 17 27.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-27T00:21+0400

2023-06-27T00:21+0400

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грузия

политика

новости

мамука мдинарадзе

грузия против коррупции

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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Продвижение Грузии в рейтинге прозрачности правительства – это большое достижение, заявил один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе. Грузия с 54 места в Индексе прозрачности правительства поднялась в 2023 году на 17. Индекс составлял Европейский антикоррупционный центр. Индекс оценивает уровень контроля коррупции, практику добросовестного правления, независимости суда, свободу СМИ, уровень административных ресурсов, отчетность и прозрачность государства. Отчет основан на исследованиях ООН, Всемирного банка и других глобальных организаций.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, мамука мдинарадзе, грузия против коррупции