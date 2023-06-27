https://sputnik-georgia.ru/20230627/eto-bolshoe-dostizhenie--pravyaschaya-partiya-o-reytinge-gruzii-278979792.html
Это большое достижение – правящая партия о рейтинге Грузии
Это большое достижение – правящая партия о рейтинге Грузии
Грузия с 54 места в Индексе прозрачности правительства поднялась в 2023 году на 17 27.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-27T00:21+0400
2023-06-27T00:21+0400
2023-06-27T00:34+0400
грузия
политика
новости
мамука мдинарадзе
грузия против коррупции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/1c/249832905_0:0:1010:568_1920x0_80_0_0_e654bd0168f509952b62e61def4e8934.jpg
ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Продвижение Грузии в рейтинге прозрачности правительства – это большое достижение, заявил один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе. Грузия с 54 места в Индексе прозрачности правительства поднялась в 2023 году на 17. Индекс составлял Европейский антикоррупционный центр. Индекс оценивает уровень контроля коррупции, практику добросовестного правления, независимости суда, свободу СМИ, уровень административных ресурсов, отчетность и прозрачность государства. Отчет основан на исследованиях ООН, Всемирного банка и других глобальных организаций.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/1c/249832905_130:0:922:594_1920x0_80_0_0_cdb8126f226624c10c3ed2dc95a631fc.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, политика, новости, мамука мдинарадзе, грузия против коррупции
грузия, политика, новости, мамука мдинарадзе, грузия против коррупции
Это большое достижение – правящая партия о рейтинге Грузии
00:21 27.06.2023 (обновлено: 00:34 27.06.2023)
Грузия с 54 места в Индексе прозрачности правительства поднялась в 2023 году на 17
ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Продвижение Грузии в рейтинге прозрачности правительства – это большое достижение, заявил один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе.
Грузия с 54 места в Индексе прозрачности правительства поднялась в 2023 году на 17. Индекс составлял Европейский антикоррупционный центр.
"Это исследование основано на фактах, а не предположениях. Очень радостно, что Грузия сделала такой прыжок и заняла 17 место среди 143 стран. Это большое достижение, что Грузия опередила несколько стран Европы", – сказал Мдинарадзе.
Индекс оценивает уровень контроля коррупции, практику добросовестного правления, независимости суда, свободу СМИ, уровень административных ресурсов, отчетность и прозрачность государства.
Отчет основан на исследованиях ООН, Всемирного банка и других глобальных организаций.