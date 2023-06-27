Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230627/kakie-shansy-u-sbornykh-grupp-c-i-d-vyyti-v-pley-off-molodezhnogo-evro-po-futbolu-279019354.html
Какие шансы у сборных групп C и D выйти в плей-офф молодежного ЕВРО по футболу
Какие шансы у сборных групп C и D выйти в плей-офф молодежного ЕВРО по футболу
Спортивный обозреватель Sputnik Грузия представляет анонсы матчей второго игрового дня третьего заключительного тура группового этапа молодежного чемпионата... 27.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-27T21:07+0400
2023-06-27T21:07+0400
спорт
грузия
новости
германия
чехия
израиль
футбол
молодежный чемпионат европы по футболу 2023
англия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/1b/279019185_0:0:2560:1441_1920x0_80_0_0_d826cdc6c7cd2d207c32b5d667575d06.jpg
Группа C Сборная Англии U21 сыграет против сборной Германии U21, а Чехия U21 встретится с Израилем U21. Англичане уже обеспечили себе выход из группы с первого места, немцем же нужно обязательно выиграть свой матч и рассчитывать на то, что израильтяне обыграют чехов с разницей голов меньшей, чем у Германии. Сборной Чехии, в свою очередь, достаточно не проиграть, чтобы гарантировано выйти из группы со второго места. Сборную Израиля устроит лишь победа, причем исключительно с хорошей разницей мячей, в случае если немцы выиграют свою игру. Ждём огненную развязку: Англия точно первая, а Чехия, Германия и Израиль будут биться до последних секунд за право выхода в плей-офф. Группа D Италия U21 – Норвегия U21 и Швейцария U21 – Франция U21. В этой группе все 4 команды сохраняют шансы на выход в плей-офф. Итальянцем достаточно сыграть вничью, если швейцарцы не обыграют французов. Сборная Норвегии в самом тяжелом положении, в их активе 0 очков, им необходимо крупно обыграть Италию и ждать поражения Швейцарии. Сборной Франции нужно набрать один балл для выхода из группы с первого места, а сборная Швейцарии будет стремиться взять три очка и ждать осечки итальянцев.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
германия
чехия
израиль
англия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/1b/279019185_284:0:2560:1707_1920x0_80_0_0_a225b4765f95cea62c5efdeba8f339fc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
спорт, грузия, новости, германия, чехия, израиль, футбол, молодежный чемпионат европы по футболу 2023, англия
спорт, грузия, новости, германия, чехия, израиль, футбол, молодежный чемпионат европы по футболу 2023, англия

Какие шансы у сборных групп C и D выйти в плей-офф молодежного ЕВРО по футболу

21:07 27.06.2023
© Courtesy of Georgian Football FederationСборные Чехии и Германии на молодежном чемпионате Европы по футболу
Сборные Чехии и Германии на молодежном чемпионате Европы по футболу - Sputnik Грузия, 1920, 27.06.2023
© Courtesy of Georgian Football Federation
Подписаться на
НовостиTelegram
Спортивный обозреватель Sputnik Грузия представляет анонсы матчей второго игрового дня третьего заключительного тура группового этапа молодежного чемпионата Европы по футболу 2023

Группа C

Сборная Англии U21 сыграет против сборной Германии U21, а Чехия U21 встретится с Израилем U21.
Англичане уже обеспечили себе выход из группы с первого места, немцем же нужно обязательно выиграть свой матч и рассчитывать на то, что израильтяне обыграют чехов с разницей голов меньшей, чем у Германии.
Сборной Чехии, в свою очередь, достаточно не проиграть, чтобы гарантировано выйти из группы со второго места. Сборную Израиля устроит лишь победа, причем исключительно с хорошей разницей мячей, в случае если немцы выиграют свою игру.
Ждём огненную развязку: Англия точно первая, а Чехия, Германия и Израиль будут биться до последних секунд за право выхода в плей-офф.

Группа D

Италия U21 – Норвегия U21 и Швейцария U21 – Франция U21.
В этой группе все 4 команды сохраняют шансы на выход в плей-офф.
Итальянцем достаточно сыграть вничью, если швейцарцы не обыграют французов.
Сборная Норвегии в самом тяжелом положении, в их активе 0 очков, им необходимо крупно обыграть Италию и ждать поражения Швейцарии.
Сборной Франции нужно набрать один балл для выхода из группы с первого места, а сборная Швейцарии будет стремиться взять три очка и ждать осечки итальянцев.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0