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Какие шансы у сборных групп C и D выйти в плей-офф молодежного ЕВРО по футболу

Какие шансы у сборных групп C и D выйти в плей-офф молодежного ЕВРО по футболу

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия представляет анонсы матчей второго игрового дня третьего заключительного тура группового этапа молодежного чемпионата... 27.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-27T21:07+0400

2023-06-27T21:07+0400

2023-06-27T21:07+0400

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Группа C Сборная Англии U21 сыграет против сборной Германии U21, а Чехия U21 встретится с Израилем U21. Англичане уже обеспечили себе выход из группы с первого места, немцем же нужно обязательно выиграть свой матч и рассчитывать на то, что израильтяне обыграют чехов с разницей голов меньшей, чем у Германии. Сборной Чехии, в свою очередь, достаточно не проиграть, чтобы гарантировано выйти из группы со второго места. Сборную Израиля устроит лишь победа, причем исключительно с хорошей разницей мячей, в случае если немцы выиграют свою игру. Ждём огненную развязку: Англия точно первая, а Чехия, Германия и Израиль будут биться до последних секунд за право выхода в плей-офф. Группа D Италия U21 – Норвегия U21 и Швейцария U21 – Франция U21. В этой группе все 4 команды сохраняют шансы на выход в плей-офф. Итальянцем достаточно сыграть вничью, если швейцарцы не обыграют французов. Сборная Норвегии в самом тяжелом положении, в их активе 0 очков, им необходимо крупно обыграть Италию и ждать поражения Швейцарии. Сборной Франции нужно набрать один балл для выхода из группы с первого места, а сборная Швейцарии будет стремиться взять три очка и ждать осечки итальянцев.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, германия, чехия, израиль, футбол, молодежный чемпионат европы по футболу 2023, англия