https://sputnik-georgia.ru/20230627/kolichestvo-politicheskikh-grupp-v-parlamente-gruzii-uvelichilos-278984453.html

Количество политических групп в парламенте Грузии увеличилось

Количество политических групп в парламенте Грузии увеличилось

Новую политическую группу создали депутаты, отколовшиеся от фракции "Единое национальное движение" 27.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-27T11:23+0400

2023-06-27T11:23+0400

2023-06-27T13:45+0400

политика

грузия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/0a/275682644_0:0:3079:1731_1920x0_80_0_0_457ccc6c3acc1f5d5564f0f35021c289.jpg

ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Бюро парламента Грузии зарегистрировало новую политическую группу "Свобода", созданную бывшими депутатами единственной оппозиционной фракции в законодательном органе страны - "Единое национальное движение". На сегодняшний день в парламенте Грузии восемь политических групп и две фракции. Нато и Ростом Чхеидзе покинули фракцию "Единое национальное движение" после скандала с назначением новых членов Высшего совета юстиции. Они оказались в числе проголосовавших за представленных кандидатов, тогда как их фракция и другие оппозиционные депутаты открыто отказались принимать участие в голосовании.Политическая группа в парламенте дает практически те же возможности депутатам, что и фракция. У них есть право участвовать в парламентских делегациях и присутствовать на бюро парламента. Кроме того, им предоставляется больше времени для парламентских выступлений, чем независимым депутатам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости