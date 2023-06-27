https://sputnik-georgia.ru/20230627/kolichestvo-politicheskikh-grupp-v-parlamente-gruzii-uvelichilos-278984453.html
Количество политических групп в парламенте Грузии увеличилось
Количество политических групп в парламенте Грузии увеличилось
Новую политическую группу создали депутаты, отколовшиеся от фракции "Единое национальное движение" 27.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-27T11:23+0400
2023-06-27T11:23+0400
2023-06-27T13:45+0400
политика
грузия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/0a/275682644_0:0:3079:1731_1920x0_80_0_0_457ccc6c3acc1f5d5564f0f35021c289.jpg
ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Бюро парламента Грузии зарегистрировало новую политическую группу "Свобода", созданную бывшими депутатами единственной оппозиционной фракции в законодательном органе страны - "Единое национальное движение". На сегодняшний день в парламенте Грузии восемь политических групп и две фракции. Нато и Ростом Чхеидзе покинули фракцию "Единое национальное движение" после скандала с назначением новых членов Высшего совета юстиции. Они оказались в числе проголосовавших за представленных кандидатов, тогда как их фракция и другие оппозиционные депутаты открыто отказались принимать участие в голосовании.Политическая группа в парламенте дает практически те же возможности депутатам, что и фракция. У них есть право участвовать в парламентских делегациях и присутствовать на бюро парламента. Кроме того, им предоставляется больше времени для парламентских выступлений, чем независимым депутатам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/0a/275682644_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3f16890ab47e513b69fd61e1c19df5aa.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, грузия, новости
политика, грузия, новости
Количество политических групп в парламенте Грузии увеличилось
11:23 27.06.2023 (обновлено: 13:45 27.06.2023)
Новую политическую группу создали депутаты, отколовшиеся от фракции "Единое национальное движение"
ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Бюро парламента Грузии зарегистрировало новую политическую группу "Свобода", созданную бывшими депутатами единственной оппозиционной фракции в законодательном органе страны - "Единое национальное движение".
На сегодняшний день в парламенте Грузии восемь политических групп и две фракции.
"Мы регистрируем политическую группу. Процедурный комитет уже представил заключение. В политической группе "Свобода" будут Нато и Ростом Чхеидзе. Так что число политических групп увеличивается", - сказал Папуашвили.
Нато и Ростом Чхеидзе покинули фракцию "Единое национальное движение" после скандала с назначением новых членов Высшего совета юстиции. Они оказались в числе проголосовавших за представленных кандидатов, тогда как их фракция и другие оппозиционные депутаты открыто отказались принимать участие в голосовании.
Политическая группа в парламенте дает практически те же возможности депутатам, что и фракция. У них есть право участвовать в парламентских делегациях и присутствовать на бюро парламента. Кроме того, им предоставляется больше времени для парламентских выступлений, чем независимым депутатам.