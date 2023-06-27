https://sputnik-georgia.ru/20230627/lunnyy-kalendar-na-iyul-2023-blagopriyatnye-dni-279016780.html

Лунный календарь на июль 2023: благоприятные дни

Лунный календарь на июль 2023: благоприятные дни

Лунный календарь, основанный на смене фаз Луны, влияющей на все живое, один из древнейших на нашей планете 27.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-27T19:42+0400

2023-06-27T19:42+0400

2023-06-27T19:42+0400

справки

луна

лунный календарь

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Лунный календарь помогает людям планировать свою жизнь и в наши дни – в частности, выбрать благоприятные дни для свадьбы, посещения салона красоты, работы в саду и огороде, шопинга или любой другой деятельности. Какие дни в июле 2023 года благоприятны по лунному календарю для свадьбы, начала бизнеса, отдыха, стрижки и так далее, читайте в Sputnik Грузия. Благоприятные дни в июле 2023 Благоприятные дни по лунному календарю для свадьбы и венчания в июле – 3, 4, 8, 14 и 15 числа, а неблагоприятные – 1, 2, 5, 6, 10, 13 и 17 июля. Остальные дни по лунному календарю в июле 2023 года для свадьбы и венчания нейтральны. Самые благоприятные дни для зачатия – 1, 3, 8, 9, 12, 13, 14 и 16 июля. Отказаться от этой идеи лунный календарь советует 2, 6, 7, 10 и 17 июля Лунный календарь рекомендует начать новое дело или бизнес в июле 2023 года 1 и 15 числа. Благоприятны для открытия бизнеса также 7, 8, 12 и 16 июля. А вот 2, 5, 10, 14 и 17 июля развивать бизнес-деятельность крайне нежелательно. Самые благоприятные дни для смены места работы – 1, 7, 8, 12 и 15 июля. По лунному календарю также благоприятны 4 и 16 июля, а 3, 6, 9, 13, 14 и 17 числа от кардинальных перемен желательно воздержаться. Для новых начинаний самые удачные дни – 1, 7 и 15 июля. Благоприятны по лунному календарю для реализации новых дел, проектов и новой жизни 8, 12 и 16 июля. От любых начинаний лунный календарь советует отказаться 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14 и 17 числа. Денежные операции благоприятно проводить 1, 4, 8, 12, 15 и 16 июля. А 2, 5 и 17 июля лунный календарь рекомендует отказаться от проведения любых финансовых операций. Самые благоприятные дни для операций с недвижимостью, в частности аренды, обмена, покупки и продажи: 1, 4, 7, 8, 12, 13 и 16 июля. Лунный календарь советует отказаться от купли-продажи или аренды недвижимости 2, 5, 6, 9, 10, 14 и 17 июля. Научной деятельностью по лунному календарю нежелательно заниматься в июле 2023 года только 17 числа, все остальные дни для такой деятельности благоприятны. Творчеством не стоит заниматься в июле 10 и 17 числа. Все остальные дни второго летнего месяца для творчества по лунному календарю благоприятны. По лунному календарю для уборки, ремонта и других домашних дел благоприятен любой день в июле, за исключением 4 числа. Самые благоприятные дни для отдыха – 3, 4, 8, 13 и 16 июля. Категорически противопоказано отдыхать в июле 1, 7, 10, 12 и 14 числа. В июле благоприятно путешествовать 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 15 числа. Лунный календарь советует отказаться от путешествий и остаться дома 2, 9, 12, 13, 14 и 17 июля. В июле спорить или выяснять отношения можно 7, 8, 9, 15, 16 и 22 числа. В остальные дни месяца лунный календарь рекомендует воздержаться от любых "разборок". Лунный календарь советует исключить любые физические нагрузки только 6 и 17 июля. Все остальные дни в июле для физической нагрузки благоприятны. Самые благоприятные дни для стрижки, окраски и укладки волос по лунному календарю, – 4, 8, 15 и 17 июля. А вот 2, 3, 6, 7, 13, 14 и 16 июля лунный календарь рекомендует воздержаться от стрижки и других манипуляций с волосами. Остальные дни в июле 2023 года для стрижки нейтральны. По лунному календарю стрижка на растущую Луну в благоприятные дни поможет укрепить корни волос и улучшить их состояние в целом. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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