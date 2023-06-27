https://sputnik-georgia.ru/20230627/magnitnye-buri-v-iyule-2023-chto-delat-v-neblagopriyatnye-dni-279009569.html

Магнитные бури в июле 2023: что делать в неблагоприятные дни?

Магнитные бури в июле 2023: что делать в неблагоприятные дни?

В июле 2023 года ожидаются магнитные бури разной мощности, которые могут негативно повлиять на самочувствие многих людей 27.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-27T17:01+0400

2023-06-27T17:01+0400

2023-06-27T17:01+0400

магнитная буря

справки

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Подготовиться заранее к магнитным бурям и облегчить свое состояние в неблагоприятные дни можно, если знать их точные даты. Когда в июле ожидаются магнитные бури и что делать в неблагоприятные дни, читайте в материале Sputnik Грузия. Магнитные бури в июле 2023 В июле 2023 года, по предварительным прогнозам, ожидается несколько магнитных бурь разной продолжительности и мощности. Первая магнитная буря, по прогнозу специалистов, накроет Землю 1 июля – геомагнитное возмущение в этот день ожидается незначительное, поэтому оно повлияет только на метеочувствительных людей. Следующая магнитная буря предстоит 7-9 июля, пик которой приходится на 9 число. Геомагнитное возмущение в этот день прогнозируют достаточно сильным, поэтому оно затронет многих людей, а не только метеозависимых. Двухдневная магнитная буря, по прогнозам, предстоит 12-13 июля – геомагнитное возмущение, которое почувствуют не только лица, зависимые от погоды, ожидается средней силы. Затяжную магнитную бурю специалисты прогнозируют с 17 по 26 июля. Пик магнитной бури придется на 18 и 26 июля – геомагнитное возмущение, по прогнозу, будет достаточно сильным и повлияет на многих жителей Земли. Последнюю магнитную бурю прогнозируют 29-31 июля. Это будет слабая магнитная буря, которая подействует только на людей, зависимых от погоды. Все остальные дни в июле будут стабильными – без активных всплесков на Солнце. Что делать в неблагоприятные дни? Львиная доля населения нашей планеты реагирует на магнитные бури, поэтому у большинства людей в неблагоприятные дни наблюдается слабость, перепады настроения и проблемы со сном. Метеозависимым, а также лицам с хроническими и психическими заболеваниями в дни магнитных бурь нужно серьезно позаботиться о своем здоровье. Хотя и здоровым не стоит испытывать судьбу в неблагоприятные дни. Специалисты в период магнитных бурь советуют больше времени проводить в закрытых помещениях, ограничить физические нагрузки, а также не перегружать организм тяжелой пищей, спиртным, сигаретами и кофеином. Медики советуют в неблагоприятные дни в июле больше отдыхать, а избежать головной боли и плохого самочувствия, от которых в этот период чаще всего страдают люди, поможет легкая физическая активность, улучшающая циркуляцию крови в организме. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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