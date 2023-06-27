https://sputnik-georgia.ru/20230627/na-cherez-gorod-borzhomi-vvodyatsya-ogranicheniya-dlya-bolshegruzov-279019982.html
На дороге через город Боржоми вводятся ограничения для большегрузов
На дороге через город Боржоми вводятся ограничения для большегрузов
Ограничение будет действовать с 08:00 до 19:00 часов, в остальное время дня и ночи движение свободное 27.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-27T21:28+0400
2023-06-27T21:28+0400
2023-06-27T21:32+0400
грузия
новости
общество
департамент автомобильных дорог
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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом на 1-50 км участка Хашури-Ацкури дороги международного значения Хашури-Ахалцихе-Вале будет ограничено 28 и 29 июня, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии. Причина – ремонтные работы на 13-17 км и на 24-25 км дороги. Ограничение будет действовать с 08:00 до 19:00 часов. В остальное время дня и ночи движение свободное. По информации ведомства, для остального вида транспорта движение свободное. Кроме того, передвижение всех видов автотранспорта свободное на 51-97 км дороги участка Ацкури-Вале.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, общество, департамент автомобильных дорог
На дороге через город Боржоми вводятся ограничения для большегрузов
21:28 27.06.2023 (обновлено: 21:32 27.06.2023)
Ограничение будет действовать с 08:00 до 19:00 часов, в остальное время дня и ночи движение свободное
ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом на 1-50 км участка Хашури-Ацкури дороги международного значения Хашури-Ахалцихе-Вале будет ограничено 28 и 29 июня, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.
Причина – ремонтные работы на 13-17 км и на 24-25 км дороги.
Ограничение будет действовать с 08:00 до 19:00 часов. В остальное время дня и ночи движение свободное.
По информации ведомства, для остального вида транспорта движение свободное.
Кроме того, передвижение всех видов автотранспорта свободное на 51-97 км дороги участка Ацкури-Вале.