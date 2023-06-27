https://sputnik-georgia.ru/20230627/navodnenie-stalo-prichinoy-ogranicheniya-dvizheniya-na-doroge-v-zapadnoy-gruzii-279006332.html
Наводнение стало причиной ограничения движения на дороге в Западной Грузии
Наводнение стало причиной ограничения движения на дороге в Западной Грузии
Из-за проливных дождей река Цкалцитела вышла из берегов 27.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-27T16:01+0400
2023-06-27T16:01+0400
2023-06-27T16:01+0400
департамент автомобильных дорог
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грузинские дороги, машины и их водители
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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Наводнение вызвало ограничение движения автотранспорта на дороге международного значения Самтредия-Ланчхути-Григолети, сообщается на сайте Департамента автомобильных дорог Грузии. Из-за проливных дождей река Цкалцитела вышла из берегов, в связи с чем движение автотранспорта на 42 км участка автомобильной дороги ограничено. На этом участке велся ремонт моста, в связи с чем для движения автотранспорта выделили временную дорогу, однако разлившаяся река ее повредила. Сейчас в целях своевременного восстановления движения интенсивно ведутся работы по ремонту поврежденной дороги.В настоящее время автомобильное движение временно переведено на международно-значимую магистраль Сенаки-Поти (объезд)-Сарпи, отмечают в ведомстве. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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департамент автомобильных дорог, происшествия, новости, грузия, западная грузия, сарпи, дороги, грузинские дороги, машины и их водители
департамент автомобильных дорог, происшествия, новости, грузия, западная грузия, сарпи, дороги, грузинские дороги, машины и их водители
Наводнение стало причиной ограничения движения на дороге в Западной Грузии
Из-за проливных дождей река Цкалцитела вышла из берегов
ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Наводнение вызвало ограничение движения автотранспорта на дороге международного значения Самтредия-Ланчхути-Григолети, сообщается на сайте Департамента автомобильных дорог Грузии.
Из-за проливных дождей река Цкалцитела вышла из берегов, в связи с чем движение автотранспорта на 42 км участка автомобильной дороги ограничено.
На этом участке велся ремонт моста, в связи с чем для движения автотранспорта выделили временную дорогу, однако разлившаяся река ее повредила. Сейчас в целях своевременного восстановления движения интенсивно ведутся работы по ремонту поврежденной дороги.
В настоящее время автомобильное движение временно переведено на международно-значимую магистраль Сенаки-Поти (объезд)-Сарпи, отмечают
в ведомстве.