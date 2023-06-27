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Наводнение стало причиной ограничения движения на дороге в Западной Грузии

Наводнение стало причиной ограничения движения на дороге в Западной Грузии

Из-за проливных дождей река Цкалцитела вышла из берегов 27.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-27T16:01+0400

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2023-06-27T16:01+0400

департамент автомобильных дорог

происшествия

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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Наводнение вызвало ограничение движения автотранспорта на дороге международного значения Самтредия-Ланчхути-Григолети, сообщается на сайте Департамента автомобильных дорог Грузии. Из-за проливных дождей река Цкалцитела вышла из берегов, в связи с чем движение автотранспорта на 42 км участка автомобильной дороги ограничено. На этом участке велся ремонт моста, в связи с чем для движения автотранспорта выделили временную дорогу, однако разлившаяся река ее повредила. Сейчас в целях своевременного восстановления движения интенсивно ведутся работы по ремонту поврежденной дороги.В настоящее время автомобильное движение временно переведено на международно-значимую магистраль Сенаки-Поти (объезд)-Сарпи, отмечают в ведомстве. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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департамент автомобильных дорог, происшествия, новости, грузия, западная грузия, сарпи, дороги, грузинские дороги, машины и их водители