Обогнал Ди Каприо и Педро Паскаля: грузин Торнике Гогричиани набирает популярность
15:39 27.06.2023 (обновлено: 16:00 27.06.2023)
© Courtesy of Extraction 2 NetflixТизер фильма "Тайлер Рейк 2" с Крисом Хемсвортом и актерами из Грузии
В фильме "Тайлер Рейк 2" Гогричиани сыграл главного антогониста – жестокого брата грузинского гангстера
ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Грузинский актер театра и кино Торнике Гогричиани занял 70-ю строчку в рейтинге "Самые популярные знаменитости" (Most Popular Celebs) на IMDb, обогнав таких кинозвезд, как Леонардо Ди Каприо (89 место), Педро Паскаль (72), Джейк Джилленхол (72) и режиссер Джеймс Кэмерон (71).
Популярность актера из Грузии резко подскочила после участия в главной роли вместе с Крисом Хемсвортом в фильме "Тайлер Рейк: Операция по спасению 2" (Extraction 2), созданным стриминговым сервисом Netflix.
По сюжету чудом избежав смерти от ранений, полученных в Бангладеш, наемник Тайлер Рейк (Крис Хемсворт) возвращается и приступает к новой миссии. Его задача вызволить семью из рук грузинского гангстера, который сидит в тюрьме в Грузии.
А Гогричиани сыграл главного антогониста Зураба Радиани, жестокого брата того самого грузинского гангстера. По сюжету боевика братьев с детства учили убивать и стоять друг за друга до конца.
© Courtesy of Extraction 2 NetflixТизер фильма "Тайлер Рейк 2" с Крисом Хемсвортом и актерами из Грузии
Тизер фильма "Тайлер Рейк 2" с Крисом Хемсвортом и актерами из Грузии
Вместе с Хемсвортом и Гогричиани в фильме снялись и другие грузинские актеры: Тина Далакишвили, Ираклий Квирикадзе, Леван Сагинашвили, которого также называют "грузинским Халком", Торнике Бзиава, Дато Бахтадзе и другие.
© Courtesy of Extraction 2 NetflixТизер фильма "Тайлер Рейк 2" с Крисом Хемсвортом и актерами из Грузии
Тизер фильма "Тайлер Рейк 2" с Крисом Хемсвортом и актерами из Грузии
Премьера боевика "Тайлер Рейк: Операция по спасению 2" состоялась 16 июня в онлайн-кинотеатре Netflix. Постановщиком сиквела выступил режиссер первой части "Операции по спасению" Сэм Харгрейв.
© COURTESY OF ROYAL DISTRICT THEATRE / FBАктер и режиссер Торнике Гогричиани
Актер и режиссер Торнике Гогричиани
© COURTESY OF ROYAL DISTRICT THEATRE / FB
Торнике Гогричиани – известный грузинский актер и режиссер. Актерскую карьеру начал еще будучи студентом Университета театра и кино им. Шота Руставели.
С 2007 года активно работает как актер театра и кино. Одна из его первых театральных ролей ("Макбет") принесла ему несколько наград (как актера) на международных театральных фестивалях.
В 2012 году Торнике Гогричиани сыграл одну из главных ролей в фильме Зазы Русадзе "Складка на моем одеяле". Фильм был отобран на 63-й Берлинский международный кинофестиваль, в категорию официальной программы "Панорама".
© courtesy of Tornike GogrichianiТорнике Гогричиани
Торнике Гогричиани
© courtesy of Tornike Gogrichiani
В 2016 году Гогричиани дебютировал в качестве режиссера ("Андро") короткометражного фильма. Премьера ленты состоялась на 39-м кинофестивале в Монпелье, после чего фильм был представлен на нескольких международных кинофестивалях, и он получил главный приз на фестивале короткометражных фильмов в Тегеране.
Второй короткометражный фильм Торнике Гогричиани "Жара" является международным совместным производством Грузии и Хорватии.