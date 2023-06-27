https://sputnik-georgia.ru/20230627/obognal-di-kaprio-i-pedro-paskalya-gruzin-tornike-gogrichiani-nabiraet-populyarnost-279008751.html

Обогнал Ди Каприо и Педро Паскаля: грузин Торнике Гогричиани набирает популярность

Обогнал Ди Каприо и Педро Паскаля: грузин Торнике Гогричиани набирает популярность

В фильме "Тайлер Рейк 2" Гогричиани сыграл главного антогониста – жестокого брата грузинского гангстера 27.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-27T15:39+0400

2023-06-27T15:39+0400

2023-06-27T16:00+0400

торнике гогричиани

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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Грузинский актер театра и кино Торнике Гогричиани занял 70-ю строчку в рейтинге "Самые популярные знаменитости" (Most Popular Celebs) на IMDb, обогнав таких кинозвезд, как Леонардо Ди Каприо (89 место), Педро Паскаль (72), Джейк Джилленхол (72) и режиссер Джеймс Кэмерон (71). Популярность актера из Грузии резко подскочила после участия в главной роли вместе с Крисом Хемсвортом в фильме "Тайлер Рейк: Операция по спасению 2" (Extraction 2), созданным стриминговым сервисом Netflix. По сюжету чудом избежав смерти от ранений, полученных в Бангладеш, наемник Тайлер Рейк (Крис Хемсворт) возвращается и приступает к новой миссии. Его задача вызволить семью из рук грузинского гангстера, который сидит в тюрьме в Грузии. А Гогричиани сыграл главного антогониста Зураба Радиани, жестокого брата того самого грузинского гангстера. По сюжету боевика братьев с детства учили убивать и стоять друг за друга до конца.Вместе с Хемсвортом и Гогричиани в фильме снялись и другие грузинские актеры: Тина Далакишвили, Ираклий Квирикадзе, Леван Сагинашвили, которого также называют "грузинским Халком", Торнике Бзиава, Дато Бахтадзе и другие.Премьера боевика "Тайлер Рейк: Операция по спасению 2" состоялась 16 июня в онлайн-кинотеатре Netflix. Постановщиком сиквела выступил режиссер первой части "Операции по спасению" Сэм Харгрейв.Торнике Гогричиани – известный грузинский актер и режиссер. Актерскую карьеру начал еще будучи студентом Университета театра и кино им. Шота Руставели. С 2007 года активно работает как актер театра и кино. Одна из его первых театральных ролей ("Макбет") принесла ему несколько наград (как актера) на международных театральных фестивалях. В 2012 году Торнике Гогричиани сыграл одну из главных ролей в фильме Зазы Русадзе "Складка на моем одеяле". Фильм был отобран на 63-й Берлинский международный кинофестиваль, в категорию официальной программы "Панорама". В 2016 году Гогричиани дебютировал в качестве режиссера ("Андро") короткометражного фильма. Премьера ленты состоялась на 39-м кинофестивале в Монпелье, после чего фильм был представлен на нескольких международных кинофестивалях, и он получил главный приз на фестивале короткометражных фильмов в Тегеране. Второй короткометражный фильм Торнике Гогричиани "Жара" является международным совместным производством Грузии и Хорватии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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торнике гогричиани, леонардо ди каприо, культура, грузия, новости, ираклий квирикадзе, netflix, шоу-бизнес