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От ассоциации до членства – премьер рассказал о европейском пути Грузии

От ассоциации до членства – премьер рассказал о европейском пути Грузии

Грузия ждет решения Еврокомиссии о получении статуса страны-кандидата на вступление в ЕС в конце 2023 года 27.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-27T14:11+0400

2023-06-27T14:11+0400

2023-06-27T15:17+0400

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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Процесс интеграции Грузии в Евросоюз, начатый девять лет назад подписанием Соглашения об ассоциации в ЕС, в конце 2023 года продолжится получением статуса кандидата, что станет началом решающего этапа вступления в ЕС, говорится в сообщении премьер-министра Грузии. Евросоюз и Грузия 24 июля 2014 года подписали Соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. В июне 2022 года Европейский совет принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий.Европейская перспектива Грузии является результатом совместных усилий правительства и огромной части общества, отметил премьер. По словам премьер-министра Грузия, подписание Соглашения об ассоциации положило начало другим достижениям и последовательному движению к окончательной интеграции Грузии в Европейский Союз. Отношения Грузии и Евросоюза Отношения Грузии и ЕС начали развиваться в 2006 году. Наиболее тесными они стали в 2009 году, когда Грузия стала участницей программы "Восточное партнерство". Программа нацелена на политическую и экономическую интеграцию ЕС с шестью странами: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной. В рамках программы в июне 2014 года Грузия и ЕС подписали Соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. "Грузинская мечта" готова отчитаться о выполнении условий ЕС – лидер правящей партии>>С 28 марта 2017 года Евросоюз отменил визы для краткосрочных визитов граждан Грузии в страны Шенгенской зоны на срок до 90 дней раз в полгода.Уже 3 марта 2022 года Грузия подала заявку на получение статуса кандидата в Евросоюз. Европейский совет в июне 2022 года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее. Грузия ждет от Еврокомиссии окончательного решения о предоставлении статуса кандидата в конце года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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