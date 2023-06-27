https://sputnik-georgia.ru/20230627/uchenye-izuchayut-istoricheskie-korni-rossiysko-gruzinskikh-otnosheniy-279016562.html

Ученые изучают исторические корни российско-грузинских отношений

Ученые изучают исторические корни российско-грузинских отношений

Международный круглый стол "Россия и Грузия: 240 лет Георгиевскому трактату" прошел в Ставрополе 27.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-27T19:20+0400

2023-06-27T19:20+0400

2023-06-27T19:20+0400

россия

новости

грузия

грузино-российские отношения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/1b/279016394_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5e140d282a319692e0f285218c8a8832.jpg

ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Ученые Северо-Кавказского федерального университета изучают исторические корни российско-грузинских отношений в рамках научно-просветительского проекта под названием "Георгиевский трактат в событиях и документах". Георгиевский трактат между Россией и Грузией был заключен 240 лет назад. В 1783 году он был подписан в крепости Святого Георгия, ныне город в Ставропольском крае. Россия и Грузия подписали Георгиевский трактат, установивший российский протекторат над Восточной Грузией. Стартом цикла реализуемых мероприятий стало проведение Международного круглого стола "Россия и Грузия: 240 лет Георгиевскому трактату". Цель мероприятия – укрепление и развитие межнациональных отношений и упрочение добрососедских связей с государствами и народами Большого Кавказа. Мероприятие посетили ученые и общественные деятели из стран Ближнего зарубежья, которые собрались для обсуждения вопросов сохранения исторической памяти и противодействия фальсификации истории. Формат мероприятий рассчитан на разные аудитории. Так, в июле на базе СКФУ пройдет летняя школа исторической тематики. Участие в ней примут студенты и аспиранты из России, Грузии и Армении. В течение 5 дней участники будут изучать историю корней российско-грузинских отношений и подробно познакомятся с событиями 240-летней давности. Цикл мероприятий завершил масштабный круглый стол с привлечением иностранных ученых и общественных деятелей из Грузии и Армении. Более 50 участников собрались в стенах Северо-Кавказского федерального университета осенью, чтобы подвести итоги и вновь обсудить исторический документ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

россия, новости, грузия, грузино-российские отношения