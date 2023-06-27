https://sputnik-georgia.ru/20230627/ulits-s-zonalno-pochasovoy-parkovkoy-v-tbilisi-stanet-bolshe-278995153.html

Улиц с зонально-почасовой парковкой в Тбилиси станет больше

Улиц с зонально-почасовой парковкой в Тбилиси станет больше

Для использования зональной парковки нужно скачать мобильное приложение Tbilisi Parking в Play Store или Apple Store 27.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-27T14:18+0400

2023-06-27T14:18+0400

2023-06-27T14:18+0400

тбилиси

каха каладзе

новости

общество

грузия

парковка

парковки

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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Система зонально-почасовой парковки с октября заработает еще на нескольких улицах Тбилиси, заявил мэр Каха Каладзе на заседании столичного правительства. В частности, с 1 октября система зонально-почасовой парковки заработает в Чугуретском районе на улицах Джавахишвили, Ниношвили, площади Саарбрюкена и близлежащей территории. В Мтацминдском районе – на улице Лапиашвили, Човелидзе, Джанашия и на близлежащей территории. В Вакийском районе – на территории, прилегающей к повороту Черепашьего озера. Граждане, проживающие в радиусе 100 метров от парковочного места, или те, кто владеет недвижимостью в этом районе, имеют право на бесплатную парковку для двух транспортных средств. Кроме того, парковкой могут бесплатно пользоваться люди с ограниченными физическими возможностями, владельцы электромобилей и водители такси категории А. Пройти регистрацию для бесплатной парковки граждане смогут с 1 сентября в информационных киосках. Для использования зональной парковки гражданам необходимо скачать мобильное приложение Tbilisi Parking с помощью Play Store или Apple Store. В приложение включена карта, на которой номерами обозначены все пункты зональной парковки. Стоимость составляет один лари за час. Граждане могут пользоваться бесплатной парковкой в течение первых 15 минут на четырех разных локациях за сутки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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тбилиси, каха каладзе, новости, общество, грузия, парковка, парковки