https://sputnik-georgia.ru/20230627/ulits-s-zonalno-pochasovoy-parkovkoy-v-tbilisi-stanet-bolshe-278995153.html
Улиц с зонально-почасовой парковкой в Тбилиси станет больше
Улиц с зонально-почасовой парковкой в Тбилиси станет больше
Для использования зональной парковки нужно скачать мобильное приложение Tbilisi Parking в Play Store или Apple Store 27.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-27T14:18+0400
2023-06-27T14:18+0400
2023-06-27T14:18+0400
тбилиси
каха каладзе
новости
общество
грузия
парковка
парковки
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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Система зонально-почасовой парковки с октября заработает еще на нескольких улицах Тбилиси, заявил мэр Каха Каладзе на заседании столичного правительства. В частности, с 1 октября система зонально-почасовой парковки заработает в Чугуретском районе на улицах Джавахишвили, Ниношвили, площади Саарбрюкена и близлежащей территории. В Мтацминдском районе – на улице Лапиашвили, Човелидзе, Джанашия и на близлежащей территории. В Вакийском районе – на территории, прилегающей к повороту Черепашьего озера. Граждане, проживающие в радиусе 100 метров от парковочного места, или те, кто владеет недвижимостью в этом районе, имеют право на бесплатную парковку для двух транспортных средств. Кроме того, парковкой могут бесплатно пользоваться люди с ограниченными физическими возможностями, владельцы электромобилей и водители такси категории А. Пройти регистрацию для бесплатной парковки граждане смогут с 1 сентября в информационных киосках. Для использования зональной парковки гражданам необходимо скачать мобильное приложение Tbilisi Parking с помощью Play Store или Apple Store. В приложение включена карта, на которой номерами обозначены все пункты зональной парковки. Стоимость составляет один лари за час. Граждане могут пользоваться бесплатной парковкой в течение первых 15 минут на четырех разных локациях за сутки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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тбилиси, каха каладзе, новости, общество, грузия, парковка, парковки
тбилиси, каха каладзе, новости, общество, грузия, парковка, парковки
Улиц с зонально-почасовой парковкой в Тбилиси станет больше
Для использования зональной парковки нужно скачать мобильное приложение Tbilisi Parking в Play Store или Apple Store
ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Система зонально-почасовой парковки с октября заработает еще на нескольких улицах Тбилиси, заявил мэр Каха Каладзе на заседании столичного правительства.
В частности, с 1 октября система зонально-почасовой парковки заработает в Чугуретском районе на улицах Джавахишвили, Ниношвили, площади Саарбрюкена и близлежащей территории.
В Мтацминдском районе – на улице Лапиашвили, Човелидзе, Джанашия и на близлежащей территории. В Вакийском районе – на территории, прилегающей к повороту Черепашьего озера.
Граждане, проживающие в радиусе 100 метров от парковочного места, или те, кто владеет недвижимостью в этом районе, имеют право на бесплатную парковку для двух транспортных средств.
Кроме того, парковкой могут бесплатно пользоваться люди с ограниченными физическими возможностями, владельцы электромобилей и водители такси категории А.
Пройти регистрацию для бесплатной парковки граждане смогут с 1 сентября в информационных киосках.
"Одним из важных компонентов нашей транспортной политики является система зонально-почасовой парковки, которую мы задействовали несколько лет назад, и хотим поэтапно внедрить во всех районах и на всех улицах", – сказал Каладзе.
Для использования зональной парковки гражданам необходимо скачать мобильное приложение Tbilisi Parking с помощью Play Store или Apple Store. В приложение включена карта, на которой номерами обозначены все пункты зональной парковки.
Стоимость составляет один лари за час. Граждане могут пользоваться бесплатной парковкой в течение первых 15 минут на четырех разных локациях за сутки.