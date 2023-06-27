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Умер актер, сыгравший магната Исидора Штрауса в "Титанике"

Умер актер, сыгравший магната Исидора Штрауса в "Титанике"

Зрителям Палтер запомнился по роли Исидора Штрауса в знаменитом фильме "Титаник" Джеймса Кэмерона 27.06.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. В США на 94 году от рака легких скончался известный актер театра и кино, педагог Лью Палтер, пишет Deadline.Широкой общественности Палтер запомнился по роли Исидора Штрауса в знаменитом фильме "Титаник" Джеймса Кэмерона. Прототипом персонажа был германо-американский предприниматель и совладелец крупной сети супермаркетов.Что случилось с батискафом "Титан"? Началось расследование трагедии >>Как известно, Исидор и его супруга Ида решили не садиться в шлюпку, отдав свое место работавшей у них горничной. В последний раз их видели держащимися за руки на палубе. По сюжету кинокартины "Титаник", в одной из финальных сцен Исидор успокаивает Иду в каюте тонущего судна. К слову, вдова Стоктона Раша, погибшего недавно в жуткой трагедии с батискафом "Титан", – праправнучка Штраусов.Лью Палтер – уроженец Бруклина. Снимался в кино и преподавал актерское мастерство. Театральная карьера Палтера стартовала с участия в нью-йоркских спектаклях "Безумная из Шайо" и "Враг народа". В амплуа режиссера он создал несколько внебродвейских постановок.На телевидении Палтер дебютировал в 1967 году. На его счету сериалы "Бежать от твоей жизни" и "Дельвеккио", ТВ-проекты "Команда "А", "Ангелы Чарли", "Коломбо", "Закон Лос-Анджелеса" и другие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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