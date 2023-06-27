https://sputnik-georgia.ru/20230627/umer-akter-sygravshiy-magnata-isidora-shtrausa-v-titanike-278989841.html
Умер актер, сыгравший магната Исидора Штрауса в "Титанике"
Умер актер, сыгравший магната Исидора Штрауса в "Титанике"
Зрителям Палтер запомнился по роли Исидора Штрауса в знаменитом фильме "Титаник" Джеймса Кэмерона 27.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-27T12:19+0400
2023-06-27T12:19+0400
2023-06-27T12:29+0400
сша
новости
мировая культура
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23434/31/234343103_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_74780f1ac41f2ded676f923aa547728f.jpg
ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. В США на 94 году от рака легких скончался известный актер театра и кино, педагог Лью Палтер, пишет Deadline.Широкой общественности Палтер запомнился по роли Исидора Штрауса в знаменитом фильме "Титаник" Джеймса Кэмерона. Прототипом персонажа был германо-американский предприниматель и совладелец крупной сети супермаркетов.Что случилось с батискафом "Титан"? Началось расследование трагедии >>Как известно, Исидор и его супруга Ида решили не садиться в шлюпку, отдав свое место работавшей у них горничной. В последний раз их видели держащимися за руки на палубе. По сюжету кинокартины "Титаник", в одной из финальных сцен Исидор успокаивает Иду в каюте тонущего судна. К слову, вдова Стоктона Раша, погибшего недавно в жуткой трагедии с батискафом "Титан", – праправнучка Штраусов.Лью Палтер – уроженец Бруклина. Снимался в кино и преподавал актерское мастерство. Театральная карьера Палтера стартовала с участия в нью-йоркских спектаклях "Безумная из Шайо" и "Враг народа". В амплуа режиссера он создал несколько внебродвейских постановок.На телевидении Палтер дебютировал в 1967 году. На его счету сериалы "Бежать от твоей жизни" и "Дельвеккио", ТВ-проекты "Команда "А", "Ангелы Чарли", "Коломбо", "Закон Лос-Анджелеса" и другие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23434/31/234343103_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_e37e3644a85c2063904cc934e0183c1b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сша, новости, мировая культура, в мире
сша, новости, мировая культура, в мире
Умер актер, сыгравший магната Исидора Штрауса в "Титанике"
12:19 27.06.2023 (обновлено: 12:29 27.06.2023)
Зрителям Палтер запомнился по роли Исидора Штрауса в знаменитом фильме "Титаник" Джеймса Кэмерона
ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik.
В США на 94 году от рака легких скончался известный актер театра и кино, педагог Лью Палтер, пишет
Deadline.
Широкой общественности Палтер запомнился по роли Исидора Штрауса в знаменитом фильме "Титаник" Джеймса Кэмерона. Прототипом персонажа был германо-американский предприниматель и совладелец крупной сети супермаркетов.
Как известно, Исидор и его супруга Ида решили не садиться в шлюпку, отдав свое место работавшей у них горничной. В последний раз их видели держащимися за руки на палубе. По сюжету кинокартины "Титаник", в одной из финальных сцен Исидор успокаивает Иду в каюте тонущего судна.
К слову, вдова Стоктона Раша, погибшего недавно в жуткой трагедии с батискафом "Титан", – праправнучка Штраусов.
Лью Палтер – уроженец Бруклина. Снимался в кино и преподавал актерское мастерство.
"Студенты его уважали, он призывал искать истину в своей работе и жизни. Его наследие сохранится во многих карьерах, судьбах и историях", – сказал Трэвис Пренстон, декан театральной школы Калифорнийского института искусств.
Театральная карьера Палтера стартовала с участия в нью-йоркских спектаклях "Безумная из Шайо" и "Враг народа". В амплуа режиссера он создал несколько внебродвейских постановок.
На телевидении Палтер дебютировал в 1967 году. На его счету сериалы "Бежать от твоей жизни" и "Дельвеккио", ТВ-проекты "Команда "А", "Ангелы Чарли", "Коломбо", "Закон Лос-Анджелеса" и другие.