https://sputnik-georgia.ru/20230627/v-gruzii-planiruetsya-sozdat-gosagentstvo-po-kontrolyu-za-energobezopasnostyu-278944450.html

В Грузии планируется создать госагентство по контролю за энергобезопасностью

В Грузии планируется создать госагентство по контролю за энергобезопасностью

На сегодняшний день работы, связанные с электромонтажом в Грузии, выполняются субъектами, не имеющими соответствующей лицензии и сертификата квалификации 27.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-27T10:02+0400

2023-06-27T10:02+0400

2023-06-27T10:02+0400

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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Парламент Грузии панируется создать государственное агентство по энергетической безопасности и надзору, которое будет выдавать лицензии юридическим лицам, осуществляющим непосредственно электромонтажные работы. Соответствующие изменения в закон "Об устройстве электрических сетей и безопасности электрооборудования" были инициированы на заседании бюро в понедельник, 26 июня. Законопроект устанавливает размер пошлины, необходимой для получения лицензии/сертификата. Лицензионный сбор составит 200 тысяч лари, а срок действия лицензии составит два года, что означает, что каждое лицензированное юридическое лицо будет уплачивать указанный лицензионный сбор каждые два года. Также будут внесены изменения в части выдачи разрешений на строительство и ввода в эксплуатацию, что исключает производство таких работ нелицензированными организациями на объектах, затронутых этим изменением. Кроме того, будет введено правило аттестации, согласно которому лица, занятые в компаниях, которые будут непосредственно выполнять электротехнические работы, обязаны получить сертификат безопасности в результате соответствующего обучения. В настоящее время лицензия на выполнение работ не выдается, поэтому качество знаний и опыта не проверяется должным образом, не выдается соответствующий сертификат. Инициаторами указанных изменений являются депутаты большинства Давид Сонгулашвили, Гоча Энукидзе, Антон Оболашвили, Рати Йонатамишвили, Рамина Берадзе, Ирма Заврадашвили и Ираклий Кирцхалия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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