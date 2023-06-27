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В Тбилиси завершилось строительство дороги в спальном районе
В Тбилиси завершилось строительство дороги в спальном районе
Это совершенно новая дорога, которая с территории "Хуалинг" в Вазисубани соединяется с подъемом Махата, заявил мэр 27.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-27T23:20+0400
2023-06-27T23:20+0400
2023-06-27T23:20+0400
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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Строительство новой дороги, связывающей улицу Эшба (поселение Вазисубани) с подъемом Махата, завершилось в спальном районе Исани, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства. Как заявил Каладзе, новая дорога разгрузит улицы Вазисубани и сократит время проезда из одного района в другой. В рамках проекта обустроена проезжая часть, тротуар, сеть наружного освещения и установлены светодиодные фонари. "Те люди, которые уже пользуются упомянутой дорогой, согласятся со мной, что по ней удобно ездить", – сказал Каладзе. По его словам, на новой дороге еще предстоит выполнить дорожную разметку и работы по озеленению, которые будут завершены в ближайшее время.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, тбилиси, экономика, общество, каха каладзе
новости, грузия, тбилиси, экономика, общество, каха каладзе
В Тбилиси завершилось строительство дороги в спальном районе
Это совершенно новая дорога, которая с территории "Хуалинг" в Вазисубани соединяется с подъемом Махата, заявил мэр
ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Строительство новой дороги, связывающей улицу Эшба (поселение Вазисубани) с подъемом Махата, завершилось в спальном районе Исани, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства.
Как заявил Каладзе, новая дорога разгрузит улицы Вазисубани и сократит время проезда из одного района в другой.
"Это совершенно новая дорога, которая с территории "Хуалинг" в Вазисубани соединяется с подъемом Махата, что значительно разгрузит улицы Вазисубани и сократит время, необходимое для проезда из одного района в другой", – заявил Каладзе.
В рамках проекта обустроена проезжая часть, тротуар, сеть наружного освещения и установлены светодиодные фонари.
"Те люди, которые уже пользуются упомянутой дорогой, согласятся со мной, что по ней удобно ездить", – сказал Каладзе.
По его словам, на новой дороге еще предстоит выполнить дорожную разметку и работы по озеленению, которые будут завершены в ближайшее время.