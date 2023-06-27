https://sputnik-georgia.ru/20230627/v-tbilisi-zavershilos-stroitelstvo-dorogi-v-spalnom-rayone-279022016.html

В Тбилиси завершилось строительство дороги в спальном районе

В Тбилиси завершилось строительство дороги в спальном районе

Это совершенно новая дорога, которая с территории "Хуалинг" в Вазисубани соединяется с подъемом Махата, заявил мэр 27.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-27T23:20+0400

2023-06-27T23:20+0400

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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Строительство новой дороги, связывающей улицу Эшба (поселение Вазисубани) с подъемом Махата, завершилось в спальном районе Исани, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства. Как заявил Каладзе, новая дорога разгрузит улицы Вазисубани и сократит время проезда из одного района в другой. В рамках проекта обустроена проезжая часть, тротуар, сеть наружного освещения и установлены светодиодные фонари. "Те люди, которые уже пользуются упомянутой дорогой, согласятся со мной, что по ней удобно ездить", – сказал Каладзе. По его словам, на новой дороге еще предстоит выполнить дорожную разметку и работы по озеленению, которые будут завершены в ближайшее время.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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