https://sputnik-georgia.ru/20230627/vandaly-oborvali-plyusch-ukrashayuschiy-stenu-pandusa-v-tsentre-tbilisi-279004670.html
Вандалы оборвали плющ, украшающий стену пандуса в центре Тбилиси
Вандалы оборвали плющ, украшающий стену пандуса в центре Тбилиси
Часто вандализмом занимается молодежь, взрослые же смотрят на это с равнодушием, сказал мэр 27.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-27T16:19+0400
2023-06-27T16:19+0400
2023-06-27T16:19+0400
тбилиси
тбилиси
новости
грузия
общество
каха каладзе
вандализм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/1b/279010289_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_2360a1d2c9f2cac33591e250ee481e34.png
ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Вандалы в корне обрезали десятки плющей, украшающих пандус на территории, прилегающей к мосту Метехи в Тбилиси, заявил на заседании столичного муниципалитета мэр Каха Каладзе. По словам градоначальника, с участившимися фактами вандализма нужно бороться вместе. По его словам, во все проекты вложен труд множества людей, поэтому обидно, когда повреждают и уничтожают конкретные пространства и инфраструктуру. Как отметил мэр, часто вандализмом занимается молодежь, взрослые же смотрят на это с равнодушием. "Это общая проблема, с которой мы должны бороться сообща. Объяснять молодым, что все это их собственность и делается для разгрузки и отдыха граждан", – подчеркнул Каладзе. При этом он отметил, что для решения проблем с выхлопными газами каждый озелененный ареал города имеет огромное значение. По словам мэра, в Тбилиси передвигается около 600 тыс. машин (большая часть старше 15 лет), у большинства из которых нет катализатора, что создает проблемы в плане выхлопных газов. Напомним, мобильное приложение Fix Tbilisi, через которое горожане могут сообщать властям о вандализме в столице, запущено мэрией в мае и объединяет 4 типа проблем: повреждение дорожной инфраструктуры, деревьев и растений, наружного освещения и парковой инфраструктуры. С мая по сей день через это приложение мэрия получила более 3 тысяч сообщений от граждан столицы по поводу вандализма, большая часть которых связана с повреждением дорожной инфраструктуры. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/1b/279010289_128:0:896:576_1920x0_80_0_0_bfe3ed815f0943069f4d4ae59504db07.png
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
тбилиси, тбилиси, новости, грузия, общество, каха каладзе, вандализм
тбилиси, тбилиси, новости, грузия, общество, каха каладзе, вандализм
Вандалы оборвали плющ, украшающий стену пандуса в центре Тбилиси
Часто вандализмом занимается молодежь, взрослые же смотрят на это с равнодушием, сказал мэр
ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Вандалы в корне обрезали десятки плющей, украшающих пандус на территории, прилегающей к мосту Метехи в Тбилиси, заявил на заседании столичного муниципалитета мэр Каха Каладзе.
По словам градоначальника, с участившимися фактами вандализма нужно бороться вместе.
"Факты вандализма происходят довольно часто. Это тяжело как для наших сотрудников, так и для всех тех людей, кто любит этот город. Все, что делается, делается вашими же деньгами, мы только занимаемся менеджментом", – сказал Каладзе.
По его словам, во все проекты вложен труд множества людей, поэтому обидно, когда повреждают и уничтожают конкретные пространства и инфраструктуру. Как отметил мэр, часто вандализмом занимается молодежь, взрослые же смотрят на это с равнодушием.
"Это общая проблема, с которой мы должны бороться сообща. Объяснять молодым, что все это их собственность и делается для разгрузки и отдыха граждан", – подчеркнул Каладзе.
При этом он отметил, что для решения проблем с выхлопными газами каждый озелененный ареал города имеет огромное значение.
По словам мэра, в Тбилиси передвигается около 600 тыс. машин (большая часть старше 15 лет), у большинства из которых нет катализатора, что создает проблемы в плане выхлопных газов.
"Соответственно, каждое дерево, парк, рекреационное пространство, озелененный ареал имеет огромное значение. На этом фоне, когда мы сталкиваемся с фактами вандализма, это нас очень расстраивает. Всех призываю вместе заботиться о городе", – отметил Каладзе.
Напомним, мобильное приложение Fix Tbilisi, через которое горожане могут сообщать властям о вандализме в столице, запущено мэрией в мае и объединяет 4 типа проблем: повреждение дорожной инфраструктуры, деревьев и растений, наружного освещения и парковой инфраструктуры.
С мая по сей день через это приложение мэрия получила более 3 тысяч сообщений от граждан столицы по поводу вандализма, большая часть которых связана с повреждением дорожной инфраструктуры.