https://sputnik-georgia.ru/20230627/vandaly-oborvali-plyusch-ukrashayuschiy-stenu-pandusa-v-tsentre-tbilisi-279004670.html

Вандалы оборвали плющ, украшающий стену пандуса в центре Тбилиси

Вандалы оборвали плющ, украшающий стену пандуса в центре Тбилиси

Часто вандализмом занимается молодежь, взрослые же смотрят на это с равнодушием, сказал мэр 27.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-27T16:19+0400

2023-06-27T16:19+0400

2023-06-27T16:19+0400

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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Вандалы в корне обрезали десятки плющей, украшающих пандус на территории, прилегающей к мосту Метехи в Тбилиси, заявил на заседании столичного муниципалитета мэр Каха Каладзе. По словам градоначальника, с участившимися фактами вандализма нужно бороться вместе. По его словам, во все проекты вложен труд множества людей, поэтому обидно, когда повреждают и уничтожают конкретные пространства и инфраструктуру. Как отметил мэр, часто вандализмом занимается молодежь, взрослые же смотрят на это с равнодушием. "Это общая проблема, с которой мы должны бороться сообща. Объяснять молодым, что все это их собственность и делается для разгрузки и отдыха граждан", – подчеркнул Каладзе. При этом он отметил, что для решения проблем с выхлопными газами каждый озелененный ареал города имеет огромное значение. По словам мэра, в Тбилиси передвигается около 600 тыс. машин (большая часть старше 15 лет), у большинства из которых нет катализатора, что создает проблемы в плане выхлопных газов. Напомним, мобильное приложение Fix Tbilisi, через которое горожане могут сообщать властям о вандализме в столице, запущено мэрией в мае и объединяет 4 типа проблем: повреждение дорожной инфраструктуры, деревьев и растений, наружного освещения и парковой инфраструктуры. С мая по сей день через это приложение мэрия получила более 3 тысяч сообщений от граждан столицы по поводу вандализма, большая часть которых связана с повреждением дорожной инфраструктуры. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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