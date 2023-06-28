https://sputnik-georgia.ru/20230628/brat-demny-gvasaliya-predstavil-svoyu-kollektsiyu-dlya-vetements-279042126.html

Брат Демны Гвасалия представил свою коллекцию для Vetements

Брат Демны Гвасалия представил свою коллекцию для Vetements

В новую коллекцию вошла одежда гигантских размеров, которую демонстрируют модели, замаскированные под манекены 28.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-28T20:00+0400

2023-06-28T20:00+0400

2023-06-28T20:00+0400

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грузинские дизайнеры

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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Брат всемирно известного дизайнера грузинского происхождения Демны Гвасалия – Гурам Гвасалия – представил свою коллекцию прет-а-порте сезона "Весна 2024" для Vetements. Изначально Демна и Гурам Гвасалия работали над брендом вместе, однако в 2019 году Демна решил покинуть Vetements, чтобы полностью сосредоточиться над работой модного дома класса люкс Balenciaga, креативным директором которого является с 2015 года. В новую коллекцию вошла одежда гигантских размеров, которую демонстрируют модели, замаскированные под манекены. Некоторые из них были одеты в обувь на платформе, которая увеличивала рост до двух метров. Так, в коллекцию вошли объемные пуховики, широкие черные брюки и джинсы, двубортные пальто, а также леопардовый обтягивающий комбинезон и вечерние платья со шлейфами. Марка Vetements была основана в 2014 году братьями Гвасалия. В переводе с французского "vetements" означает "одежда". Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>>

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демна гвасалия, в мире, новости, гурам гвасалия, грузинские дизайнеры покоряют мир моды, дизайнеры, грузинские дизайнеры