https://sputnik-georgia.ru/20230628/brat-demny-gvasaliya-predstavil-svoyu-kollektsiyu-dlya-vetements-279042126.html
Брат Демны Гвасалия представил свою коллекцию для Vetements
Брат Демны Гвасалия представил свою коллекцию для Vetements
В новую коллекцию вошла одежда гигантских размеров, которую демонстрируют модели, замаскированные под манекены 28.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-28T20:00+0400
2023-06-28T20:00+0400
2023-06-28T20:00+0400
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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Брат всемирно известного дизайнера грузинского происхождения Демны Гвасалия – Гурам Гвасалия – представил свою коллекцию прет-а-порте сезона "Весна 2024" для Vetements. Изначально Демна и Гурам Гвасалия работали над брендом вместе, однако в 2019 году Демна решил покинуть Vetements, чтобы полностью сосредоточиться над работой модного дома класса люкс Balenciaga, креативным директором которого является с 2015 года. В новую коллекцию вошла одежда гигантских размеров, которую демонстрируют модели, замаскированные под манекены. Некоторые из них были одеты в обувь на платформе, которая увеличивала рост до двух метров. Так, в коллекцию вошли объемные пуховики, широкие черные брюки и джинсы, двубортные пальто, а также леопардовый обтягивающий комбинезон и вечерние платья со шлейфами. Марка Vetements была основана в 2014 году братьями Гвасалия. В переводе с французского "vetements" означает "одежда". Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>>
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демна гвасалия, в мире, новости, гурам гвасалия, грузинские дизайнеры покоряют мир моды, дизайнеры, грузинские дизайнеры
демна гвасалия, в мире, новости, гурам гвасалия, грузинские дизайнеры покоряют мир моды, дизайнеры, грузинские дизайнеры
Брат Демны Гвасалия представил свою коллекцию для Vetements
В новую коллекцию вошла одежда гигантских размеров, которую демонстрируют модели, замаскированные под манекены
ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Брат всемирно известного дизайнера грузинского происхождения Демны Гвасалия – Гурам Гвасалия – представил свою коллекцию прет-а-порте сезона "Весна 2024" для Vetements.
Изначально Демна и Гурам Гвасалия работали над брендом вместе, однако в 2019 году Демна решил покинуть Vetements, чтобы полностью сосредоточиться над работой модного дома класса люкс Balenciaga, креативным директором которого является с 2015 года.
В новую коллекцию вошла одежда гигантских размеров, которую демонстрируют модели, замаскированные под манекены. Некоторые из них были одеты в обувь на платформе, которая увеличивала рост до двух метров.
"Я понял, что существует разница между моим творческим видением и тем, что хотят и могут себе позволить клиенты в бутике. Так что я решил, что могут быть коллекции прекрасные, наполненные классными вещами, которые, в конце концов, будут иметь коммерческий успех. Но для шоу я должен сделать что-то более сложное", – сказал Гурам журналистам.
Так, в коллекцию вошли объемные пуховики, широкие черные брюки и джинсы, двубортные пальто, а также леопардовый обтягивающий комбинезон и вечерние платья со шлейфами.
Марка Vetements была основана в 2014 году братьями Гвасалия. В переводе с французского "vetements" означает "одежда".