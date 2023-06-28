https://sputnik-georgia.ru/20230628/britanskie-arkhitektory-zaha-hadid-architects-zainteresovalis-gruziey-279028741.html
Британские архитекторы Zaha Hadid Architects заинтересовались Грузией
Британские архитекторы Zaha Hadid Architects заинтересовались Грузией
Встреча с грузинским фондом состоялась по инициативе Zaha Hadid Architects 28.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-28T10:22+0400
2023-06-28T10:22+0400
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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Ведущую мировую архитектурную компанию Zaha Hadid Architects заинтересовали масштабные инфраструктурные проекты, запланированные Фондом муниципального развития Грузии, говорится в сообщении на сайте грузинского ведомства. Исполнительный директор Фонда муниципального развития Грузии Давид Табидзе встретился с директором международной британской архитектурно-дизайнерской компании Zaha Hadid Architects Мануэлой Гато, представителями компании и посольства Великобритании в Грузии. В ходе встречи, которая, к слову, состоялась по инициативе Zaha Hadid Architects, директор Фонда подробно рассказал о различных реализуемых ведомством инфраструктурных проектах. Компания Zaha Hadid Architects была основана в 1980 году. Ряд замечательных зданий, спроектированных ею, построены в разных странах мира. К ним относятся Музыкальный центр Бетховена в Бонне, футбольные стадионы Токио и Катара, небоскребы Signature Towers в Дубае и многие другие впечатляющие сооружения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>>
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великобритания, грузия, новости, культура, токио, катар, фонд муниципального развития
великобритания, грузия, новости, культура, токио, катар, фонд муниципального развития
Британские архитекторы Zaha Hadid Architects заинтересовались Грузией
Встреча с грузинским фондом состоялась по инициативе Zaha Hadid Architects
ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Ведущую мировую архитектурную компанию Zaha Hadid Architects заинтересовали масштабные инфраструктурные проекты, запланированные Фондом муниципального развития Грузии, говорится в сообщении на сайте грузинского ведомства.
Исполнительный директор Фонда муниципального развития Грузии Давид Табидзе встретился с директором международной британской архитектурно-дизайнерской компании Zaha Hadid Architects Мануэлой Гато, представителями компании и посольства Великобритании в Грузии.
В ходе встречи, которая, к слову, состоялась по инициативе Zaha Hadid Architects, директор Фонда подробно рассказал о различных реализуемых ведомством инфраструктурных проектах.
Компания Zaha Hadid Architects была основана в 1980 году. Ряд замечательных зданий, спроектированных ею, построены в разных странах мира. К ним относятся Музыкальный центр Бетховена в Бонне, футбольные стадионы Токио и Катара, небоскребы Signature Towers в Дубае и многие другие впечатляющие сооружения.