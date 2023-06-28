https://sputnik-georgia.ru/20230628/chast-abonentov-energo-pro-georgia-ostanetsya-bez-elektroenergii-279028907.html
Часть абонентов Energo-Pro Georgia останется без электроэнергии
Часть абонентов Energo-Pro Georgia останется без электроэнергии
Подача электроэнергии будет восстановлена после завершения восстановительных работ 28.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-28T10:43+0400
2023-06-28T10:43+0400
2023-06-28T10:45+0400
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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Подача электроэнергии для части абонентов Energo-Pro Georgia в пригородах Тбилиси будет временно ограничена в связи с плановыми восстановительными работами, говорится в сообщении компании. В частности, 28 июня с 12:00 до 18:00 по местному времени подача электроэнергии будет ограничена абонентам сел района Мцхета – Мисакциели и Агдгомлианткари. С 15:00 до 18:00 подача электроэнергии будет ограничена для абонентов сел Тхинвала, Лиси, Земо Лиси, Мсхалдиди, находящихся рядом с Тбилиси.Как только восстановительные работы будут завершены, электроснабжение восстановится в обычном режиме, отмечают в компании.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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новости, грузия, общество, тбилиси, мцхета, energo-pro georgia, электроэнергия
новости, грузия, общество, тбилиси, мцхета, energo-pro georgia, электроэнергия
Часть абонентов Energo-Pro Georgia останется без электроэнергии
10:43 28.06.2023 (обновлено: 10:45 28.06.2023)
Подача электроэнергии будет восстановлена после завершения восстановительных работ
ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Подача электроэнергии для части абонентов Energo-Pro Georgia в пригородах Тбилиси будет временно ограничена в связи с плановыми восстановительными работами, говорится в сообщении компании.
В частности, 28 июня с 12:00 до 18:00 по местному времени подача электроэнергии будет ограничена абонентам сел района Мцхета – Мисакциели и Агдгомлианткари.
С 15:00 до 18:00 подача электроэнергии будет ограничена для абонентов сел Тхинвала, Лиси, Земо Лиси, Мсхалдиди, находящихся рядом с Тбилиси.
Как только восстановительные работы будут завершены, электроснабжение восстановится в обычном режиме, отмечают в компании.