https://sputnik-georgia.ru/20230628/chto-proizoshlo-v-vertoletom-pogranpolitsii-gruzii-v-gorakh-na-meteostantsii-kazbegi-279053114.html

Что произошло в вертолетом погранполиции Грузии в горах Казбеги?

Что произошло в вертолетом погранполиции Грузии в горах Казбеги?

Благодаря опытным пилотам вертолет удалось стабилизировать, отметили в ведомстве 28.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-28T15:58+0400

2023-06-28T15:58+0400

2023-06-28T16:00+0400

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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Вертолет пограничной полиции МВД Грузии чуть не потерпел крушение у метеостанции на вершине Казбека, когда помогал польским спасателям, говорится в сообщении ведомства. По данным погранполиции, когда вертолет приближался к метеостанции, из-за сильного порыва ветра передняя шасси вертолета коснулось земли, что вызвало амортизацию судна. Благодаря опытным пилотам вертолет удалось стабилизировать, отмечают в ведомстве. После инцидента вертолет вернулся на базу рядом с Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>>

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