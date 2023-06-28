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https://sputnik-georgia.ru/20230628/chto-proizoshlo-v-vertoletom-pogranpolitsii-gruzii-v-gorakh-na-meteostantsii-kazbegi-279053114.html
Что произошло в вертолетом погранполиции Грузии в горах Казбеги?
Что произошло в вертолетом погранполиции Грузии в горах Казбеги?
Благодаря опытным пилотам вертолет удалось стабилизировать, отметили в ведомстве 28.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-28T15:58+0400
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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Вертолет пограничной полиции МВД Грузии чуть не потерпел крушение у метеостанции на вершине Казбека, когда помогал польским спасателям, говорится в сообщении ведомства. По данным погранполиции, когда вертолет приближался к метеостанции, из-за сильного порыва ветра передняя шасси вертолета коснулось земли, что вызвало амортизацию судна. Благодаря опытным пилотам вертолет удалось стабилизировать, отмечают в ведомстве. После инцидента вертолет вернулся на базу рядом с Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram &gt;&gt;&gt;
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мвд грузии, новости, происшествия, казбеги, тбилиси, грузия
мвд грузии, новости, происшествия, казбеги, тбилиси, грузия

Что произошло в вертолетом погранполиции Грузии в горах Казбеги?

15:58 28.06.2023 (обновлено: 16:00 28.06.2023)
© photo: Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанкУчение десантников-пожарных Новосибирской авиабазы
Учение десантников-пожарных Новосибирской авиабазы - Sputnik Грузия, 1920, 28.06.2023
© photo: Sputnik / Alexandr Kryazhev
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Благодаря опытным пилотам вертолет удалось стабилизировать, отметили в ведомстве
ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Вертолет пограничной полиции МВД Грузии чуть не потерпел крушение у метеостанции на вершине Казбека, когда помогал польским спасателям, говорится в сообщении ведомства.
По данным погранполиции, когда вертолет приближался к метеостанции, из-за сильного порыва ветра передняя шасси вертолета коснулось земли, что вызвало амортизацию судна. Благодаря опытным пилотам вертолет удалось стабилизировать, отмечают в ведомстве.
После инцидента вертолет вернулся на базу рядом с Тбилиси.
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