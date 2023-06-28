https://sputnik-georgia.ru/20230628/chto-proizoshlo-v-vertoletom-pogranpolitsii-gruzii-v-gorakh-na-meteostantsii-kazbegi-279053114.html
Что произошло в вертолетом погранполиции Грузии в горах Казбеги?
Что произошло в вертолетом погранполиции Грузии в горах Казбеги?
Благодаря опытным пилотам вертолет удалось стабилизировать, отметили в ведомстве 28.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-28T15:58+0400
2023-06-28T15:58+0400
2023-06-28T16:00+0400
мвд грузии
новости
происшествия
казбеги
тбилиси
грузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/02/276337153_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_d61468bd3b9337841ca6d4be4445f50e.jpg
ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Вертолет пограничной полиции МВД Грузии чуть не потерпел крушение у метеостанции на вершине Казбека, когда помогал польским спасателям, говорится в сообщении ведомства. По данным погранполиции, когда вертолет приближался к метеостанции, из-за сильного порыва ветра передняя шасси вертолета коснулось земли, что вызвало амортизацию судна. Благодаря опытным пилотам вертолет удалось стабилизировать, отмечают в ведомстве. После инцидента вертолет вернулся на базу рядом с Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>>
казбеги
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/02/276337153_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_35a8502febf7d2552fd58752c4a4c126.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мвд грузии, новости, происшествия, казбеги, тбилиси, грузия
мвд грузии, новости, происшествия, казбеги, тбилиси, грузия
Что произошло в вертолетом погранполиции Грузии в горах Казбеги?
15:58 28.06.2023 (обновлено: 16:00 28.06.2023)
Благодаря опытным пилотам вертолет удалось стабилизировать, отметили в ведомстве
ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Вертолет пограничной полиции МВД Грузии чуть не потерпел крушение у метеостанции на вершине Казбека, когда помогал польским спасателям, говорится в сообщении ведомства.
По данным погранполиции, когда вертолет приближался к метеостанции, из-за сильного порыва ветра передняя шасси вертолета коснулось земли, что вызвало амортизацию судна. Благодаря опытным пилотам вертолет удалось стабилизировать, отмечают в ведомстве.
После инцидента вертолет вернулся на базу рядом с Тбилиси.