https://sputnik-georgia.ru/20230628/den-svyatykh-petra-i-fevronii-2023-kakogo-chisla-tserkovnyy-kalendar-279064290.html

День святых Петра и Февронии 2023: какого числа, церковный календарь

День святых Петра и Февронии 2023: какого числа, церковный календарь

День памяти святых Петра и Февронии Муромских, покровителей семейного благополучия, взаимоуважения и искренней любви, ежегодно отмечают в июле 28.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-28T19:39+0400

2023-06-28T19:39+0400

2023-06-28T19:39+0400

справки

религия

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Кем были Петр и Феврония и какого числа в 2023-м отмечают день памяти святых по церковному календарю, читайте в материале Sputnik Грузия. Петр и Феврония На Муромский престол князь Петр вступил в 1203 году. Житие повествует, что за несколько лет до этого Петр заболел проказой, от которой его вылечить никто не мог. Однажды князю приснилось, что исцелить его сможет только простая крестьянка – Феврония, дочь пчеловода. Сон оказался вещим, и Феврония вылечила Петра. Князь полюбил добрую и мудрую девушку, и они поженились. Когда Петр унаследовал после брата княжество, бояре, которые не захотели иметь княгиней простую крестьянку, потребовали, чтобы князь развелся. Однако князь, отказавшись добровольно от власти, отправился с любимой женой в изгнание. Когда началась смута в Муроме, бояре, собрав совет, попросили Петра вернуться. Петр и Феврония вернулись вместе – они мудро правили и заслужили любовь народа. В преклонном возрасте они приняли постриг с именами Давид и Евфросиния в разных монастырях, однако просили Господа умереть в один день, завещая похоронить их вместе. Святые скончались в один день и час, каждый в своей келье, 8 июля (по старому стилю – 25 июня) 1228 года. Похоронили святых в Муромской соборной церкви Рождества Пресвятой Богородицы. Праздник в церковном календаре День памяти святых Петра и Февронии по церковному календарю ежегодно отмечают 8 июля. Петра и Февронию Русская православная церковь канонизировала в 1547-м – мощи святых покоятся в Муромском Свято-Троицком женском монастыре. Многие века брак Петра и Февронии служит образцом христианского супружества и примером для всех влюбленных – они жили в богатстве и бедности, горе и радости, и даже смерть не смогла их разлучить. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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