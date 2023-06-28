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Итоги матчей 27 июня молодежного Евро-2023 по футболу
Итоги матчей 27 июня молодежного Евро-2023 по футболу
Результаты первого игрового дня третьего тура Евро U21 по футболу, которые определили первых четвертьфиналистов турнира 28.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-28T01:33+0400
2023-06-28T01:33+0400
2023-06-28T02:20+0400
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молодежный чемпионат европы по футболу 2023
сборная грузии по футболу
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Группа A Нидерланды U21 1-1 Грузия U21Матч проходил на стадионе Динамо-Арена им. Бориса Пайчадзе Грузия в плей-офф молодежного чемпионата Европы!!! Исторический успех! Прекрасная игра! Грузины сыграли вничью с нидерландцами, набрали 5 очков и с 1-го места вышли из группы! На 42-й минуте Зурико Давиташвили в прекрасном стиле переиграл оборону и вратаря сборной Нидерландов и открыл счёт в игре 0-1. Голландцы отыгрались на 6-й добавленной минуте 1-го тайма, гол забил полузащитник Аякса Кеннет Тейлор, 1-1 Во втором тайме сборная Грузии показала уверенную игру, и даже имела больше голевых моментов нежели нидерландцы. Но голов в этой встрече зрители больше не увидели. Напомним, что Грузию устраивала ничья в этом матче, а поражение бельгийцев позволило сохранить 1-е место. Португалия U21 2-1 Бельгия U21В параллельной встрече обеим командам нужна была победа. Первый тайм прошел в обоюдной борьбе, но результативными действиями игроки не отметились. Второй тайм начался с гола португальцев, на 56-й минуте Жоау Невеш отправил мяч в сетку. На 65-й минуте сборная Бельгии отыгралась, после передачи Лои Опенды, отличился Йорбе Вертессен. 1-1. Решающий гол был забит на 89-й минуте матча, в ворота бельгийцев был назначен пенальти, который реализовал Тьяго Дантас, которой принёс португальцем победу и выход со 2-го места в плей-офф Евро U21. Группа B. Испания U21 2-2 Украина U21 На 43-й минуте украинцы вышли вперед, после передачи Александра Назаренко, гол забил Богдан Вьюнник, 0-1. На 49-й минуте случился автогол, Иван Желизко отправил мяч в собственные ворота, 1-1. На 81-й минуте сборная Украины получила право не пенальти,который реализовал Георгий Судаков. Испанцы отыгралась на 90-й минуте, Родри ассистировал, Абель Руис забивает. 2-2 Команды набрали одинаковое количество очков, но по разнице мячей испанцы выше и занимают 1-е место, украинцы вторые. Хорватия U21 0-0 Румыния U21Обе команды перед заключительной встречей потеряли шансы на выход в плей-офф. Хорваты были ближе к победе, они нанесли 21 удар по воротам, но мяч упорно не хотел залетать в сетку ворот, румыны так же не отличились результативными действиями. В итоге болельщики увидели нулевую ничью, обе команды покидают турнир.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, нидерланды, португалия, бельгия, футбол, молодежный чемпионат европы по футболу 2023, сборная грузии по футболу
спорт, грузия, новости, нидерланды, португалия, бельгия, футбол, молодежный чемпионат европы по футболу 2023, сборная грузии по футболу
Итоги матчей 27 июня молодежного Евро-2023 по футболу
01:33 28.06.2023 (обновлено: 02:20 28.06.2023)
Результаты первого игрового дня третьего тура Евро U21 по футболу, которые определили первых четвертьфиналистов турнира
Группа A
Нидерланды U21 1-1 Грузия U21
Матч проходил на стадионе Динамо-Арена им. Бориса Пайчадзе
Грузия в плей-офф молодежного чемпионата Европы!!! Исторический успех! Прекрасная игра!
Грузины сыграли вничью с нидерландцами, набрали 5 очков и с 1-го места вышли из группы!
На 42-й минуте Зурико Давиташвили в прекрасном стиле переиграл оборону и вратаря сборной Нидерландов и открыл счёт в игре 0-1.
Голландцы отыгрались на 6-й добавленной минуте 1-го тайма, гол забил полузащитник Аякса Кеннет Тейлор, 1-1
Во втором тайме сборная Грузии показала уверенную игру, и даже имела больше голевых моментов нежели нидерландцы.
Но голов в этой встрече зрители больше не увидели.
Напомним, что Грузию устраивала ничья в этом матче, а поражение бельгийцев позволило сохранить 1-е место.
Португалия U21 2-1 Бельгия U21
В параллельной встрече обеим командам нужна была победа.
Первый тайм прошел в обоюдной борьбе, но результативными действиями игроки не отметились.
Второй тайм начался с гола португальцев, на 56-й минуте Жоау Невеш отправил мяч в сетку.
На 65-й минуте сборная Бельгии отыгралась, после передачи Лои Опенды, отличился Йорбе Вертессен. 1-1.
Решающий гол был забит на 89-й минуте матча, в ворота бельгийцев был назначен пенальти, который реализовал Тьяго Дантас, которой принёс португальцем победу и выход со 2-го места в плей-офф Евро U21.
Положение команд в группе В после третьего тура
Место
Сборная
Матчи
Мячи
Очки
1
Испания
3
6:2
5
2
Украина
3
5:2
4
3
Хорватия
3
0:3
3
4
Румыния
3
0:4
2
Группа B.
Испания U21 2-2 Украина U21
На 43-й минуте украинцы вышли вперед, после передачи Александра Назаренко, гол забил Богдан Вьюнник, 0-1.
На 49-й минуте случился автогол, Иван Желизко отправил мяч в собственные ворота, 1-1.
На 81-й минуте сборная Украины получила право не пенальти,который реализовал Георгий Судаков.
Испанцы отыгралась на 90-й минуте, Родри ассистировал, Абель Руис забивает. 2-2
Команды набрали одинаковое количество очков, но по разнице мячей испанцы выше и занимают 1-е место, украинцы вторые.
Хорватия U21 0-0 Румыния U21
Обе команды перед заключительной встречей потеряли шансы на выход в плей-офф.
Хорваты были ближе к победе, они нанесли 21 удар по воротам, но мяч упорно не хотел залетать в сетку ворот, румыны так же не отличились результативными действиями.
В итоге болельщики увидели нулевую ничью, обе команды покидают турнир.
Положение команд в группе В после третьего тура
Место
Сборная
Матчи
Мячи
Очки
1
Испания
3
6:2
5
2
Украина
3
5:2
4
3
Хорватия
3
0:3
3
4
Румыния
3
0:4
2