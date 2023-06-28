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Итоги матчей 27 июня молодежного Евро-2023 по футболу

Итоги матчей 27 июня молодежного Евро-2023 по футболу

Результаты первого игрового дня третьего тура Евро U21 по футболу, которые определили первых четвертьфиналистов турнира 28.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-28T01:33+0400

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Группа A Нидерланды U21 1-1 Грузия U21Матч проходил на стадионе Динамо-Арена им. Бориса Пайчадзе Грузия в плей-офф молодежного чемпионата Европы!!! Исторический успех! Прекрасная игра! Грузины сыграли вничью с нидерландцами, набрали 5 очков и с 1-го места вышли из группы! На 42-й минуте Зурико Давиташвили в прекрасном стиле переиграл оборону и вратаря сборной Нидерландов и открыл счёт в игре 0-1. Голландцы отыгрались на 6-й добавленной минуте 1-го тайма, гол забил полузащитник Аякса Кеннет Тейлор, 1-1 Во втором тайме сборная Грузии показала уверенную игру, и даже имела больше голевых моментов нежели нидерландцы. Но голов в этой встрече зрители больше не увидели. Напомним, что Грузию устраивала ничья в этом матче, а поражение бельгийцев позволило сохранить 1-е место. Португалия U21 2-1 Бельгия U21В параллельной встрече обеим командам нужна была победа. Первый тайм прошел в обоюдной борьбе, но результативными действиями игроки не отметились. Второй тайм начался с гола португальцев, на 56-й минуте Жоау Невеш отправил мяч в сетку. На 65-й минуте сборная Бельгии отыгралась, после передачи Лои Опенды, отличился Йорбе Вертессен. 1-1. Решающий гол был забит на 89-й минуте матча, в ворота бельгийцев был назначен пенальти, который реализовал Тьяго Дантас, которой принёс португальцем победу и выход со 2-го места в плей-офф Евро U21. Группа B. Испания U21 2-2 Украина U21 На 43-й минуте украинцы вышли вперед, после передачи Александра Назаренко, гол забил Богдан Вьюнник, 0-1. На 49-й минуте случился автогол, Иван Желизко отправил мяч в собственные ворота, 1-1. На 81-й минуте сборная Украины получила право не пенальти,который реализовал Георгий Судаков. Испанцы отыгралась на 90-й минуте, Родри ассистировал, Абель Руис забивает. 2-2 Команды набрали одинаковое количество очков, но по разнице мячей испанцы выше и занимают 1-е место, украинцы вторые. Хорватия U21 0-0 Румыния U21Обе команды перед заключительной встречей потеряли шансы на выход в плей-офф. Хорваты были ближе к победе, они нанесли 21 удар по воротам, но мяч упорно не хотел залетать в сетку ворот, румыны так же не отличились результативными действиями. В итоге болельщики увидели нулевую ничью, обе команды покидают турнир.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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