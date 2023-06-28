Иван Купала 2023: какого числа отмечают народный праздник?
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Иван Купала, народный праздник, который ежегодно отмечают в июле – славяне в этот день поклонялись Солнцу и благодарили природу за дарованное изобилие
Когда точно установили народный праздник – неизвестно. Предполагают, что произошел он из языческих ритуалов очищения, которые проводились на водоемах в день летнего солнцестояния.
Какого числа отмечают народный праздник Иван Купала в 2023-м, читайте в материале Sputnik Грузия.
Какого числа отмечают?
Церковь после принятия христианства, чтобы искоренить языческие традиции, народный праздник привязала к дате празднования Рождества Иоанна Предтечи, который отмечали 24 июня (по-старому стилю).
После перехода на новый стиль церковный праздник, как и народный, стали отмечать 7 июля.
© photo: Sputnik / Mikhail Parkhomenko / / Перейти в фотобанкНародные гуляния "Купальские забавы" возле посёлка городского типа Новый Свет в Старобешевском районе Донецкой области
Народные гуляния "Купальские забавы" возле посёлка городского типа Новый Свет в Старобешевском районе Донецкой области
© photo: Sputnik / Mikhail Parkhomenko //
Отмечать народный праздник начинали с наступлением ночи – на Ивана Купалу славяне проводили различные обряды, связанные с огнем, водой и травами. Многие из этих обрядов сохранились до наших дней.
В старину верили, что на Ивана Купала вода обладает магической силой, так как вся нечисть в это время покидала водоемы, поэтому в ночь на народный праздник славяне обязательно купались в пруду, реке или озере, находящихся по близости.
В тех местностях, где не было водоема, люди обычно парились в бане, чтобы очиститься и быть здоровыми.
Праздник Иван Купала
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В ночь на праздник славяне бодрствовали, так как опасались нечистой силы, которая, вырвавшись наружу, могла навредить людям.
На Ивана Купала на берегах водоемов ночью разводили большие костры, вокруг которых водили хороводы и проводили различные ритуалы. Люди перепрыгивали через огонь, так как верили, что огонь в праздничную ночь, как и вода, обладающий магической и очищающей силой, отпугивал нечисть.
Участницы празднования Ивана Купалы в Башкирии
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На Ивана Купала по традиции также проводили различные гадания на суженного или на будущее.
Легенда повествует, что именно в ночь на Ивана Купалу можно было найти мистический цветок папоротника, дарующий счастье и богатство.
Народный праздник, который претерпел определенные изменения и потерял свое истинное астрономическое время, по сей день люди продолжают отмечать весело и с размахом.
Материал подготовлен на основе открытых источников.