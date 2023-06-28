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https://sputnik-georgia.ru/20230628/ivan-kupala-2023-kakogo-chisla-otmechayut-narodnyy-prazdnik-279052487.html
Иван Купала 2023: какого числа отмечают народный праздник?
Иван Купала 2023: какого числа отмечают народный праздник?
Иван Купала, народный праздник, который ежегодно отмечают в июле – славяне в этот день поклонялись Солнцу и благодарили природу за дарованное изобилие 28.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-28T18:18+0400
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справки
религия
религиозный праздник
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Когда точно установили народный праздник – неизвестно. Предполагают, что произошел он из языческих ритуалов очищения, которые проводились на водоемах в день летнего солнцестояния. Какого числа отмечают народный праздник Иван Купала в 2023-м, читайте в материале Sputnik Грузия. Какого числа отмечают? Церковь после принятия христианства, чтобы искоренить языческие традиции, народный праздник привязала к дате празднования Рождества Иоанна Предтечи, который отмечали 24 июня (по-старому стилю). После перехода на новый стиль церковный праздник, как и народный, стали отмечать 7 июля. Отмечать народный праздник начинали с наступлением ночи – на Ивана Купалу славяне проводили различные обряды, связанные с огнем, водой и травами. Многие из этих обрядов сохранились до наших дней. В старину верили, что на Ивана Купала вода обладает магической силой, так как вся нечисть в это время покидала водоемы, поэтому в ночь на народный праздник славяне обязательно купались в пруду, реке или озере, находящихся по близости. В тех местностях, где не было водоема, люди обычно парились в бане, чтобы очиститься и быть здоровыми. В ночь на праздник славяне бодрствовали, так как опасались нечистой силы, которая, вырвавшись наружу, могла навредить людям. На Ивана Купала на берегах водоемов ночью разводили большие костры, вокруг которых водили хороводы и проводили различные ритуалы. Люди перепрыгивали через огонь, так как верили, что огонь в праздничную ночь, как и вода, обладающий магической и очищающей силой, отпугивал нечисть. На Ивана Купала по традиции также проводили различные гадания на суженного или на будущее. Легенда повествует, что именно в ночь на Ивана Купалу можно было найти мистический цветок папоротника, дарующий счастье и богатство. Народный праздник, который претерпел определенные изменения и потерял свое истинное астрономическое время, по сей день люди продолжают отмечать весело и с размахом. Материал подготовлен на основе открытых источников.
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справки , религия , религиозный праздник
справки , религия , религиозный праздник

Иван Купала 2023: какого числа отмечают народный праздник?

18:18 28.06.2023
© photo: Sputnik / Ilya Pitalev /  / Перейти в фотобанкПраздник Ивана Купалы в Московской области
Праздник Ивана Купалы в Московской области - Sputnik Грузия, 1920, 28.06.2023
© photo: Sputnik / Ilya Pitalev /
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Иван Купала, народный праздник, который ежегодно отмечают в июле – славяне в этот день поклонялись Солнцу и благодарили природу за дарованное изобилие
Когда точно установили народный праздник – неизвестно. Предполагают, что произошел он из языческих ритуалов очищения, которые проводились на водоемах в день летнего солнцестояния.
Какого числа отмечают народный праздник Иван Купала в 2023-м, читайте в материале Sputnik Грузия.

Какого числа отмечают?

Церковь после принятия христианства, чтобы искоренить языческие традиции, народный праздник привязала к дате празднования Рождества Иоанна Предтечи, который отмечали 24 июня (по-старому стилю).
После перехода на новый стиль церковный праздник, как и народный, стали отмечать 7 июля.
© photo: Sputnik / Mikhail Parkhomenko /  / Перейти в фотобанкНародные гуляния "Купальские забавы" возле посёлка городского типа Новый Свет в Старобешевском районе Донецкой области
Народные гуляния Купальские забавы возле посёлка городского типа Новый Свет в Старобешевском районе Донецкой области - Sputnik Грузия, 1920, 28.06.2023
Народные гуляния "Купальские забавы" возле посёлка городского типа Новый Свет в Старобешевском районе Донецкой области
© photo: Sputnik / Mikhail Parkhomenko /
/
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Отмечать народный праздник начинали с наступлением ночи – на Ивана Купалу славяне проводили различные обряды, связанные с огнем, водой и травами. Многие из этих обрядов сохранились до наших дней.
В старину верили, что на Ивана Купала вода обладает магической силой, так как вся нечисть в это время покидала водоемы, поэтому в ночь на народный праздник славяне обязательно купались в пруду, реке или озере, находящихся по близости.
В тех местностях, где не было водоема, люди обычно парились в бане, чтобы очиститься и быть здоровыми.
© photo: Sputnik / Valery Melinikov / Перейти в фотобанкПраздник Иван Купала
Праздник Иван Купала - Sputnik Грузия, 1920, 28.06.2023
Праздник Иван Купала
© photo: Sputnik / Valery Melinikov
/
Перейти в фотобанк
В ночь на праздник славяне бодрствовали, так как опасались нечистой силы, которая, вырвавшись наружу, могла навредить людям.
На Ивана Купала на берегах водоемов ночью разводили большие костры, вокруг которых водили хороводы и проводили различные ритуалы. Люди перепрыгивали через огонь, так как верили, что огонь в праздничную ночь, как и вода, обладающий магической и очищающей силой, отпугивал нечисть.
© photo: Sputnik / Andrey Bok / Перейти в фотобанкУчастницы празднования Ивана Купалы в Башкирии
Участницы празднования Ивана Купалы в Башкирии - Sputnik Грузия, 1920, 28.06.2023
Участницы празднования Ивана Купалы в Башкирии
© photo: Sputnik / Andrey Bok
/
Перейти в фотобанк
На Ивана Купала по традиции также проводили различные гадания на суженного или на будущее.
Легенда повествует, что именно в ночь на Ивана Купалу можно было найти мистический цветок папоротника, дарующий счастье и богатство.
Народный праздник, который претерпел определенные изменения и потерял свое истинное астрономическое время, по сей день люди продолжают отмечать весело и с размахом.
Материал подготовлен на основе открытых источников.
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