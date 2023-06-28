https://sputnik-georgia.ru/20230628/kak-ukhazhivat-za-detmi-na-more-sovety-gruzinskogo-professora-279029958.html

Как ухаживать за детьми на море? Советы грузинского профессора

Как ухаживать за детьми на море? Советы грузинского профессора

Актуальные советы по правильному уходу за детьми в морской сезон дал глава Тбилисской детской клиники Иашвили Иване Чхаидзе 28.06.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Морской сезон в самом разгаре и одной из самых важных и главных рекомендаций врачей в этот период является гигиена и уход за кожей, особенно за детской. Глава государственного совета иммунизации, директор Тбилисской детской клиники им. Иашвили Иване Чхаидзе рассказал о том, как нужно ухаживать за детьми во время отдыха на море. Чхаидзе напомнил, что находиться на пляже с 10:00 до 17:00 нельзя. Медик отметил, что детей до шести месяцев вообще нельзя выводить на пляж – они должны находиться в дали от моря, в тени. В случае детей старше 6 месяцев родители на пляже до десяти утра и после пяти вечера должны обязательно использовать солнцезащитные кремы, а именно – SPF 30. По словам Чхаидзе, это эффективно защитит кожу ребенка от солнца. Чхаидзе подчеркнул, что важно правильно использовать эти кремы. Их нужно наносить каждые два часа. При этом нужно знать, что крем нужно наносить не на пляже, а за полчаса до выхода на пляж. Огромное значение имеет и количество нанесенного крема. Чтобы получить желаемый эффект, тело должно быть покрыто кремом хорошо. В случае детей, количество крема должно быть равно минимум двум столовым ложкам. Еще одна важная деталь: после купания в море крем нужно нанести на тело заново. Между тем Чхаидзе пояснил, что бассейны опаснее моря в плане распространения инфекционных заболеваний. "Бассейны являются одним из важных источников инфицирования. По сравнению с морем, бассейн более опасный, особенно тот, где не соблюдены соответствующие условия, дезинфекция и обработка воды", – заявил Чхаидзе. По его словам, если в бассейне будет плавать хотя бы один ребенок, у которого ранее был понос, под риском окажутся все люди, которые войдут в эту воду. Еще одним важным условием является душ перед бассейном. По словам Чхаидзе, все объекты, где есть бассейны, должны следить за тем, чтобы люди перед купанием принимали душ. Это важно для предотвращения распространения инфекций. Грузинский медик также рассказал о рисках, связанных с летни сезоном. По его словам, это скоропортящиеся продукты. Чхаидзе призвал всех с осторожностью отнестись к питанию, и в жаркие дни использовать еду из холодильника. Скоропортящиеся продукты могут быть опасны для здоровья, если держать их при комнатной температуре более 30 минут. Ботулизм, сальмонеллез, бактерии, связанные с продуктами питания, могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем, предупредил врач. Особенно важно следить за использованием молочных продуктов. Кроме того, важную роль летом, особенно на море, играет прием воды. Дети во время игры тратят много жидкости и им нужно постоянно предлагать воду, чтобы избежать обезвоживания. Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>>

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грузия, новости, общество, иване чхаидзе, дети, море