Какой будет погода в июле 2023? Народные приметы на каждый день месяца
© photo: Sputnik / StringerТуристы и отдыхающие на батумском бульваре
© photo: Sputnik / Stringer
Народные приметы июля 2023 года предсказывают, какой будет погода во второй половине лета, следующей осенью и зимой, а также будет ли год урожайным
Какой будет погода в июле 2023 года, а также о народных приметах на каждый день второго летнего месяца, читайте в материале Sputnik Грузия.
Народные приметы на июль
Ясную и теплую погоду в июле предвещают короткие раскаты грома, а если слышен долгий и звучный гром – это явная примета, что надвигается ненастье.
По народным приметам скорый дождь сулит влага, собирающаяся на нижней части листа, а если туман стелется поутру вдоль воды – погода ожидается солнечная.
Фото Бадри Вадачкория
На ухудшение погоды указывает и радуга, протянувшаяся с севера на юг, в которой преобладают яркие цвета.
Хорошую погоду в июле предсказывает кратковременный, моросящий дождь накануне вечером. А если лужи отдают зеленоватым оттенком – это явная примета, что предстоит длительный засушливый период.
По народным приметам зима ожидается теплой, если урожай щавеля в июле месяце богатый, а ранний покос зерновых предвещает скромный урожай.
Приметы на каждый день июля
Мошкара летает над пшеницей 1 июля – это примета, что в этот день удачной будет охота на перепелок.
По народным приметам солнечную погоду 2 июля обещают редкие облака на небе. Если пчел 2 июля не видно, значит похолодает, а если они активно летают – это явная примета, что ожидается сильная засуха.
Ожидается ненастье, если 3 июля паук, уничтожив старую паутину, не плетет новую. А если пойдет дождь – это явная примета, что пасмурно и дождливо будет еще 40 дней.
CC BY-SA 4.0 / Riazmusthafa / Lightning-BurjKhalifa (cropped image)Удар молнии по Бурдж-Халифа в Дубае
Удар молнии по Бурдж-Халифа в Дубае
CC BY-SA 4.0 / Riazmusthafa / Lightning-BurjKhalifa (cropped image)
Непогоду 4 июля предвещают затяжные раскаты грома, а если 5 июля пойдет дождь – это явная примета, что урожай зерновых будет богатый.
Хорошая примета – сорвать растение иван-да-марью 6 июля до рассвета. Она защитит сорвавшего от недоброжелателей и завистников.
По народным приметам много росы 7 июля на траве – урожай овощей будет хороший, а звездное небо обещает богатый урожай грибов.
Плохая примета – сильная засуха 8 июля, означающая, что до осени грибов не ожидается, а дождь в этот день обещал хороший сбор меда.
Дождливая погода ожидается до конца лета, если 9 июля пойдет дождь, а солнечный день – хороша примета, обещающая до осени погожие дни.
Засуху предвещает агрессивное поведение пчел 10 июля, если кукования кукушки не слышно 11 июля – зима рано наступит.
По народным приметам сильные заморозки ожидаются на Рождество, если 12 июля стоит удушающая жара.
Кукушка слишком громко кукует 13 июля, значит вторая половина лета будет долгой и теплой, а яркие звезды 14 числа обещают грозу.
© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv / Перейти в фотобанкЗвездное небо в Кавказском государственном природном биосферном заповеднике в Адыгее
Звездное небо в Кавказском государственном природном биосферном заповеднике в Адыгее
© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv/
По народным приметам осень и зима рано наступят, если на деревьях 15 июля уже появилось много желтых листьев, а если 16 июля много ягод, значит зима будет снежной и морозной.
Беспрерывные раскаты грома 17 июля предвещают град. По приметам аналогичная погода ожидается 11 августа.
Осень будет теплой и не очень дождливой, если 18 июля месяц хорошо в небе виден, а много малины 19 июля обещает суровую зиму.
Семь недель будет пасмурная погода, если 20 июля пойдет дождь.
По народным приметам будет солнечно, если 21 июля воробьи слишком шумят, а тусклые звезды 22 числа предсказывают грозу.
Осень ожидается холодной, а зима – морозной, если черника к 23 июля еще не созрела.
Хороший клев и богатый улов обещают раскаты грома 23 июля, а солнечная погода 24 числа – удачную охоту.
© photo: Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанкВид с набережной Тараса Шевченко на деловой центр "Москва-Сити". Над столицей около суток держался "туман-долгожитель", накрывший город вечером первого ноября
Вид с набережной Тараса Шевченко на деловой центр "Москва-Сити". Над столицей около суток держался "туман-долгожитель", накрывший город вечером первого ноября
© photo: Sputnik / Pavel Bednyakov/
Хорошую погоду предсказывают 25 июля туман и обильная роса, а солнечная погода 26 числа – это примета, что осень будет теплой и сухой.
По народным приметам погода осенью будет такой же, как и 27 июля, а желтые листья на липе 28 июля предсказывают позднюю осень.
Солнечная погода 29 июля обещает богатый урожай, а если 30 июля стрекозы летают хаотично – это примета, что надвигается ненастье.
Осень скоро наступит, если 31 июля береза начинает желтеть с макушки, однако сильных морозов до самого января не предвидится.
Материал подготовлен на основе открытых источников