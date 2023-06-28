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https://sputnik-georgia.ru/20230628/kakoy-budet-pogoda-v-iyule-2023-narodnye-primety-na-kazhdyy-den-mesyatsa-279031721.html
Какой будет погода в июле 2023? Народные приметы на каждый день месяца
Какой будет погода в июле 2023? Народные приметы на каждый день месяца
Народные приметы июля 2023 года предсказывают, какой будет погода во второй половине лета, следующей осенью и зимой, а также будет ли год урожайным 28.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-28T12:10+0400
2023-06-28T12:10+0400
справки
лето
погода
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Какой будет погода в июле 2023 года, а также о народных приметах на каждый день второго летнего месяца, читайте в материале Sputnik Грузия. Народные приметы на июль Ясную и теплую погоду в июле предвещают короткие раскаты грома, а если слышен долгий и звучный гром – это явная примета, что надвигается ненастье. По народным приметам скорый дождь сулит влага, собирающаяся на нижней части листа, а если туман стелется поутру вдоль воды – погода ожидается солнечная. На ухудшение погоды указывает и радуга, протянувшаяся с севера на юг, в которой преобладают яркие цвета. Хорошую погоду в июле предсказывает кратковременный, моросящий дождь накануне вечером. А если лужи отдают зеленоватым оттенком – это явная примета, что предстоит длительный засушливый период. По народным приметам зима ожидается теплой, если урожай щавеля в июле месяце богатый, а ранний покос зерновых предвещает скромный урожай. Приметы на каждый день июля Мошкара летает над пшеницей 1 июля – это примета, что в этот день удачной будет охота на перепелок. По народным приметам солнечную погоду 2 июля обещают редкие облака на небе. Если пчел 2 июля не видно, значит похолодает, а если они активно летают – это явная примета, что ожидается сильная засуха. Ожидается ненастье, если 3 июля паук, уничтожив старую паутину, не плетет новую. А если пойдет дождь – это явная примета, что пасмурно и дождливо будет еще 40 дней. Непогоду 4 июля предвещают затяжные раскаты грома, а если 5 июля пойдет дождь – это явная примета, что урожай зерновых будет богатый. Хорошая примета – сорвать растение иван-да-марью 6 июля до рассвета. Она защитит сорвавшего от недоброжелателей и завистников. По народным приметам много росы 7 июля на траве – урожай овощей будет хороший, а звездное небо обещает богатый урожай грибов. Плохая примета – сильная засуха 8 июля, означающая, что до осени грибов не ожидается, а дождь в этот день обещал хороший сбор меда. Дождливая погода ожидается до конца лета, если 9 июля пойдет дождь, а солнечный день – хороша примета, обещающая до осени погожие дни. Засуху предвещает агрессивное поведение пчел 10 июля, если кукования кукушки не слышно 11 июля – зима рано наступит. По народным приметам сильные заморозки ожидаются на Рождество, если 12 июля стоит удушающая жара. Кукушка слишком громко кукует 13 июля, значит вторая половина лета будет долгой и теплой, а яркие звезды 14 числа обещают грозу. По народным приметам осень и зима рано наступят, если на деревьях 15 июля уже появилось много желтых листьев, а если 16 июля много ягод, значит зима будет снежной и морозной. Беспрерывные раскаты грома 17 июля предвещают град. По приметам аналогичная погода ожидается 11 августа. Осень будет теплой и не очень дождливой, если 18 июля месяц хорошо в небе виден, а много малины 19 июля обещает суровую зиму. Семь недель будет пасмурная погода, если 20 июля пойдет дождь. По народным приметам будет солнечно, если 21 июля воробьи слишком шумят, а тусклые звезды 22 числа предсказывают грозу. Осень ожидается холодной, а зима – морозной, если черника к 23 июля еще не созрела. Хороший клев и богатый улов обещают раскаты грома 23 июля, а солнечная погода 24 числа – удачную охоту. Хорошую погоду предсказывают 25 июля туман и обильная роса, а солнечная погода 26 числа – это примета, что осень будет теплой и сухой. По народным приметам погода осенью будет такой же, как и 27 июля, а желтые листья на липе 28 июля предсказывают позднюю осень. Солнечная погода 29 июля обещает богатый урожай, а если 30 июля стрекозы летают хаотично – это примета, что надвигается ненастье. Осень скоро наступит, если 31 июля береза начинает желтеть с макушки, однако сильных морозов до самого января не предвидится. Материал подготовлен на основе открытых источников
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справки , лето, погода
справки , лето, погода

Какой будет погода в июле 2023? Народные приметы на каждый день месяца

12:10 28.06.2023
© photo: Sputnik / StringerТуристы и отдыхающие на батумском бульваре
Туристы и отдыхающие на батумском бульваре - Sputnik Грузия, 1920, 28.06.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Народные приметы июля 2023 года предсказывают, какой будет погода во второй половине лета, следующей осенью и зимой, а также будет ли год урожайным
Какой будет погода в июле 2023 года, а также о народных приметах на каждый день второго летнего месяца, читайте в материале Sputnik Грузия.

Народные приметы на июль

Ясную и теплую погоду в июле предвещают короткие раскаты грома, а если слышен долгий и звучный гром – это явная примета, что надвигается ненастье.
По народным приметам скорый дождь сулит влага, собирающаяся на нижней части листа, а если туман стелется поутру вдоль воды – погода ожидается солнечная.
© photo: courtesy of Badri Vadachkoria / FBФото Бадри Вадачкория
ბადრი ვადაჭკორიას ფოტო - Sputnik Грузия, 1920, 28.06.2023
Фото Бадри Вадачкория
© photo: courtesy of Badri Vadachkoria / FB
На ухудшение погоды указывает и радуга, протянувшаяся с севера на юг, в которой преобладают яркие цвета.
Хорошую погоду в июле предсказывает кратковременный, моросящий дождь накануне вечером. А если лужи отдают зеленоватым оттенком – это явная примета, что предстоит длительный засушливый период.
По народным приметам зима ожидается теплой, если урожай щавеля в июле месяце богатый, а ранний покос зерновых предвещает скромный урожай.

Приметы на каждый день июля

Мошкара летает над пшеницей 1 июля – это примета, что в этот день удачной будет охота на перепелок.
По народным приметам солнечную погоду 2 июля обещают редкие облака на небе. Если пчел 2 июля не видно, значит похолодает, а если они активно летают – это явная примета, что ожидается сильная засуха.
Ожидается ненастье, если 3 июля паук, уничтожив старую паутину, не плетет новую. А если пойдет дождь – это явная примета, что пасмурно и дождливо будет еще 40 дней.
CC BY-SA 4.0 / Riazmusthafa / Lightning-BurjKhalifa (cropped image)Удар молнии по Бурдж-Халифа в Дубае
Удар молнии по Бурдж-Халифа в Дубае - Sputnik Грузия, 1920, 28.06.2023
Удар молнии по Бурдж-Халифа в Дубае
CC BY-SA 4.0 / Riazmusthafa / Lightning-BurjKhalifa (cropped image)
Непогоду 4 июля предвещают затяжные раскаты грома, а если 5 июля пойдет дождь – это явная примета, что урожай зерновых будет богатый.
Хорошая примета – сорвать растение иван-да-марью 6 июля до рассвета. Она защитит сорвавшего от недоброжелателей и завистников.
По народным приметам много росы 7 июля на траве – урожай овощей будет хороший, а звездное небо обещает богатый урожай грибов.
Плохая примета – сильная засуха 8 июля, означающая, что до осени грибов не ожидается, а дождь в этот день обещал хороший сбор меда.
Дождливая погода ожидается до конца лета, если 9 июля пойдет дождь, а солнечный день – хороша примета, обещающая до осени погожие дни.
Засуху предвещает агрессивное поведение пчел 10 июля, если кукования кукушки не слышно 11 июля – зима рано наступит.
По народным приметам сильные заморозки ожидаются на Рождество, если 12 июля стоит удушающая жара.
Кукушка слишком громко кукует 13 июля, значит вторая половина лета будет долгой и теплой, а яркие звезды 14 числа обещают грозу.
© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv / Перейти в фотобанкЗвездное небо в Кавказском государственном природном биосферном заповеднике в Адыгее
Звездное небо в Кавказском государственном природном биосферном заповеднике в Адыгее - Sputnik Грузия, 1920, 28.06.2023
Звездное небо в Кавказском государственном природном биосферном заповеднике в Адыгее
© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv
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По народным приметам осень и зима рано наступят, если на деревьях 15 июля уже появилось много желтых листьев, а если 16 июля много ягод, значит зима будет снежной и морозной.
Беспрерывные раскаты грома 17 июля предвещают град. По приметам аналогичная погода ожидается 11 августа.
Осень будет теплой и не очень дождливой, если 18 июля месяц хорошо в небе виден, а много малины 19 июля обещает суровую зиму.
Семь недель будет пасмурная погода, если 20 июля пойдет дождь.
По народным приметам будет солнечно, если 21 июля воробьи слишком шумят, а тусклые звезды 22 числа предсказывают грозу.
Осень ожидается холодной, а зима – морозной, если черника к 23 июля еще не созрела.
Хороший клев и богатый улов обещают раскаты грома 23 июля, а солнечная погода 24 числа – удачную охоту.
© photo: Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанкВид с набережной Тараса Шевченко на деловой центр "Москва-Сити". Над столицей около суток держался "туман-долгожитель", накрывший город вечером первого ноября
Вид с набережной Тараса Шевченко на деловой центр Москва-Сити. Над столицей около суток держался туман-долгожитель, накрывший город вечером первого ноября - Sputnik Грузия, 1920, 28.06.2023
Вид с набережной Тараса Шевченко на деловой центр "Москва-Сити". Над столицей около суток держался "туман-долгожитель", накрывший город вечером первого ноября
© photo: Sputnik / Pavel Bednyakov
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Хорошую погоду предсказывают 25 июля туман и обильная роса, а солнечная погода 26 числа – это примета, что осень будет теплой и сухой.
По народным приметам погода осенью будет такой же, как и 27 июля, а желтые листья на липе 28 июля предсказывают позднюю осень.
Солнечная погода 29 июля обещает богатый урожай, а если 30 июля стрекозы летают хаотично – это примета, что надвигается ненастье.
Осень скоро наступит, если 31 июля береза начинает желтеть с макушки, однако сильных морозов до самого января не предвидится.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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