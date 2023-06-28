https://sputnik-georgia.ru/20230628/kaladze-ne-priglasili-uchastvovat-v-matche-v-podderzhku-ukrainy-279052949.html
Каладзе не пригласили участвовать в матче в поддержку Украины
Каладзе не пригласили участвовать в матче в поддержку Украины
Калалзе завершил профессиональную футбольную карьеру в 2012 году и начал заниматься политикой 28.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-28T15:58+0400
2023-06-28T15:58+0400
2023-06-28T16:06+0400
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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Мэр Тбилиси, в прошлом успешный футболист Каха Каладзе заявил, что не получал приглашение на участие в матче в поддержку Украины, который пройдет 5 августа в Лондоне.Каха Каладзе – в прошлом профессиональный футболист. Он играл за сборную Грузии, клубы "Динамо" Тбилиси и Киева. В 2001 года Каладзе перешел в итальянский клуб "Милан", превратившись в самого дорогого грузинского футболиста. В 2011 году Каладзе занялся политикой, а в 2012 завершил футбольную карьеру.Отвечая на вопрос, принял бы он участие, если бы его пригласили, Каладзе ответил, что это возможно, если у него будет время.Благотворительный футбольный матч состоится 5 августа на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне. Между Грузией и Украиной натянутые отношения, особенно после начала конфликта в феврале 2022 года. Власти Грузии стали объектом критики со стороны грузинской оппозиции и представителей официального Киева вскоре после начала конфликта на Украине. Сначала причиной был отказ от организованной отправки добровольцев на Украину. Власти заявили, что это означало бы включение страны в вооруженный конфликт. Позже власти Грузии начали обвинять в оказании России помощи в обходе санкций.Грузия оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку, а также соблюдает международные санкции против России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, украина, каха каладзе, владимир зеленский, грузинская мечта - демократическая грузия, политика, спорт
грузия, новости, украина, каха каладзе, владимир зеленский, грузинская мечта - демократическая грузия, политика, спорт
Каладзе не пригласили участвовать в матче в поддержку Украины
15:58 28.06.2023 (обновлено: 16:06 28.06.2023)
Калалзе завершил профессиональную футбольную карьеру в 2012 году и начал заниматься политикой
ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Мэр Тбилиси, в прошлом успешный футболист Каха Каладзе заявил, что не получал приглашение на участие в матче в поддержку Украины, который пройдет 5 августа в Лондоне.
Каха Каладзе – в прошлом профессиональный футболист. Он играл за сборную Грузии, клубы "Динамо" Тбилиси и Киева. В 2001 года Каладзе перешел в итальянский клуб "Милан", превратившись в самого дорогого грузинского футболиста. В 2011 году Каладзе занялся политикой, а в 2012 завершил футбольную карьеру.
"Я не получал приглашения, да и не смогу принять участие. В последний раз, когда вы помните, чтобы я играл на такой встрече", - заявил Каладзе.
Отвечая на вопрос, принял бы он участие, если бы его пригласили, Каладзе ответил, что это возможно, если у него будет время.
"Да, посмотрим. Если бы у меня была возможность с точки зрения времени, то почему бы и нет?!", - ответил Каладзе.
Благотворительный футбольный матч состоится 5 августа на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне.
Между Грузией и Украиной натянутые отношения, особенно после начала конфликта в феврале 2022 года. Власти Грузии стали объектом критики со стороны грузинской оппозиции и представителей официального Киева вскоре после начала конфликта на Украине. Сначала причиной был отказ от организованной отправки добровольцев на Украину. Власти заявили, что это означало бы включение страны в вооруженный конфликт. Позже власти Грузии начали обвинять в оказании России помощи в обходе санкций.
Грузия оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку, а также соблюдает международные санкции против России.