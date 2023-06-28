https://sputnik-georgia.ru/20230628/kaladze-ne-priglasili-uchastvovat-v-matche-v-podderzhku-ukrainy-279052949.html

Каладзе не пригласили участвовать в матче в поддержку Украины

Каладзе не пригласили участвовать в матче в поддержку Украины

Калалзе завершил профессиональную футбольную карьеру в 2012 году и начал заниматься политикой 28.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-28T15:58+0400

2023-06-28T15:58+0400

2023-06-28T16:06+0400

грузия

новости

украина

каха каладзе

владимир зеленский

грузинская мечта - демократическая грузия

политика

спорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24057/03/240570368_0:0:1678:944_1920x0_80_0_0_1ed810d2b54664f52dd68877f7403eb8.jpg

ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Мэр Тбилиси, в прошлом успешный футболист Каха Каладзе заявил, что не получал приглашение на участие в матче в поддержку Украины, который пройдет 5 августа в Лондоне.Каха Каладзе – в прошлом профессиональный футболист. Он играл за сборную Грузии, клубы "Динамо" Тбилиси и Киева. В 2001 года Каладзе перешел в итальянский клуб "Милан", превратившись в самого дорогого грузинского футболиста. В 2011 году Каладзе занялся политикой, а в 2012 завершил футбольную карьеру.Отвечая на вопрос, принял бы он участие, если бы его пригласили, Каладзе ответил, что это возможно, если у него будет время.Благотворительный футбольный матч состоится 5 августа на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне. Между Грузией и Украиной натянутые отношения, особенно после начала конфликта в феврале 2022 года. Власти Грузии стали объектом критики со стороны грузинской оппозиции и представителей официального Киева вскоре после начала конфликта на Украине. Сначала причиной был отказ от организованной отправки добровольцев на Украину. Власти заявили, что это означало бы включение страны в вооруженный конфликт. Позже власти Грузии начали обвинять в оказании России помощи в обходе санкций.Грузия оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку, а также соблюдает международные санкции против России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, украина, каха каладзе, владимир зеленский, грузинская мечта - демократическая грузия, политика, спорт