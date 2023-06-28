https://sputnik-georgia.ru/20230628/kurs-lari-dollar-279024480.html
Курс лари на среду – 2,6285 GEL/$
Курс лари на среду – 2,6285 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0001 лари по отношению к доллару 28.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-28T09:20+0400
2023-06-28T09:20+0400
2023-06-28T09:20+0400
грузия
экономика
лари
национальный банк грузии
доллар
курс лари к доллару на сегодня в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/11/275885615_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_94fab116bdce0f3fe45cc8682ef46ca9.jpg
ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 28 июня в размере 2,6285 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0001 лари по отношению к доллару.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/11/275885615_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_97c2af0876190249c3240e3a78ddb4e3.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии
грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии
Курс лари на среду – 2,6285 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0001 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 28 июня в размере 2,6285 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0001 лари по отношению к доллару.