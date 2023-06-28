https://sputnik-georgia.ru/20230628/lider-natsdvizheniya-poobeschal-slomat-ruki-rukovodstvu-gruzinskoy-mechty---reaktsiya-partii-279070744.html
Лидер "Нацдвижения" пообещал сломать руки руководству "Грузинской мечты" – реакция партии
Лидер "Нацдвижения" пообещал сломать руки руководству "Грузинской мечты" – реакция партии
Леван Хабеишвили считает, что за нападениями на представителей оппозиции стоят власти Грузии 28.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-28T22:24+0400
2023-06-28T22:24+0400
2023-06-28T22:36+0400
грузия
новости
политика
леван хабеишвили
ираклий кобахидзе
анри оханашвили
единое национальное движение
грузинская мечта - демократическая грузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/15/275088689_0:87:1280:808_1920x0_80_0_0_5322dee2a0b1d0baade0fa14c8327cf2.jpg
ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Ничего сломанного председателем крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Леваном Хабеишвили никто не видел, максимум на что он способен – сломать черепицу в собственном доме, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе по поводу угрозы в свой адрес.Хабеишвили, комментируя факт нападения на совладельца оппозиционного телеканала "Формула" Мишу Мшвилдадзе и избиение члена "Нацдвижения" Давида Осикмашвили, заявил, что исполнителями и организаторами нападений являются власти Грузии. Хабеишвили назвал "чмошниками" высшее руководство "Грузинской мечты" и заявил, что при необходимости готов сломать им руки.По словам Кобахидзе, он не может комментировать несерьезные высказывания несерьезного человека, потому что сам будет выглядеть несерьезно. Никто из политиков не должен поощрять физическое насилие, отметил он. Осудил заявление Хабеишвили, как и любое насилие, председатель юридического комитета парламента Анри Оханашвили. По словам Оханашвили, если кто-то посмеет сделать что-то противозаконное, то за этим последует адекватный и пропорциональный ответ. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/15/275088689_139:76:1176:853_1920x0_80_0_0_7e2d35aaed8e0e758e2191471b20dacd.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, леван хабеишвили, ираклий кобахидзе, анри оханашвили, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия
грузия, новости, политика, леван хабеишвили, ираклий кобахидзе, анри оханашвили, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия
Лидер "Нацдвижения" пообещал сломать руки руководству "Грузинской мечты" – реакция партии
22:24 28.06.2023 (обновлено: 22:36 28.06.2023)
Леван Хабеишвили считает, что за нападениями на представителей оппозиции стоят власти Грузии
ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Ничего сломанного председателем крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Леваном Хабеишвили никто не видел, максимум на что он способен – сломать черепицу в собственном доме, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе по поводу угрозы в свой адрес.
Хабеишвили, комментируя факт нападения на совладельца оппозиционного телеканала "Формула" Мишу Мшвилдадзе и избиение члена "Нацдвижения" Давида Осикмашвили, заявил, что исполнителями и организаторами нападений являются власти Грузии. Хабеишвили назвал "чмошниками" высшее руководство "Грузинской мечты" и заявил, что при необходимости готов сломать им руки.
"Что касается Хабеишвили, то никто не видел, чтобы он что-то ломал, максимум сломает черепицу в собственном доме", – сказал Кобахидзе.
По словам Кобахидзе, он не может комментировать несерьезные высказывания несерьезного человека, потому что сам будет выглядеть несерьезно.
Никто из политиков не должен поощрять физическое насилие, отметил он.
"Мы призываем политиков, мы призываем НПО, и мы призываем их владельцев, конечно же, не поощрять насилие, не называть словесное или физическое насилие гражданским активизмом", – заявил Кобахидзе.
Осудил заявление Хабеишвили, как и любое насилие, председатель юридического комитета парламента Анри Оханашвили.
"Избиение, насилие и криминал с учетом целого ряда обстоятельств являются наказуемыми действиями. Поэтому нельзя оправдывать насилие со стороны кого-либо или пропаганду того, что кто-то кому-то сломает пальцы", – заявил Оханашвили.
По словам Оханашвили, если кто-то посмеет сделать что-то противозаконное, то за этим последует адекватный и пропорциональный ответ.