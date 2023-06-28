https://sputnik-georgia.ru/20230628/lider-natsdvizheniya-poobeschal-slomat-ruki-rukovodstvu-gruzinskoy-mechty---reaktsiya-partii-279070744.html

Лидер "Нацдвижения" пообещал сломать руки руководству "Грузинской мечты" – реакция партии

Лидер "Нацдвижения" пообещал сломать руки руководству "Грузинской мечты" – реакция партии

Леван Хабеишвили считает, что за нападениями на представителей оппозиции стоят власти Грузии 28.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-28T22:24+0400

2023-06-28T22:24+0400

2023-06-28T22:36+0400

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ираклий кобахидзе

анри оханашвили

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Ничего сломанного председателем крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Леваном Хабеишвили никто не видел, максимум на что он способен – сломать черепицу в собственном доме, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе по поводу угрозы в свой адрес.Хабеишвили, комментируя факт нападения на совладельца оппозиционного телеканала "Формула" Мишу Мшвилдадзе и избиение члена "Нацдвижения" Давида Осикмашвили, заявил, что исполнителями и организаторами нападений являются власти Грузии. Хабеишвили назвал "чмошниками" высшее руководство "Грузинской мечты" и заявил, что при необходимости готов сломать им руки.По словам Кобахидзе, он не может комментировать несерьезные высказывания несерьезного человека, потому что сам будет выглядеть несерьезно. Никто из политиков не должен поощрять физическое насилие, отметил он. Осудил заявление Хабеишвили, как и любое насилие, председатель юридического комитета парламента Анри Оханашвили. По словам Оханашвили, если кто-то посмеет сделать что-то противозаконное, то за этим последует адекватный и пропорциональный ответ. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, леван хабеишвили, ираклий кобахидзе, анри оханашвили, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия