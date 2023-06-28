https://sputnik-georgia.ru/20230628/lidera-partii-girchi--bolshe-svobody-priznali-vinovnym-po-martovskim-sobytiyam-v-tbilisi-279041388.html

Лидера партии "Гирчи – больше свободы" признали виновным по мартовским событиям в Тбилиси

Лидера партии "Гирчи – больше свободы" признали виновным по мартовским событиям в Тбилиси

Джапаридзе и Мосиашвили были задержаны 8 марта за неподчинение требованиям сотрудников полиции 28.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-28T14:00+0400

2023-06-28T14:00+0400

2023-06-28T14:07+0400

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зураб джапаридзе

тбилисский городской суд

партия "гирчи – больше свободы"

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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Тбилисский городской суд признал виновными в административном нарушении на акциях протеста в марте в Тбилиси лидера партии "Гирчи – больше свободы" Зураба Джапаридзе и члена той же партии Нику Мосиашвили. Джапаридзе и Мосиашвили были задержаны 8 марта за неподчинение требованиям сотрудников полиции и мелкое хулиганство. По решению суда Джапаридзе и Мосиашвили были оштрафованы на 2,5 тысячи лари каждый. С 7 по 9 марта в Тбилиси на проспекте Руставели проходили акции протеста против принятия закона об "иноагентах". Часть протестующих вела себя агрессивно, кидая камни, "коктейли Молотова" и другие предметы в сотрудников полиции, в результате чего пострадали 58 полицейских. В ответ на насилие полиция применяла водометы и задерживала протестантов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>>

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новости, происшествия, грузия, тбилиси, зураб джапаридзе, тбилисский городской суд, партия "гирчи – больше свободы"