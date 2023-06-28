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Лидера партии "Гирчи – больше свободы" признали виновным по мартовским событиям в Тбилиси
Лидера партии "Гирчи – больше свободы" признали виновным по мартовским событиям в Тбилиси
Джапаридзе и Мосиашвили были задержаны 8 марта за неподчинение требованиям сотрудников полиции 28.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-28T14:00+0400
2023-06-28T14:00+0400
2023-06-28T14:07+0400
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зураб джапаридзе
тбилисский городской суд
партия "гирчи – больше свободы"
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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Тбилисский городской суд признал виновными в административном нарушении на акциях протеста в марте в Тбилиси лидера партии "Гирчи – больше свободы" Зураба Джапаридзе и члена той же партии Нику Мосиашвили. Джапаридзе и Мосиашвили были задержаны 8 марта за неподчинение требованиям сотрудников полиции и мелкое хулиганство. По решению суда Джапаридзе и Мосиашвили были оштрафованы на 2,5 тысячи лари каждый. С 7 по 9 марта в Тбилиси на проспекте Руставели проходили акции протеста против принятия закона об "иноагентах". Часть протестующих вела себя агрессивно, кидая камни, "коктейли Молотова" и другие предметы в сотрудников полиции, в результате чего пострадали 58 полицейских. В ответ на насилие полиция применяла водометы и задерживала протестантов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>>
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новости, происшествия, грузия, тбилиси, зураб джапаридзе, тбилисский городской суд, партия "гирчи – больше свободы"
новости, происшествия, грузия, тбилиси, зураб джапаридзе, тбилисский городской суд, партия "гирчи – больше свободы"
Лидера партии "Гирчи – больше свободы" признали виновным по мартовским событиям в Тбилиси
14:00 28.06.2023 (обновлено: 14:07 28.06.2023)
Джапаридзе и Мосиашвили были задержаны 8 марта за неподчинение требованиям сотрудников полиции
ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Тбилисский городской суд признал виновными в административном нарушении на акциях протеста в марте в Тбилиси лидера партии "Гирчи – больше свободы" Зураба Джапаридзе и члена той же партии Нику Мосиашвили.
Джапаридзе и Мосиашвили были задержаны 8 марта за неподчинение требованиям сотрудников полиции и мелкое хулиганство.
По решению суда Джапаридзе и Мосиашвили были оштрафованы на 2,5 тысячи лари каждый.
С 7 по 9 марта в Тбилиси на проспекте Руставели проходили акции протеста против принятия закона об "иноагентах". Часть протестующих вела себя агрессивно, кидая камни, "коктейли Молотова" и другие предметы в сотрудников полиции, в результате чего пострадали 58 полицейских. В ответ на насилие полиция применяла водометы и задерживала протестантов.