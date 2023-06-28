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Матильда Гварлиани снялась для испанской версии журнала Vogue – фото
Матильда Гварлиани снялась для испанской версии журнала Vogue – фото
Грузинка предстала в июльском номере журнала в объективе фотографа Ксавьера Руиса 28.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-28T18:53+0400
2023-06-28T18:53+0400
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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Известная грузинская модель Матильда Гварлиани снялась для испанской версии журнала Vogue. Матильда предстала в июльском номере журнала в воздушных и летних образах в объективе фотографа Ксавьера Руиса (Javier Ruiz). Матильде Гварлиани 20 лет. Однако, несмотря на юный возраст, девушка достигла многого в модельной карьере. Гварлиани становилась частью рекламной кампании культового итальянского дизайнера Роберто Кавалли, работала и с другими всемирно известными брендами, участвовала в показах в рамках Недель мод. Карьеру она начала в 14 лет, тогда же и состоялся ее дебют на одном из показов во Флоренции. Далее, в 15 лет, Гварлиани сняли для рекламной кампании известного бренда PULL&amp;BEAR. Постепенно она набрала обороты, ей даже удалось пройтись на показе Dolce &amp; Gabbana в рамках Неделе моды в Милане (Milan Fashion Week 2019). На данный момент Матильда сотрудничает с престижным агентством Next Model, а ее материнское модельное агентство находится в Грузии – Look Modéls Managemént. Подписывайтесь на наш канал в Telegram &gt;&gt;&gt;
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новости, в мире, vogue, матильда гварлиани , модель, модельный бизнес
новости, в мире, vogue, матильда гварлиани , модель, модельный бизнес

Матильда Гварлиани снялась для испанской версии журнала Vogue – фото

18:53 28.06.2023
© Courtesy of FashionHolics OnlineМодель Матильда Гварлиани снялась для испанской версии журнала Vogue
Модель Матильда Гварлиани снялась для испанской версии журнала Vogue - Sputnik Грузия, 1920, 28.06.2023
© Courtesy of FashionHolics Online
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Грузинка предстала в июльском номере журнала в объективе фотографа Ксавьера Руиса
ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Известная грузинская модель Матильда Гварлиани снялась для испанской версии журнала Vogue.
© Courtesy of FashionHolics OnlineМодель Матильда Гварлиани снялась для испанской версии журнала Vogue
Модель Матильда Гварлиани снялась для испанской версии журнала Vogue - Sputnik Грузия, 1920, 28.06.2023
Модель Матильда Гварлиани снялась для испанской версии журнала Vogue
© Courtesy of FashionHolics Online
Матильда предстала в июльском номере журнала в воздушных и летних образах в объективе фотографа Ксавьера Руиса (Javier Ruiz).
© Courtesy of FashionHolics OnlineМодель Матильда Гварлиани снялась для испанской версии журнала Vogue
Модель Матильда Гварлиани снялась для испанской версии журнала Vogue - Sputnik Грузия, 1920, 28.06.2023
Модель Матильда Гварлиани снялась для испанской версии журнала Vogue
© Courtesy of FashionHolics Online
Матильде Гварлиани 20 лет. Однако, несмотря на юный возраст, девушка достигла многого в модельной карьере.
© Courtesy of FashionHolics OnlineМодель Матильда Гварлиани снялась для испанской версии журнала Vogue
Модель Матильда Гварлиани снялась для испанской версии журнала Vogue - Sputnik Грузия, 1920, 28.06.2023
Модель Матильда Гварлиани снялась для испанской версии журнала Vogue
© Courtesy of FashionHolics Online
Гварлиани становилась частью рекламной кампании культового итальянского дизайнера Роберто Кавалли, работала и с другими всемирно известными брендами, участвовала в показах в рамках Недель мод.
© Courtesy of FashionHolics OnlineМодель Матильда Гварлиани снялась для испанской версии журнала Vogue
Модель Матильда Гварлиани снялась для испанской версии журнала Vogue - Sputnik Грузия, 1920, 28.06.2023
Модель Матильда Гварлиани снялась для испанской версии журнала Vogue
© Courtesy of FashionHolics Online
Карьеру она начала в 14 лет, тогда же и состоялся ее дебют на одном из показов во Флоренции. Далее, в 15 лет, Гварлиани сняли для рекламной кампании известного бренда PULL&BEAR.
© Courtesy of FashionHolics OnlineМодель Матильда Гварлиани снялась для испанской версии журнала Vogue
Модель Матильда Гварлиани снялась для испанской версии журнала Vogue - Sputnik Грузия, 1920, 28.06.2023
Модель Матильда Гварлиани снялась для испанской версии журнала Vogue
© Courtesy of FashionHolics Online
Постепенно она набрала обороты, ей даже удалось пройтись на показе Dolce & Gabbana в рамках Неделе моды в Милане (Milan Fashion Week 2019).
© Courtesy of FashionHolics OnlineМодель Матильда Гварлиани снялась для испанской версии журнала Vogue
Модель Матильда Гварлиани снялась для испанской версии журнала Vogue - Sputnik Грузия, 1920, 28.06.2023
Модель Матильда Гварлиани снялась для испанской версии журнала Vogue
© Courtesy of FashionHolics Online
На данный момент Матильда сотрудничает с престижным агентством Next Model, а ее материнское модельное агентство находится в Грузии – Look Modéls Managemént.
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