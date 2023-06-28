Матильда Гварлиани снялась для испанской версии журнала Vogue – фото
© Courtesy of FashionHolics OnlineМодель Матильда Гварлиани снялась для испанской версии журнала Vogue
© Courtesy of FashionHolics Online
Грузинка предстала в июльском номере журнала в объективе фотографа Ксавьера Руиса
ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Известная грузинская модель Матильда Гварлиани снялась для испанской версии журнала Vogue.
© Courtesy of FashionHolics OnlineМодель Матильда Гварлиани снялась для испанской версии журнала Vogue
Модель Матильда Гварлиани снялась для испанской версии журнала Vogue
© Courtesy of FashionHolics Online
Матильда предстала в июльском номере журнала в воздушных и летних образах в объективе фотографа Ксавьера Руиса (Javier Ruiz).
© Courtesy of FashionHolics OnlineМодель Матильда Гварлиани снялась для испанской версии журнала Vogue
Модель Матильда Гварлиани снялась для испанской версии журнала Vogue
© Courtesy of FashionHolics Online
Матильде Гварлиани 20 лет. Однако, несмотря на юный возраст, девушка достигла многого в модельной карьере.
© Courtesy of FashionHolics OnlineМодель Матильда Гварлиани снялась для испанской версии журнала Vogue
Модель Матильда Гварлиани снялась для испанской версии журнала Vogue
© Courtesy of FashionHolics Online
Гварлиани становилась частью рекламной кампании культового итальянского дизайнера Роберто Кавалли, работала и с другими всемирно известными брендами, участвовала в показах в рамках Недель мод.
© Courtesy of FashionHolics OnlineМодель Матильда Гварлиани снялась для испанской версии журнала Vogue
Модель Матильда Гварлиани снялась для испанской версии журнала Vogue
© Courtesy of FashionHolics Online
Карьеру она начала в 14 лет, тогда же и состоялся ее дебют на одном из показов во Флоренции. Далее, в 15 лет, Гварлиани сняли для рекламной кампании известного бренда PULL&BEAR.
© Courtesy of FashionHolics OnlineМодель Матильда Гварлиани снялась для испанской версии журнала Vogue
Модель Матильда Гварлиани снялась для испанской версии журнала Vogue
© Courtesy of FashionHolics Online
Постепенно она набрала обороты, ей даже удалось пройтись на показе Dolce & Gabbana в рамках Неделе моды в Милане (Milan Fashion Week 2019).
© Courtesy of FashionHolics OnlineМодель Матильда Гварлиани снялась для испанской версии журнала Vogue
Модель Матильда Гварлиани снялась для испанской версии журнала Vogue
© Courtesy of FashionHolics Online
На данный момент Матильда сотрудничает с престижным агентством Next Model, а ее материнское модельное агентство находится в Грузии – Look Modéls Managemént.