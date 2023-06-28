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Международные представители ознакомились с соблюдением санкций Нацбанком Грузии

Международные представители ознакомились с соблюдением санкций Нацбанком Грузии

Международные организации положительно оценивают деятельность Нацбанка в направлении соблюдения санкций 28.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-28T17:05+0400

2023-06-28T17:05+0400

2023-06-28T17:27+0400

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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Представители США, Великобритании и Евросоюза ознакомились с соблюдением Национальным банком Грузии международных антироссийских санкций и выслушали грузинскую позицию, говорится в сообщении на сайте регулятора. Специальный представитель по вопросам реализации санкций Евросоюза Дэвид О'Салливан и представители США и Великобритании по вопросам санкций Джеймс О'Брайен и Кумар Айер прибыли в Грузию для того, чтобы на месте ознакомиться соблюдением Грузией международных санкций. По данным Нацбанка, обсуждение коснулось реализации финансовых санкций, введенных в отношении России со стороны США, Великобритании, Евросоюза и других стран. Представители Нацбанка ознакомили участников встречи с результатами мониторинга соблюдения санкций, который был начат с первых дней начала конфликта на Украине.Нацбанк подчеркивает, что международные организации положительно оценивают деятельность регулятора в направлении соблюдения санкций и, согласно отчету Госдепартамента США об инвестиционном климате в Грузии, Национальный банк Грузии и другие финансовые учреждения страны действуют в полном соответствии с санкциями, введенными в отношении России со стороны американских властей и других стран.Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом власти систематически заявляют, что соблюдают международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. До сегодняшнего дня ни одного из выдвинутых стране обвинений в обходе санкций не подтвердилось.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>>

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национальный банк грузии, новости, грузия, экономика, натия турнава, украина, великобритания, сша, россия, антироссийские санкции