https://sputnik-georgia.ru/20230628/napadenie-na-sovladeltsa-oppozitsionnogo-tv-v-gruzii---reaktsii-i-posledstviya-279041167.html

Нападение на совладельца оппозиционного ТВ в Грузии - реакции и последствия

Нападение на совладельца оппозиционного ТВ в Грузии - реакции и последствия

Народный защитник призвал следственные органы как можно скорее идентифицировать нападавших 28.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-28T13:43+0400

2023-06-28T13:43+0400

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грузия

новости

происшествия

тбилиси

каха каладзе

специальная следственная служба

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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Народный защитник Грузии и представители партий считают неприемлемым факт нападения на совладельца оппозиционного телеканала "Формула" Мишу Мшвилдадзе.Нападение произошло накануне в Тбилиси. По словам Мшвилдадзе, неизвестный ударил его по лицу на улице, а когда он упал, то продолжил его бить. Уголовное дело по факту уже возбуждено. На факт нападения отреагировал Народный защитник Грузии Леван Иоселиани, который выступил с инициативой передать расследование Специальной следственной службе с тем, чтобы "установить, не имело ли место преследование из-за выражения мнения". Кроме того, Народный защитник призвал следственные органы как можно скорее идентифицировать нападавших.Осудил факт насилия и мэр Тбилиси, генсек правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе, при этом обвинив журналистов в провокации насилия. Между тем, в самой крупной оппозиционной силе "Единое национальное движение", чей активист Давид Осикмашвили стал также жертвой нападения во вторник вечером, обвинило в провоцировании насилия правящую партию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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