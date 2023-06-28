https://sputnik-georgia.ru/20230628/peschanaya-burya-v-irane-chislo-postradavshikh-uvelichilos-279065319.html

Песчаная буря в Иране: число пострадавших увеличилось

Песчаная буря в Иране: число пострадавших увеличилось

Песчаная буря обрушилась на провинцию Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана 28.06.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Число пострадавших из-за пыльной бури, продолжающейся в последние несколько дней в провинции Систан и Белуджистан в Иране, увеличилось до почти 1,2 тысячи человек, один скончался, заявил глава Кризисного штаба провинции Маджид Мохебби.Песчаная буря обрушилась на провинцию Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана. Скорость ветра достигала 30 м/с.Местные власти рекомендовали жителям соблюдать меры предосторожности, избегать незначительных поездок и передвижений на открытом пространстве. Особенно это касается граждан с хроническими респираторными заболеваниями, детей и пожилых граждан.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>>

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стихийное бедствие, новости, в мире, происшествия, иран