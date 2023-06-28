https://sputnik-georgia.ru/20230628/peschanaya-burya-v-irane-chislo-postradavshikh-uvelichilos-279065319.html
Песчаная буря в Иране: число пострадавших увеличилось
Песчаная буря в Иране: число пострадавших увеличилось
Песчаная буря обрушилась на провинцию Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана 28.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-28T20:19+0400
2023-06-28T20:19+0400
2023-06-28T20:19+0400
стихийное бедствие
новости
в мире
происшествия
иран
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/1a/266904247_0:130:1280:850_1920x0_80_0_0_6870291b54c0c556dc65011959ca34d2.jpg
ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Число пострадавших из-за пыльной бури, продолжающейся в последние несколько дней в провинции Систан и Белуджистан в Иране, увеличилось до почти 1,2 тысячи человек, один скончался, заявил глава Кризисного штаба провинции Маджид Мохебби.Песчаная буря обрушилась на провинцию Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана. Скорость ветра достигала 30 м/с.Местные власти рекомендовали жителям соблюдать меры предосторожности, избегать незначительных поездок и передвижений на открытом пространстве. Особенно это касается граждан с хроническими респираторными заболеваниями, детей и пожилых граждан.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>>
иран
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/1a/266904247_128:0:1261:850_1920x0_80_0_0_45c8c91383c97677d33c5a42a5ea63c4.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
стихийное бедствие, новости, в мире, происшествия, иран
стихийное бедствие, новости, в мире, происшествия, иран
Песчаная буря в Иране: число пострадавших увеличилось
Песчаная буря обрушилась на провинцию Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана
ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Число пострадавших из-за пыльной бури, продолжающейся в последние несколько дней в провинции Систан и Белуджистан в Иране, увеличилось до почти 1,2 тысячи человек, один скончался, заявил глава Кризисного штаба провинции Маджид Мохебби.
"За последние дни в связи с усилением ветра и появлением пыли 1191 человек из Систана был отправлен в медпункты, один из них скончался", – сказал Мохебби.
Песчаная буря обрушилась на провинцию Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана. Скорость ветра достигала 30 м/с.
Местные власти рекомендовали жителям соблюдать меры предосторожности, избегать незначительных поездок и передвижений на открытом пространстве. Особенно это касается граждан с хроническими респираторными заболеваниями, детей и пожилых граждан.