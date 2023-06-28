https://sputnik-georgia.ru/20230628/premer-ministru-gruzii-41--interesnye-fakty-ob-iraklii-garibashvili-279073111.html

Премьер-министру Грузии 41 – интересные факты об Ираклии Гарибашвили

Премьер-министру Грузии 41 – интересные факты об Ираклии Гарибашвили

Глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили 28 июня празднует день рождения 28.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-28T23:54+0400

2023-06-28T23:54+0400

2023-06-29T00:03+0400

грузия

новости

политика

ираклий гарибашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/1c/279072946_0:87:1280:807_1920x0_80_0_0_f5a86e6e10028f5c39aad9687eed9a6e.jpg

Sputnik Грузия подобрал интересные факты из биографии премьера. - Ираклий Гарибашвили стал самым молодым премьер-министром в истории Грузии. На момент назначения на пост премьера в 2013 году ему было 29 лет. - Гарибашвили успел побывать министром внутренних дел Грузии (2013-2015 годы) и главой оборонного ведомства (с сентября 2021 года по 22 февраля 2022 года). - Родился действующий премьер в Тбилиси, но вот окончил школу в небольшом городке Дедоплисцкаро в Кахети. - Гарибашвили с совершенстве владеет русским, английский и французским языками. - Гарибашвили окончил не только Тбилисский государственный университет, но и Университет Париж 1 Пантеон-Сорбонна.- В 2006 году Гарибашвили был личным представителем почетного консула Республики Сан-Марино в Грузии. - У Ираклия Гарибашвили и его супруги Нунуки Тамазашвили четверо детей – три сына и дочь: Николоз (2005 г.р.), Андриа (2010 г.р.), Габриэль (2015 г.р.) и Нино (2016 г.р.).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили