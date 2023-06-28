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https://sputnik-georgia.ru/20230628/premer-ministru-gruzii-41--interesnye-fakty-ob-iraklii-garibashvili-279073111.html
Премьер-министру Грузии 41 – интересные факты об Ираклии Гарибашвили
Премьер-министру Грузии 41 – интересные факты об Ираклии Гарибашвили
Глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили 28 июня празднует день рождения 28.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-28T23:54+0400
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Sputnik Грузия подобрал интересные факты из биографии премьера. - Ираклий Гарибашвили стал самым молодым премьер-министром в истории Грузии. На момент назначения на пост премьера в 2013 году ему было 29 лет. - Гарибашвили успел побывать министром внутренних дел Грузии (2013-2015 годы) и главой оборонного ведомства (с сентября 2021 года по 22 февраля 2022 года). - Родился действующий премьер в Тбилиси, но вот окончил школу в небольшом городке Дедоплисцкаро в Кахети. - Гарибашвили с совершенстве владеет русским, английский и французским языками. - Гарибашвили окончил не только Тбилисский государственный университет, но и Университет Париж 1 Пантеон-Сорбонна.- В 2006 году Гарибашвили был личным представителем почетного консула Республики Сан-Марино в Грузии. - У Ираклия Гарибашвили и его супруги Нунуки Тамазашвили четверо детей – три сына и дочь: Николоз (2005 г.р.), Андриа (2010 г.р.), Габриэль (2015 г.р.) и Нино (2016 г.р.).Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили
грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили

Премьер-министру Грузии 41 – интересные факты об Ираклии Гарибашвили

23:54 28.06.2023 (обновлено: 00:03 29.06.2023)
© Courtesy of Irakli GaribashviliПремьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили - Sputnik Грузия, 1920, 28.06.2023
© Courtesy of Irakli Garibashvili
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Глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили 28 июня празднует день рождения
Sputnik Грузия подобрал интересные факты из биографии премьера.
- Ираклий Гарибашвили стал самым молодым премьер-министром в истории Грузии. На момент назначения на пост премьера в 2013 году ему было 29 лет.
© фото : пресс-служба МВД ГрузииИраклий Гарибашвили
Ираклий Гарибашвили - Sputnik Грузия, 1920, 28.06.2023
Ираклий Гарибашвили
© фото : пресс-служба МВД Грузии
- Гарибашвили успел побывать министром внутренних дел Грузии (2013-2015 годы) и главой оборонного ведомства (с сентября 2021 года по 22 февраля 2022 года).
© photo: courtesy of Ministry of Defence of GeorgiaМинистр обороны Грузии вместе с главой сил обороны посетил Исламскую Республику Афганистан
Министр обороны Грузии вместе с главой сил обороны посетил Исламскую Республику Афганистан - Sputnik Грузия, 1920, 28.06.2023
Министр обороны Грузии вместе с главой сил обороны посетил Исламскую Республику Афганистан
© photo: courtesy of Ministry of Defence of Georgia
- Родился действующий премьер в Тбилиси, но вот окончил школу в небольшом городке Дедоплисцкаро в Кахети.
© photo: Sputnik / StringerДостопримечательности Грузии: Дедоплисцкаро
Достопримечательности Грузии: Дедоплисцкаро - Sputnik Грузия, 1920, 28.06.2023
Достопримечательности Грузии: Дедоплисцкаро
© photo: Sputnik / Stringer
- Гарибашвили с совершенстве владеет русским, английский и французским языками.
© Сourtesy of Georgian GovernmentПремьер-министр Ираклий Гарибашвили и генсек ООН Антонио Гутерриш
Премьер-министр Ираклий Гарибашвили и генсек ООН Антонио Гутерриш - Sputnik Грузия, 1920, 28.06.2023
Премьер-министр Ираклий Гарибашвили и генсек ООН Антонио Гутерриш
© Сourtesy of Georgian Government
- Гарибашвили окончил не только Тбилисский государственный университет, но и Университет Париж 1 Пантеон-Сорбонна.
- В 2006 году Гарибашвили был личным представителем почетного консула Республики Сан-Марино в Грузии.
- У Ираклия Гарибашвили и его супруги Нунуки Тамазашвили четверо детей – три сына и дочь: Николоз (2005 г.р.), Андриа (2010 г.р.), Габриэль (2015 г.р.) и Нино (2016 г.р.).
© Courtesy of Irakli GaribashviliПремьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили с семьей
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили с семьей - Sputnik Грузия, 1920, 28.06.2023
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили с семьей
© Courtesy of Irakli Garibashvili
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