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Прямая трансляция: итоги второго саммита Европейского политического сообщества
Прямая трансляция: итоги второго саммита Европейского политического сообщества
Видеомост Тбилиси-Ереван-Кишинев по итогам второго саммита Европейского политического сообщества проходит в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия 28.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-28T14:05+0400
2023-06-28T14:05+0400
2023-06-28T14:39+0400
пресс-центр sputnik грузия
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грузия
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В начале июня в Молдове прошел второй саммит Европейского политического сообщества.Создано сообщество в 2022 году по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона как платформа для обсуждения общих европейских интересов в области безопасности, стабильности и процветания европейского континента.Круглый стол в формате видеомоста проходит по инициативе ереванского общественного клуба "Глас народа" в мультимедийных пресс-центрах Sputnik Армения, Sputnik Грузия и Sputnik Молдова. В ходе видеомоста эксперты из России, Армении, Грузии и Словакии обсудят итоги саммита Европейского политического сообщества и его влияние на социально-политическую и экономическую ситуацию на постсоветском пространстве.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, грузия, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, грузия, видео
Прямая трансляция: итоги второго саммита Европейского политического сообщества
14:05 28.06.2023 (обновлено: 14:39 28.06.2023)
Видеомост Тбилиси-Ереван-Кишинев по итогам второго саммита Европейского политического сообщества проходит в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
В начале июня в Молдове прошел второй саммит Европейского политического сообщества.
Создано сообщество в 2022 году по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона как платформа для обсуждения общих европейских интересов в области безопасности, стабильности и процветания европейского континента.
Круглый стол в формате видеомоста проходит по инициативе ереванского общественного клуба "Глас народа" в мультимедийных пресс-центрах Sputnik Армения, Sputnik Грузия и Sputnik Молдова. В ходе видеомоста эксперты из России, Армении, Грузии и Словакии обсудят итоги саммита Европейского политического сообщества и его влияние на социально-политическую и экономическую ситуацию на постсоветском пространстве.