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Прямая трансляция: итоги второго саммита Европейского политического сообщества

Прямая трансляция: итоги второго саммита Европейского политического сообщества

Видеомост Тбилиси-Ереван-Кишинев по итогам второго саммита Европейского политического сообщества проходит в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия 28.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-28T14:05+0400

2023-06-28T14:05+0400

2023-06-28T14:39+0400

пресс-центр sputnik грузия

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грузия

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В начале июня в Молдове прошел второй саммит Европейского политического сообщества.Создано сообщество в 2022 году по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона как платформа для обсуждения общих европейских интересов в области безопасности, стабильности и процветания европейского континента.Круглый стол в формате видеомоста проходит по инициативе ереванского общественного клуба "Глас народа" в мультимедийных пресс-центрах Sputnik Армения, Sputnik Грузия и Sputnik Молдова. В ходе видеомоста эксперты из России, Армении, Грузии и Словакии обсудят итоги саммита Европейского политического сообщества и его влияние на социально-политическую и экономическую ситуацию на постсоветском пространстве.

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