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https://sputnik-georgia.ru/20230628/tsifrovizatsiya-gosuslug--prioritet-pravitelstva-gruzii--ministr-279058963.html
Цифровизация госуслуг – приоритет правительства Грузии – министр
Цифровизация госуслуг – приоритет правительства Грузии – министр
Глава грузинского Минфина в ходе своего выступления рассказал о шагах, предпринятых страной для приближения к международным налоговым стандартам 28.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-28T17:36+0400
2023-06-28T17:36+0400
экономика
грузия
новости
хуцишвили
министерство финансов грузии
минфин грузии
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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Предоставление госуслуг в цифровом формате за последнее десятилетие является одним из приоритетов правительства, и налоговая администрация Грузии – лидер в этом направлении, заявил министр финансов Лаша Хуцишвили на открытии 27-й Генеральной Ассамблеи внутриевропейской организации налоговых администраций. В ходе своего выступления министр финансов рассказал о шагах, предпринятых Грузией для приближения к международным налоговым стандартам. По его словам, цифровизация экономики требует от налоговых администраций, а также международных организаций повышения эффективности, чтобы иметь возможность справляться с рисками. "Грузия никогда не прекращала реформирование налоговой системы. Государственная стратегия на 2012-2024 годы по упрощению обслуживания плательщиков предусматривает внедрение цифровых и современных технологических решений", – сказал Лаша Хуцишвили. По словам Хуцишвили, правительство рассматривает цифровизацию не только как механизм предложения новых услуг и упрощения соблюдения налогоплательщиком законодательства, но и как необходимый инструмент предотвращения уклонения от уплаты налогов, обеспечивающий равную и конкурентную бизнес-среду. Министр отметил, что Грузия всегда придавала особое значение внедрению международных стандартов. В подтверждение он напомнил, что в 2016 году Грузия одной из первых присоединилась к "Инклюзивной платформе" в качестве ассоциированного члена и взяла на себя выполнение обязательств, предусмотренных проектом по борьбе с размыванием налоговой базы и сокрытием прибыли (BEPS). "В то же время Грузия была избрана членом руководящей группы "Инклюзивной платформы" и активно участвовала в процессе разработки основ международной налоговой политики", – сказал Хуцишвили. Он поблагодарил налоговые администрации-партнеров и международные организации за сотрудничество и выразил надежду, что совместными усилиями удастся и дальше развивать возможности национальных налоговых администраций. В этом году темы Ассамблеи: Подписывайтесь на наш канал в Telegram &gt;&gt;&gt;
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экономика, грузия, новости, хуцишвили, министерство финансов грузии, минфин грузии
экономика, грузия, новости, хуцишвили, министерство финансов грузии, минфин грузии

Цифровизация госуслуг – приоритет правительства Грузии – министр

17:36 28.06.2023
© Ministry of Finance of GeorgiaМинистр финансов Лаша Хуцишвили на 27-й Генеральной Ассамблеи внутриевропейской организации налоговых администраций
Министр финансов Лаша Хуцишвили на 27-й Генеральной Ассамблеи внутриевропейской организации налоговых администраций - Sputnik Грузия, 1920, 28.06.2023
© Ministry of Finance of Georgia
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Глава грузинского Минфина в ходе своего выступления рассказал о шагах, предпринятых страной для приближения к международным налоговым стандартам
ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Предоставление госуслуг в цифровом формате за последнее десятилетие является одним из приоритетов правительства, и налоговая администрация Грузии – лидер в этом направлении, заявил министр финансов Лаша Хуцишвили на открытии 27-й Генеральной Ассамблеи внутриевропейской организации налоговых администраций.
© Ministry of Finance of GeorgiaМинистр финансов Лаша Хуцишвили на 27-й Генеральной Ассамблеи внутриевропейской организации налоговых администраций
Министр финансов Лаша Хуцишвили на 27-й Генеральной Ассамблеи внутриевропейской организации налоговых администраций - Sputnik Грузия, 1920, 28.06.2023
Министр финансов Лаша Хуцишвили на 27-й Генеральной Ассамблеи внутриевропейской организации налоговых администраций
© Ministry of Finance of Georgia
В ходе своего выступления министр финансов рассказал о шагах, предпринятых Грузией для приближения к международным налоговым стандартам.
По его словам, цифровизация экономики требует от налоговых администраций, а также международных организаций повышения эффективности, чтобы иметь возможность справляться с рисками.
© Ministry of Finance of GeorgiaМинистр финансов Лаша Хуцишвили на 27-й Генеральной Ассамблеи внутриевропейской организации налоговых администраций
Министр финансов Лаша Хуцишвили на 27-й Генеральной Ассамблеи внутриевропейской организации налоговых администраций - Sputnik Грузия, 1920, 28.06.2023
Министр финансов Лаша Хуцишвили на 27-й Генеральной Ассамблеи внутриевропейской организации налоговых администраций
© Ministry of Finance of Georgia
"Грузия никогда не прекращала реформирование налоговой системы. Государственная стратегия на 2012-2024 годы по упрощению обслуживания плательщиков предусматривает внедрение цифровых и современных технологических решений", – сказал Лаша Хуцишвили.
© Ministry of Finance of GeorgiaМинистр финансов Лаша Хуцишвили на 27-й Генеральной Ассамблеи внутриевропейской организации налоговых администраций
Министр финансов Лаша Хуцишвили на 27-й Генеральной Ассамблеи внутриевропейской организации налоговых администраций - Sputnik Грузия, 1920, 28.06.2023
Министр финансов Лаша Хуцишвили на 27-й Генеральной Ассамблеи внутриевропейской организации налоговых администраций
© Ministry of Finance of Georgia
По словам Хуцишвили, правительство рассматривает цифровизацию не только как механизм предложения новых услуг и упрощения соблюдения налогоплательщиком законодательства, но и как необходимый инструмент предотвращения уклонения от уплаты налогов, обеспечивающий равную и конкурентную бизнес-среду.
© Ministry of Finance of GeorgiaМинистр финансов Лаша Хуцишвили на 27-й Генеральной Ассамблеи внутриевропейской организации налоговых администраций
Министр финансов Лаша Хуцишвили на 27-й Генеральной Ассамблеи внутриевропейской организации налоговых администраций - Sputnik Грузия, 1920, 28.06.2023
Министр финансов Лаша Хуцишвили на 27-й Генеральной Ассамблеи внутриевропейской организации налоговых администраций
© Ministry of Finance of Georgia
Министр отметил, что Грузия всегда придавала особое значение внедрению международных стандартов.
В подтверждение он напомнил, что в 2016 году Грузия одной из первых присоединилась к "Инклюзивной платформе" в качестве ассоциированного члена и взяла на себя выполнение обязательств, предусмотренных проектом по борьбе с размыванием налоговой базы и сокрытием прибыли (BEPS).
© Ministry of Finance of GeorgiaМинистр финансов Лаша Хуцишвили на 27-й Генеральной Ассамблеи внутриевропейской организации налоговых администраций
Министр финансов Лаша Хуцишвили на 27-й Генеральной Ассамблеи внутриевропейской организации налоговых администраций - Sputnik Грузия, 1920, 28.06.2023
Министр финансов Лаша Хуцишвили на 27-й Генеральной Ассамблеи внутриевропейской организации налоговых администраций
© Ministry of Finance of Georgia
"В то же время Грузия была избрана членом руководящей группы "Инклюзивной платформы" и активно участвовала в процессе разработки основ международной налоговой политики", – сказал Хуцишвили.
© Ministry of Finance of GeorgiaМинистр финансов Лаша Хуцишвили на 27-й Генеральной Ассамблеи внутриевропейской организации налоговых администраций
Министр финансов Лаша Хуцишвили на 27-й Генеральной Ассамблеи внутриевропейской организации налоговых администраций - Sputnik Грузия, 1920, 28.06.2023
Министр финансов Лаша Хуцишвили на 27-й Генеральной Ассамблеи внутриевропейской организации налоговых администраций
© Ministry of Finance of Georgia
Он поблагодарил налоговые администрации-партнеров и международные организации за сотрудничество и выразил надежду, что совместными усилиями удастся и дальше развивать возможности национальных налоговых администраций.
© Ministry of Finance of GeorgiaМинистр финансов Лаша Хуцишвили на 27-й Генеральной Ассамблеи внутриевропейской организации налоговых администраций
Министр финансов Лаша Хуцишвили на 27-й Генеральной Ассамблеи внутриевропейской организации налоговых администраций - Sputnik Грузия, 1920, 28.06.2023
Министр финансов Лаша Хуцишвили на 27-й Генеральной Ассамблеи внутриевропейской организации налоговых администраций
© Ministry of Finance of Georgia
В этом году темы Ассамблеи:
упрощение соблюдения законодательства для плательщиков, цифровизация услуг;
преобразование налоговых систем и администрирования;
механизмы предотвращения уклонения от уплаты налогов;
справедливая и конкурентная среда для плательщиков;
внедрение международного стандарта отчетности и запуск автоматического обмена финансовой информацией;
мониторинг криптоактивов;
НДС в цифровом мире и многое другое.
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