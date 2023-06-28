Цифровизация госуслуг – приоритет правительства Грузии – министр
© Ministry of Finance of GeorgiaМинистр финансов Лаша Хуцишвили на 27-й Генеральной Ассамблеи внутриевропейской организации налоговых администраций
© Ministry of Finance of Georgia
Глава грузинского Минфина в ходе своего выступления рассказал о шагах, предпринятых страной для приближения к международным налоговым стандартам
ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Предоставление госуслуг в цифровом формате за последнее десятилетие является одним из приоритетов правительства, и налоговая администрация Грузии – лидер в этом направлении, заявил министр финансов Лаша Хуцишвили на открытии 27-й Генеральной Ассамблеи внутриевропейской организации налоговых администраций.
© Ministry of Finance of GeorgiaМинистр финансов Лаша Хуцишвили на 27-й Генеральной Ассамблеи внутриевропейской организации налоговых администраций
Министр финансов Лаша Хуцишвили на 27-й Генеральной Ассамблеи внутриевропейской организации налоговых администраций
© Ministry of Finance of Georgia
В ходе своего выступления министр финансов рассказал о шагах, предпринятых Грузией для приближения к международным налоговым стандартам.
По его словам, цифровизация экономики требует от налоговых администраций, а также международных организаций повышения эффективности, чтобы иметь возможность справляться с рисками.
© Ministry of Finance of GeorgiaМинистр финансов Лаша Хуцишвили на 27-й Генеральной Ассамблеи внутриевропейской организации налоговых администраций
Министр финансов Лаша Хуцишвили на 27-й Генеральной Ассамблеи внутриевропейской организации налоговых администраций
© Ministry of Finance of Georgia
"Грузия никогда не прекращала реформирование налоговой системы. Государственная стратегия на 2012-2024 годы по упрощению обслуживания плательщиков предусматривает внедрение цифровых и современных технологических решений", – сказал Лаша Хуцишвили.
© Ministry of Finance of GeorgiaМинистр финансов Лаша Хуцишвили на 27-й Генеральной Ассамблеи внутриевропейской организации налоговых администраций
Министр финансов Лаша Хуцишвили на 27-й Генеральной Ассамблеи внутриевропейской организации налоговых администраций
© Ministry of Finance of Georgia
По словам Хуцишвили, правительство рассматривает цифровизацию не только как механизм предложения новых услуг и упрощения соблюдения налогоплательщиком законодательства, но и как необходимый инструмент предотвращения уклонения от уплаты налогов, обеспечивающий равную и конкурентную бизнес-среду.
© Ministry of Finance of GeorgiaМинистр финансов Лаша Хуцишвили на 27-й Генеральной Ассамблеи внутриевропейской организации налоговых администраций
Министр финансов Лаша Хуцишвили на 27-й Генеральной Ассамблеи внутриевропейской организации налоговых администраций
© Ministry of Finance of Georgia
Министр отметил, что Грузия всегда придавала особое значение внедрению международных стандартов.
В подтверждение он напомнил, что в 2016 году Грузия одной из первых присоединилась к "Инклюзивной платформе" в качестве ассоциированного члена и взяла на себя выполнение обязательств, предусмотренных проектом по борьбе с размыванием налоговой базы и сокрытием прибыли (BEPS).
© Ministry of Finance of GeorgiaМинистр финансов Лаша Хуцишвили на 27-й Генеральной Ассамблеи внутриевропейской организации налоговых администраций
Министр финансов Лаша Хуцишвили на 27-й Генеральной Ассамблеи внутриевропейской организации налоговых администраций
© Ministry of Finance of Georgia
"В то же время Грузия была избрана членом руководящей группы "Инклюзивной платформы" и активно участвовала в процессе разработки основ международной налоговой политики", – сказал Хуцишвили.
© Ministry of Finance of GeorgiaМинистр финансов Лаша Хуцишвили на 27-й Генеральной Ассамблеи внутриевропейской организации налоговых администраций
Министр финансов Лаша Хуцишвили на 27-й Генеральной Ассамблеи внутриевропейской организации налоговых администраций
© Ministry of Finance of Georgia
Он поблагодарил налоговые администрации-партнеров и международные организации за сотрудничество и выразил надежду, что совместными усилиями удастся и дальше развивать возможности национальных налоговых администраций.
© Ministry of Finance of GeorgiaМинистр финансов Лаша Хуцишвили на 27-й Генеральной Ассамблеи внутриевропейской организации налоговых администраций
Министр финансов Лаша Хуцишвили на 27-й Генеральной Ассамблеи внутриевропейской организации налоговых администраций
© Ministry of Finance of Georgia
В этом году темы Ассамблеи:
упрощение соблюдения законодательства для плательщиков, цифровизация услуг;
преобразование налоговых систем и администрирования;
механизмы предотвращения уклонения от уплаты налогов;
справедливая и конкурентная среда для плательщиков;
внедрение международного стандарта отчетности и запуск автоматического обмена финансовой информацией;
мониторинг криптоактивов;
НДС в цифровом мире и многое другое.