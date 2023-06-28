https://sputnik-georgia.ru/20230628/ubiystvo-na-vostoke-gruzii-zaderzhan-syn-ubitoy-279059812.html

Убийство на востоке Грузии: задержана дочь убитой

Убийство на востоке Грузии: задержана дочь убитой

Очевидцы утверждают, что мать и дочь часто конфликтовали друг с другом 28.06.2023, Sputnik Грузия

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преступность в грузии

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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Женщину задержали по обвинению в убийстве своей матери в селе Гиоргицминда в регионе Кахети (Восточная Грузия), сообщает телекомпания "Рустави 2". По данным телеканала, между дочерью и матерью произошла ссора, во время которой дочь ранила женщину ножом. По словам очевидцев, мать и дочь часто конфликтовали и до инцидента. Расследование по делу продолжается. МВД пока не делало официального комментария для СМИ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>>

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