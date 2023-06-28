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Убийство на востоке Грузии: задержана дочь убитой
Убийство на востоке Грузии: задержана дочь убитой
Очевидцы утверждают, что мать и дочь часто конфликтовали друг с другом 28.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-28T16:37+0400
2023-06-28T16:37+0400
2023-06-28T16:54+0400
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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Женщину задержали по обвинению в убийстве своей матери в селе Гиоргицминда в регионе Кахети (Восточная Грузия), сообщает телекомпания "Рустави 2". По данным телеканала, между дочерью и матерью произошла ссора, во время которой дочь ранила женщину ножом. По словам очевидцев, мать и дочь часто конфликтовали и до инцидента. Расследование по делу продолжается. МВД пока не делало официального комментария для СМИ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>>
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происшествия, грузия, новости, восточная грузия, кахети, преступность в грузии
происшествия, грузия, новости, восточная грузия, кахети, преступность в грузии
Убийство на востоке Грузии: задержана дочь убитой
16:37 28.06.2023 (обновлено: 16:54 28.06.2023)
Очевидцы утверждают, что мать и дочь часто конфликтовали друг с другом
ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Женщину задержали по обвинению в убийстве своей матери в селе Гиоргицминда в регионе Кахети (Восточная Грузия), сообщает телекомпания "Рустави 2".
По данным телеканала, между дочерью и матерью произошла ссора, во время которой дочь ранила женщину ножом.
По словам очевидцев, мать и дочь часто конфликтовали и до инцидента.
Расследование по делу продолжается. МВД пока не делало официального комментария для СМИ.