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В Тбилисском метро произошел сбой – движение уже восстановлено
В Тбилисском метро произошел сбой – движение уже восстановлено
Задержка поездов произошла из-за технических проблем в одном из поездов 28.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-28T20:50+0400
2023-06-28T20:50+0400
2023-06-28T20:57+0400
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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Задержка движения поездов произошла на Сабурталинской линии Тбилисского метрополитена, в настоящее время движение поездов полностью восстановлено, сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе Тбилисской транспортной компании.Задержка в движении произошла в среду вечером из-за технических проблем в одном из поездов. Тбилисский метрополитен введен в эксплуатацию 11 января 1966 года. Он стал четвертым по счету в бывшем Советском Союзе после Московского, Ленинградского и Киевского.На сегодняшний день Тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – Ахметели-Варкетильской и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.Летом 2019 года в метро начались ремонтные работы, тогда метрополитен поменял график работы – его работа завершалась на час раньше обычного, в 23:00.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, тбилисский метрополитен, тбилиси
грузия, новости, тбилисский метрополитен, тбилиси
В Тбилисском метро произошел сбой – движение уже восстановлено
20:50 28.06.2023 (обновлено: 20:57 28.06.2023)
Задержка поездов произошла из-за технических проблем в одном из поездов
ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Задержка движения поездов произошла на Сабурталинской линии Тбилисского метрополитена, в настоящее время движение поездов полностью восстановлено, сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе Тбилисской транспортной компании.
Задержка в движении произошла в среду вечером из-за технических проблем в одном из поездов.
Тбилисский метрополитен введен в эксплуатацию 11 января 1966 года. Он стал четвертым по счету в бывшем Советском Союзе после Московского, Ленинградского и Киевского.
На сегодняшний день Тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – Ахметели-Варкетильской и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.
Летом 2019 года в метро начались ремонтные работы, тогда метрополитен поменял график работы – его работа завершалась на час раньше обычного, в 23:00.