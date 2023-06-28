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В Тбилисском метро произошел сбой – движение уже восстановлено

В Тбилисском метро произошел сбой – движение уже восстановлено

Задержка поездов произошла из-за технических проблем в одном из поездов 28.06.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Задержка движения поездов произошла на Сабурталинской линии Тбилисского метрополитена, в настоящее время движение поездов полностью восстановлено, сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе Тбилисской транспортной компании.Задержка в движении произошла в среду вечером из-за технических проблем в одном из поездов. Тбилисский метрополитен введен в эксплуатацию 11 января 1966 года. Он стал четвертым по счету в бывшем Советском Союзе после Московского, Ленинградского и Киевского.На сегодняшний день Тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – Ахметели-Варкетильской и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.Летом 2019 года в метро начались ремонтные работы, тогда метрополитен поменял график работы – его работа завершалась на час раньше обычного, в 23:00.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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